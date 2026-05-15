México enfrentará calor extremo, lluvias y fuertes vientos este 15 de mayo

México enfrentará este viernes 15 de mayo una combinación de altas temperaturas, lluvias intensas, fuertes rachas de viento y posibles granizadas en distintas regiones del país, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
Mientras varios estados seguirán bajo los efectos de la onda de calor, otras entidades podrían registrar inundaciones, deslaves y encharcamientos por las precipitaciones.
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El organismo advirtió que las condiciones meteorológicas estarán influenciadas por canales de baja presión, ingreso de humedad desde el océano Pacífico, el Golfo de México y el mar Caribe, además de una circulación anticiclónica que mantendrá el ambiente extremadamente caluroso en gran parte del territorio nacional.
Estados con lluvias fuertes y riesgo de tormentas eléctricas
Para este viernes se prevén lluvias puntuales fuertes en regiones de Jalisco, Michoacán y Chiapas, mientras que otras entidades tendrán chubascos y precipitaciones dispersas acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.
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Estados con lluvias fuertes:
- Jalisco
- Michoacán
- Chiapas
Estados con chubascos:
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- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Aguascalientes
- Zacatecas
- Colima
- Guerrero
- Guanajuato
- Morelos
- Estado de México
- Puebla
- Oaxaca
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Entidades con lluvias aisladas:
- Ciudad de México
- Querétaro
- Tlaxcala
- Tamaulipas
- Veracruz
- Durango
El SMN alertó que las lluvias podrían provocar:
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- Incremento en niveles de ríos y arroyos
- Encharcamientos urbanos
- Inundaciones en zonas bajas
- Deslaves en áreas montañosas
- Caída de granizo y descargas eléctricas
Temperaturas de hasta 45 grados por onda de calor
La onda de calor continuará afectando a gran parte de la República Mexicana, especialmente en estados del norte, occidente y sur del país, donde el ambiente será sofocante durante la tarde.
Estados que alcanzarán entre 40 y 45 °C:
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- Baja California
- Baja California Sur
- Sonora
- Sinaloa
- Chihuahua
- Coahuila
- Durango
- Michoacán
- Guerrero
- Morelos
- Oaxaca
Estados con máximas de 35 a 40 °C:
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Guanajuato
- Querétaro
- Puebla
- Veracruz
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Las autoridades recomendaron evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
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Vientos intensos y tolvaneras afectarán al norte del país
Otro de los fenómenos que dominarán el panorama climático serán las fuertes rachas de viento en estados del norte y noroeste.
Estados con rachas de 50 a 70 km/h y posibles tolvaneras:
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- Baja California
- Baja California Sur
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Zacatecas
- San Luis Potosí
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
El SMN advirtió que estas ráfagas podrían:
- Derribar árboles
- Tirar anuncios espectaculares
- Reducir la visibilidad en carreteras
- Generar polvo y tolvaneras
Además, en el Golfo de Tehuantepec y costas de Baja California se prevé oleaje de hasta tres metros de altura.
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Clima en CDMX y Valle de México: tarde calurosa y lluvias ligeras
En la Ciudad de México y el Estado de México se espera una mañana fresca con presencia de bruma, mientras que por la tarde aumentará la nubosidad y habrá probabilidad de lluvias aisladas.
Pronóstico para la CDMX:
- Temperatura mínima: 11 a 13 °C
- Temperatura máxima: 27 a 29 °C
- Ambiente cálido por la tarde
- Posibles lluvias ligeras
- Rachas de viento de hasta 40 km/h
En Toluca se esperan temperaturas de entre 9 y 25 grados, con ambiente fresco por la mañana y cielo medio nublado durante la tarde.
Frío en zonas montañosas y heladas al amanecer
Aunque gran parte del país seguirá bajo intenso calor, algunas regiones serranas registrarán bajas temperaturas durante la madrugada del viernes.
Temperaturas mínimas con posibles heladas:
- Durango: hasta -5 °C
- Chihuahua
- Estado de México
- Hidalgo
- Puebla
- Tlaxcala
- Baja California
El contraste climático seguirá siendo uno de los principales rasgos del pronóstico nacional, con calor extremo durante el día y ambiente frío en zonas altas durante las primeras horas de la mañana.
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