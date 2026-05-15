Tras confirmar su participación, MasterChef deja fuera a este influencer por acusaciones de ser deudor alimentario

El influencer es señalado como deudor alimentario

Un conflicto legal ajeno a la producción dejó fuera a Mauricio Riveroll, conocido como MauRG1, de la dinámica para creadores digitales de MasterChef 24/7 a tan solo días del estreno del programa este 17 de mayo, según informó el propio influencer tras recibir una notificación oficial de su despido.

La polémica se detonó luego de que su expareja, la también creadora de contenido La Marla Sabrina, lo acusó públicamente de ser deudor alimentario, lo que derivó en la decisión de la producción de TV Azteca de excluirlo de una colaboración que, afirma Riveroll, no incluía pago económico ni la posición de conductor digital, como circuló en redes sociales.

PUBLICIDAD

Riveroll rechazó las acusaciones y aclaró que la colaboración para MasterChef 24/7 no lo incluía como conductor digital ni contemplaba pago económico (Captura de pantalla: X)

En la recta final previa al debut de la temporada, la disputa entre Riveroll y La Marla Sabrina se trasladó a la esfera pública con mensajes en X. Sabrina señaló que el influencer habría ocultado sus ingresos ante el Juzgado 17 familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México para evitar el pago de la pensión alimenticia correspondiente:

“Una vez más, el deudor alimentario cobra sueldo sin reportarlo al Juzgado 17 familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México, ¿hasta cuándo seguirá la impunidad de este influencer? Hacemos un llamado a Disney, MasterChef México y Azteca para que adopten una postura en favor de las infancias. Dejando de lado prácticas que favorecen el ocultamiento de ingresos por parte de deudores alimentarios, como Maurg1, conductor digital de su próxima emisión”, escribió Sabrina.

PUBLICIDAD

El reality show se renueva con un formato 24/7

Riveroll rechazó de inmediato estas acusaciones. En un video difundido a través de sus redes sociales, señaló: “Yo no sé de dónde sacó que iba a ser conductor, a mí no me ofrecieron ese puesto. Ni siquiera me iban a pagar, no nos están pagando. Sabíamos a lo que íbamos: vivir la experiencia. No había ni siquiera viáticos”.

Explicó que la dinámica llevaba por nombre “Experiencia TikTok 24 horas” y consistía en que distintos tiktokers convivieran en la casa de MasterChef y generaran contenido digital sobre el ambiente tras bambalinas.

PUBLICIDAD

En el mismo video, Riveroll expuso su malestar por el desenlace: “Siempre no, me dijeron que ‘gracias, pero no gracias’. Ya me corrieron. Ya le quitaste algo a una niña: la posibilidad de que su papá vaya a encontrar oportunidades”.

Agregó: “El daño ya está consumado y hecho, gracias Marla”. El influencer subrayó que la decisión de la producción se dio minutos después de que se viralizara el mensaje de Sabrina y que, a su juicio, la situación tiene un impacto directo sobre su vida laboral y familiar.

PUBLICIDAD

El influencer Mauricio Riveroll fue vinculado en redes por colectivos y defensoras de la infancia por posibles incumplimientos de pensión tras el anunció de su participación en Masterchef. (Fotos: Redes)

Claudia Lizaldi regresa como presentadora y los jueces serán Zahie Téllez, Poncho Cadena y Adrián Herrera

MasterChef 24/7 se estrenará este domingo 17 de mayo a las 20:00 horas en su formato renovado, que permitirá seguir toda la dinámica de la casa las 24 horas. La conducción estará a cargo de Claudia Lizaldi, quien retoma el rol principal.

El panel de jueces queda integrado por los chefs Zahie Téllez, Poncho Cadena y Adrián Herrera, figuras que en temporadas anteriores han consolidado el perfil del programa culinario.

PUBLICIDAD

MasterChef se suma al formato 24/7 por primera vez. (Ignacio Izquierdo)

El segmento digital excluyó a Riveroll antes del anuncio público del elenco completo. Originalmente, el influencer estaba contemplado para la “Experiencia TikTok”, en la que un grupo de creadores digitales visitaría la casa de MasterChef, previo a la selección final de los participantes oficiales.