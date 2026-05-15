Juventudes sí ahorran, pero enfrentan un futuro económico más incierto, asegura experta de la IBERO

Una ilustración conceptual muestra a un grupo diverso de personas utilizando métodos de ahorro tradicionales y digitales, conectadas por líneas que simbolizan redes financieras informales como las tandas o el ahorro comunitario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las juventudes mexicanas han sido frecuentemente retratadas en redes sociales como generaciones que solo buscan “disfrutar el presente” y han dejado de lado el hábito del ahorro.

Sin embargo, para la Dra. Alejandra Villegas, académica del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana y experta en Estudios de Género, esta visión responde más a un estigma social marcado por la incertidumbre actual que vive el país.

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La especialista dio a conocer que múltiples factores han transformado la relación de los jóvenes con el dinero. Crisis financieras, la pandemia y la inestabilidad del empleo han moldeado una lógica donde el futuro parece menos accesible y los proyectos de largo plazo resultan más difíciles de alcanzar. La acelerada actualización tecnológica también contribuye a la sensación de vulnerabilidad en el mercado laboral, incluso para quienes cuentan con alta preparación académica.

Las cifras de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024 evidencian que las mujeres desde temprana edad, sí mantienen el hábito de ahorrar, aunque lo hacen mayormente fuera del sistema financiero formal, mediante mecanismos como tandas, guardado en casa u opciones comunitarias.

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Un gráfico ilustra cómo las juventudes mexicanas sí ahorran, principalmente a través de métodos informales, mientras enfrentan brechas de género y desafíos económicos que moldean sus decisiones financieras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategias informales y desigualdad de género

Aunque el ahorro entre mujeres jóvenes es notable, la académica de la IBERO señala que la brecha de género sigue estando presente. Los hombres continúan liderando el guardado económico y las aportaciones para el retiro.

Estas diferencias se agravan por el nivel socioeconómico, ya que muchas personas apenas logran cubrir sus necesidades básicas y no tienen margen para destinar recursos al resguardo.

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Asimismo, la especialista resalta que el acceso a la vivienda y la estabilidad laboral son cada vez más inalcanzables, haciendo que aspiraciones como el patrimonio o la formación de un hogar propio resulten más complejas.

Decisiones familiares bajo presión económica

Las condiciones económicas actuales influyen en decisiones personales y familiares. Villegas explica que a diferencia de generaciones pasadas, hoy es común que las restricciones económicas sean determinantes a la hora de decidir sobre la maternidad o la independencia.

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El incremento en el costo de los hogares, la necesidad de mayor especialización y los gastos educativos redefinen el horizonte de posibilidades para los jóvenes.

Por último, la académica asegura que más allá de los discursos simplistas, es fundamental fortalecer la educación financiera, mejorar las condiciones laborales y promover políticas públicas que permitan un futuro más estable. Derivado de esto, llama a analizar los datos y cuestionar los juicios virales para comprender a fondo la realidad de las nuevas generaciones.

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