México enfrentará calor extremo, lluvias y fuertes vientos este 15 de mayo

México enfrentará este viernes una combinación de calor extremo, lluvias intensas y fuertes rachas de viento, advierte el SMN.

México enfrentará este viernes 15 de mayo una combinación de altas temperaturas, lluvias intensas, fuertes rachas de viento y posibles granizadas en distintas regiones del país, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

Mientras varios estados seguirán bajo los efectos de la onda de calor, otras entidades podrían registrar inundaciones, deslaves y encharcamientos por las precipitaciones.

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El organismo advirtió que las condiciones meteorológicas estarán influenciadas por canales de baja presión, ingreso de humedad desde el océano Pacífico, el Golfo de México y el mar Caribe, además de una circulación anticiclónica que mantendrá el ambiente extremadamente caluroso en gran parte del territorio nacional.

Estados con lluvias fuertes y riesgo de tormentas eléctricas

Para este viernes se prevén lluvias puntuales fuertes en regiones de Jalisco, Michoacán y Chiapas, mientras que otras entidades tendrán chubascos y precipitaciones dispersas acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

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También se espera que las lluvias vengan con descargas eléctricas y granizo. (CIRA)

Estados con lluvias fuertes:

Jalisco

Michoacán

Chiapas

Estados con chubascos:

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Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Aguascalientes

Zacatecas

Colima

Guerrero

Guanajuato

Morelos

Estado de México

Puebla

Oaxaca

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Entidades con lluvias aisladas:

Ciudad de México

Querétaro

Tlaxcala

Tamaulipas

Veracruz

Durango

El SMN alertó que las lluvias podrían provocar:

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Incremento en niveles de ríos y arroyos

Encharcamientos urbanos

Inundaciones en zonas bajas

Deslaves en áreas montañosas

Caída de granizo y descargas eléctricas

Temperaturas de hasta 45 grados por onda de calor

La onda de calor continuará afectando a gran parte de la República Mexicana, especialmente en estados del norte, occidente y sur del país, donde el ambiente será sofocante durante la tarde.

El calor extremo continuará afectando gran parte del país con temperaturas de hasta 45 grados, advierte el SMN. EFE/Isaac Esquivel

Estados que alcanzarán entre 40 y 45 °C:

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Baja California

Baja California Sur

Sonora

Sinaloa

Chihuahua

Coahuila

Durango

Michoacán

Guerrero

Morelos

Oaxaca

Estados con máximas de 35 a 40 °C:

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Nayarit

Jalisco

Colima

Guanajuato

Querétaro

Puebla

Veracruz

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Las autoridades recomendaron evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

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Vientos intensos y tolvaneras afectarán al norte del país

Otro de los fenómenos que dominarán el panorama climático serán las fuertes rachas de viento en estados del norte y noroeste.

Fuertes vientos afectarán el norte del país con rachas de hasta 70 km/h, advirtió el SMN. (FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM)

Estados con rachas de 50 a 70 km/h y posibles tolvaneras:

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Baja California

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Durango

Zacatecas

San Luis Potosí

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

El SMN advirtió que estas ráfagas podrían:

Derribar árboles

Tirar anuncios espectaculares

Reducir la visibilidad en carreteras

Generar polvo y tolvaneras

Además, en el Golfo de Tehuantepec y costas de Baja California se prevé oleaje de hasta tres metros de altura.

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Clima en CDMX y Valle de México: tarde calurosa y lluvias ligeras

En la Ciudad de México y el Estado de México se espera una mañana fresca con presencia de bruma, mientras que por la tarde aumentará la nubosidad y habrá probabilidad de lluvias aisladas.

En la Ciudad de México se prevé ambiente cálido por la tarde y posibles lluvias aisladas, informó el SMN. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pronóstico para la CDMX:

Temperatura mínima: 11 a 13 °C

Temperatura máxima: 27 a 29 °C

Ambiente cálido por la tarde

Posibles lluvias ligeras

Rachas de viento de hasta 40 km/h

En Toluca se esperan temperaturas de entre 9 y 25 grados, con ambiente fresco por la mañana y cielo medio nublado durante la tarde.

Frío en zonas montañosas y heladas al amanecer

Aunque gran parte del país seguirá bajo intenso calor, algunas regiones serranas registrarán bajas temperaturas durante la madrugada del viernes.

Temperaturas mínimas con posibles heladas:

Durango: hasta -5 °C

Chihuahua

Estado de México

Hidalgo

Puebla

Tlaxcala

Baja California

El contraste climático seguirá siendo uno de los principales rasgos del pronóstico nacional, con calor extremo durante el día y ambiente frío en zonas altas durante las primeras horas de la mañana.