México

México enfrentará calor extremo, lluvias y fuertes vientos este 15 de mayo

El SMN alertó por temperaturas de hasta 45 grados, tormentas con granizo y tolvaneras en varias regiones del país

Guardar
Google icon
México enfrentará este viernes una combinación de calor extremo, lluvias intensas y fuertes rachas de viento, advierte el SMN.
México enfrentará este viernes una combinación de calor extremo, lluvias intensas y fuertes rachas de viento, advierte el SMN.

México enfrentará este viernes 15 de mayo una combinación de altas temperaturas, lluvias intensas, fuertes rachas de viento y posibles granizadas en distintas regiones del país, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

Mientras varios estados seguirán bajo los efectos de la onda de calor, otras entidades podrían registrar inundaciones, deslaves y encharcamientos por las precipitaciones.

PUBLICIDAD

El organismo advirtió que las condiciones meteorológicas estarán influenciadas por canales de baja presión, ingreso de humedad desde el océano Pacífico, el Golfo de México y el mar Caribe, además de una circulación anticiclónica que mantendrá el ambiente extremadamente caluroso en gran parte del territorio nacional.

Estados con lluvias fuertes y riesgo de tormentas eléctricas

Para este viernes se prevén lluvias puntuales fuertes en regiones de Jalisco, Michoacán y Chiapas, mientras que otras entidades tendrán chubascos y precipitaciones dispersas acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

PUBLICIDAD

Mapa del clima en México para este lunes 13 de enero 2024
También se espera que las lluvias vengan con descargas eléctricas y granizo. (CIRA)

Estados con lluvias fuertes:

  • Jalisco
  • Michoacán
  • Chiapas

Estados con chubascos:

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • San Luis Potosí
  • Aguascalientes
  • Zacatecas
  • Colima
  • Guerrero
  • Guanajuato
  • Morelos
  • Estado de México
  • Puebla
  • Oaxaca
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Entidades con lluvias aisladas:

  • Ciudad de México
  • Querétaro
  • Tlaxcala
  • Tamaulipas
  • Veracruz
  • Durango

El SMN alertó que las lluvias podrían provocar:

  • Incremento en niveles de ríos y arroyos
  • Encharcamientos urbanos
  • Inundaciones en zonas bajas
  • Deslaves en áreas montañosas
  • Caída de granizo y descargas eléctricas

Temperaturas de hasta 45 grados por onda de calor

La onda de calor continuará afectando a gran parte de la República Mexicana, especialmente en estados del norte, occidente y sur del país, donde el ambiente será sofocante durante la tarde.

El calor extremo continuará afectando gran parte del país con temperaturas de hasta 45 grados, advierte el SMN. EFE/Isaac Esquivel
El calor extremo continuará afectando gran parte del país con temperaturas de hasta 45 grados, advierte el SMN. EFE/Isaac Esquivel

Estados que alcanzarán entre 40 y 45 °C:

  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Sonora
  • Sinaloa
  • Chihuahua
  • Coahuila
  • Durango
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Morelos
  • Oaxaca

Estados con máximas de 35 a 40 °C:

  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Zacatecas
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Puebla
  • Veracruz
  • Chiapas
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Las autoridades recomendaron evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Vientos intensos y tolvaneras afectarán al norte del país

Otro de los fenómenos que dominarán el panorama climático serán las fuertes rachas de viento en estados del norte y noroeste.

Lluvias
Fuertes vientos afectarán el norte del país con rachas de hasta 70 km/h, advirtió el SMN. (FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM)

Estados con rachas de 50 a 70 km/h y posibles tolvaneras:

  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Sonora
  • Chihuahua
  • Durango
  • Zacatecas
  • San Luis Potosí
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas

El SMN advirtió que estas ráfagas podrían:

  • Derribar árboles
  • Tirar anuncios espectaculares
  • Reducir la visibilidad en carreteras
  • Generar polvo y tolvaneras

Además, en el Golfo de Tehuantepec y costas de Baja California se prevé oleaje de hasta tres metros de altura.

Clima en CDMX y Valle de México: tarde calurosa y lluvias ligeras

En la Ciudad de México y el Estado de México se espera una mañana fresca con presencia de bruma, mientras que por la tarde aumentará la nubosidad y habrá probabilidad de lluvias aisladas.

