De un show cortado en el Corona Capital a su concierto en solitario: Atarashii Gakko! llega a CDMX

(Instagram/@japan_leaders)

La llegada de ATARASHII GAKKO! a la Ciudad de México en 2026 representa la culminación de una fuerte conexión con sus seguidores locales, marcada por el recuerdo de un concierto interrumpido en el Corona Capital y el anhelo de un show propio.

FIRST LATIN AMERICA TOUR 2026 llevará al cuarteto a escenarios de Chile, Brasil y México.

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Fechas de ATARASHII GAKKO! en México

La agrupación japonesa fijó su regreso a la capital mexicana para el 8 de diciembre de 2026 en el Velódromo Olímpico.

Esto sucedió después de cantar en el Corona Capital Crédito: (X/@embjpmx)

Los boletos estarán disponibles en preventa Citibanamex desde el 14 de mayo y la venta general inicia el 15 de mayo, a través de Ticketmaster y taquillas del recinto.

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En cuanto a precios, existen tres zonas:

VIP por 2,331.25 pesos

General en 1,463.25

Gradas por 1,215.25 pesos

Además, se ofrece una experiencia VIP diferenciada por 4,750.50 pesos.

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Lista de fechas de ATARASHII GAKKO! en Latinoamérica

La gira FIRST LATIN AMERICA TOUR 2026 abarca tres países y varias ciudades emblemáticas. Las fechas confirmadas son:

(Ocesa)

3 de diciembre: Santiago, Chile — Teatro Caupolicán (debut principal)

5 y 6 de diciembre: São Paulo, Brasil — Primavera Sound São Paulo (presentación en festival)

8 de diciembre: Ciudad de México, México — Velódromo Olímpico (concierto principal)

Qué pasó en el Corona Capital

El antecedente más recordado de ATARASHII GAKKO! en México fue el concierto del 18 de noviembre de 2023 durante el festival Corona Capital, donde el grupo solo pudo presentarse de 16:00 a 16:30 horas.

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Debido a problemas técnicos, el sonido fue cortado antes de tiempo y la banda no logró concluir su acto musical.

La interrupción generó indignación entre los asistentes y se manifestó rápidamente en redes sociales.

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Muchos destacaron el esfuerzo y la energía de las integrantes, quienes, pese al contratiempo, mostraron entusiasmo por conectar con el público mexicano, incluso usando sombreros estilo mariachi en el escenario.

(Instagram/@coronacapital)

La frustración de los seguidores se tradujo en peticiones para que ATARASHII GAKKO! tuviera un concierto en solitario, donde pudieran disfrutar de un show completo sin limitaciones técnicas ni de tiempo.

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Quiénes pedían fecha en solitario en México

Tras el incidente en el Corona Capital, los fans de la banda iniciaron una campaña en redes sociales exigiendo un concierto exclusivo. Los comentarios señalaban: “Esperemos que regresen pronto a un concierto de sólo ellas” y solicitaban a promotores y a la propia agrupación que consideraran una presentación especial en la Ciudad de México.

Algunas peticiones incluso se dirigieron al embajador de Japón en México, Noriteru Fukushima, quien bailó junto a las artistas durante su visita posterior al festival. Los seguidores aprovecharon la ocasión para pedirle que intercediera y ayudara a concretar un show propio para el grupo.

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Quiénes son ATARASHII GAKKO!

ATARASHII GAKKO! —que en japonés significa “nueva escuela”— es un grupo formado por Mizyu, Rin, Suzuka y Kanon.

(Instagram/@japan_leaders)

La agrupación se ha destacado por fusionar estilos como el pop, el punk y el dance, bajo una propuesta que promueve la autoexpresión y el espíritu juvenil del “Seishun”.

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Desde su debut global en 2021 bajo el sello 88rising, la banda ha cosechado éxitos como “Otona Blue”, que superó los 3,3 mil millones de vistas en TikTok.