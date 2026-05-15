Marco Antonio Solís ‘El Buki’ se compara con Michael Jackson y posa como el ‘Rey del Pop’

Marco Antonio Solís recrea una icónica pose de Michael Jackson y sorprende en redes sociales (IG)

Marco Antonio Solís publicó en sus redes sociales una fotografía donde recrea una pose del cantante Michael Jackson y se compara con el “Rey del pop”. De inmediato, seguidores de Solís viralizaron la imagen y llenaron los comentarios con frases como: “Marco Antonio podría cantar ‘Thriller’, pero Michael nunca podría haber cantado ‘Si no te hubieras ido’”.

La popularidad de la publicación coincide con los anuncios de la próxima gira ‘Gratitud Tour 2026’, anunciada por el propio Marco Antonio Solís a finales de diciembre de 2025.

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Entre las primeras fechas confirmadas, destaca el 23 de mayo en el Estadio GNP de la Ciudad de México y el 30 de mayo en el Estadio Walmart Park en Monterrey. En Tuxtla, la presentación está programada para el 5 de diciembre.

La fotografía viral de Marco Antonio Solís copiando el baile de Michael Jackson genera memes y comentarios entre sus seguidores (IG)

La reacción de los internautas reflejó el impacto de la imagen en redes sociales, donde “El Buki” aparece copiando el icónico baile de Jackson. Los comentarios incluyen: “¿Qué pasaría si el Buki tocara un tributo a Michael Jackson?” y “Hay algo que Michael Antonio Solís Jackson no pueda hacer bien”.

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Actualmente, Marco Antonio Solís reside en su casa principal en Morelia, Michoacán. Junto a su hogar administra un hotel boutique que antes fue su residencia. El cantante también viaja frecuentemente por trabajo, especialmente a Las Vegas, Nevada.

En abril pasado, otro artista mexicano mostró su admiración por Michael Jackson. Pedro Sola compartió un video en el que baila con una chaqueta roja y sombrero, emulando al cantante, coincidiendo con el estreno de la película biográfica ‘Michael’.

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El anuncio de la gira ‘Gratitud Tour 2026’ de Marco Antonio Solís incluye fechas en Ciudad de México, Monterrey y Tuxtla (IG)

Furor en México por la película ‘Michael’

En México, el estreno de la película “Michael”, biopic sobre la vida de Michael Jackson dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Jaafar Jackson (sobrino del cantante), genera furor en cines y redes sociales.

El filme se estrenó este 22 de abril de 2026 en México, un día antes que en otros países de Latinoamérica y dos días antes del lanzamiento internacional. Las funciones incluyen formatos tradicionales e IMAX, con venta anticipada de boletos agotada en muchas salas.

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La película reúne trece canciones emblemáticas de Michael Jackson, desde éxitos con The Jackson 5 hasta su etapa solista, e incluye recreaciones de momentos icónicos como “Thriller” y “Billie Jean”. La cinta fue autorizada por la familia Jackson y producida con un presupuesto de 155 millones de dólares.

El póster oficial de la película "Michael" muestra a Jaafar Jackson encarnando al Rey del Pop (Difusión)

En redes sociales, la reacción del público mexicano es intensa: videos virales muestran a espectadores bailando en las salas, algunos disfrazados como el “Rey del Pop”, e incluso organizando duelos de baile al terminar la función.

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Este ambiente festivo genera debate: muchos fans celebran el homenaje, pero otros critican que el ruido y la euforia interrumpen la experiencia de quienes prefieren ver la película en silencio.

La crítica en México y a nivel internacional está dividida. Algunos elogian la actuación de Jaafar Jackson y el homenaje musical, mientras que otros cuestionan que la película omite temas polémicos de la vida del artista, como las acusaciones legales que enfrentó en los años noventa y dos mil. En Rotten Tomatoes, la cinta tiene una calificación de 27 por ciento.

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El clip se volvió viral. (Crédito: redes)

Pese a las opiniones encontradas, el estreno de “Michael” confirma la vigencia de Michael Jackson en la cultura pop mexicana y la capacidad de convocatoria de su legado en distintas generaciones.