Panorámica del Ángel de la Independencia en CDMX bajo lluvia intensa y granizo. Un rayo ilumina el cielo oscuro. Coches con luces rojas circulan en la avenida mojada.
En la Ciudad de México se prevé ambiente cálido por la tarde y posibles lluvias aisladas, informó el SMN. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pronóstico para la CDMX:

  • Temperatura mínima: 11 a 13 °C
  • Temperatura máxima: 27 a 29 °C
  • Ambiente cálido por la tarde
  • Posibles lluvias ligeras
  • Rachas de viento de hasta 40 km/h

En Toluca se esperan temperaturas de entre 9 y 25 grados, con ambiente fresco por la mañana y cielo medio nublado durante la tarde.

Frío en zonas montañosas y heladas al amanecer

Aunque gran parte del país seguirá bajo intenso calor, algunas regiones serranas registrarán bajas temperaturas durante la madrugada del viernes.

Temperaturas mínimas con posibles heladas:

  • Durango: hasta -5 °C
  • Chihuahua
  • Estado de México
  • Hidalgo
  • Puebla
  • Tlaxcala
  • Baja California

El contraste climático seguirá siendo uno de los principales rasgos del pronóstico nacional, con calor extremo durante el día y ambiente frío en zonas altas durante las primeras horas de la mañana.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoSMNPronóstico del ClimaCDMXClima en cdmxmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Muere “Huesos”, objetivo prioritario del CJNG, durante operativo en Colima

Se trata de uno “los sicarios más letales”, según las autoridades estatales

Muere “Huesos”, objetivo prioritario del CJNG, durante operativo en Colima

Pachuca rescata el 1-0 contra Pumas con 10 jugadores y Valencia lesionado

Los Tuzos aprovechan la loacalía y, pese a las bajas durante el partido, llegarán con ventaja mínima a la vuelta en el Olímpico Universitario

Pachuca rescata el 1-0 contra Pumas con 10 jugadores y Valencia lesionado

Suegra de Carolina Flores aseguró que la mató “por accidente con un juguetito”, revela policía de Venezuela

Erika “N” sigue en el país del sur en espera de su extradición a México por el feminicidio de la exreina de belleza

Suegra de Carolina Flores aseguró que la mató “por accidente con un juguetito”, revela policía de Venezuela

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Mérida

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Mérida

Clima en Tijuana: el pronóstico para este 15 de mayo

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima en Tijuana: el pronóstico para este 15 de mayo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Muere “Huesos”, objetivo prioritario del CJNG, durante operativo en Colima

Muere “Huesos”, objetivo prioritario del CJNG, durante operativo en Colima

Detienen en Baja California a “Makumba” y a “El Tony”, presuntos operadores del CJNG

La ruptura que terminó en tragedia: así se destruyó la alianza entre Cuén Ojeda y Rocha Moya

Detienen en Guerrero a “El Junior”, segundo al mando de Los Viagras

Extradición de “El Jardinero”, líder del CJNG, sigue interrumpida tras declarar improcedente amparo de la FGR

ENTRETENIMIENTO

De un show cortado en el Corona Capital a su concierto en solitario: Atarashii Gakko! llega a CDMX

De un show cortado en el Corona Capital a su concierto en solitario: Atarashii Gakko! llega a CDMX

Marco Antonio Solís ‘El Buki’ se compara con Michael Jackson y posa como el ‘Rey del Pop’

U2 se reúne con Sheinbaum y la elogia por su trabajo como presidenta: “Tan fan de ti”

Tras confirmar su participación, MasterChef deja fuera a este influencer por acusaciones de ser deudor alimentario

Boletos para ver a Natalia Lafourcade en el Metropolitan: el precio más barato y cómo comprarlos antes de que se agoten

DEPORTES

Pachuca rescata el 1-0 contra Pumas con 10 jugadores y Valencia lesionado

Pachuca rescata el 1-0 contra Pumas con 10 jugadores y Valencia lesionado

FIFA transforma el Estadio Ciudad de México: inician obras para tapar los letreros de “Banorte”

Quién es William Lodmell, el portero mexicano que destaca en el Sporting de Lisboa

Chino Huerta envía mensaje sobre su futuro en el Mundial 2026, pese a haber perdido la final de la Copa de Bélgica

Alan Mozo confiesa haber sufrido depresión tras su paso por Chivas: este es el motivo