Por qué Benito Juárez es símbolo de soberanía en México

Juárez perdió a sus padres a los tres años e inició su formación académica en Oaxaca bajo la tutela de Antonio Salanueva, ingresando al Seminario de Santa Cruz y al Instituto de Ciencias y Artes. Crédito: Gobierno de México

De origen zapoteca y nacido en Guelatao, Oaxaca, Benito Juárez perdió a sus padres a los tres años y, en busca de educación, se trasladó a la capital del estado. Allí, bajo la tutela de Antonio Salanueva, accedió a una formación que le permitió ingresar al Seminario de Santa Cruz y, posteriormente, al Instituto de Ciencias y Artes. Según el INEHRM, fue el primer abogado graduado de esa institución.

Juárez inició su carrera política como regidor del Ayuntamiento de Oaxaca y luego fue diputado local y federal. Pronto, se convirtió en gobernador del estado y magistrado del Supremo Tribunal. La CNDH recuerda que se distinguió por su austeridad y el combate a los privilegios.

Obra política y símbolo de soberanía

Con la Ley Juárez de 1855, el líder oaxaqueño eliminó tribunos especiales y fueros, sentando las bases del Estado laico e impulsando la igualdad ante la ley en México. Crédito: INEHRM

La presidencia de Juárez, entre 1858 y 1872, marcó un periodo decisivo. Durante esos años, encabezó la defensa de la Constitución de 1857, impulsó las Leyes de Reforma y resistió la Intervención Francesa y el Segundo Imperio Mexicano, encabezado por Maximiliano de Habsburgo. El INEHRM subraya que Juárez protegió las conquistas del liberalismo y defendió la soberanía nacional ante las potencias extranjeras.

Entre sus aportes clave, la CNDH destaca la Ley Juárez de 1855, que suprimió tribunales especiales y fueros para la Iglesia y el Ejército. Así, sentó bases para un Estado laico y para la igualdad ante la ley. El equilibrio económico, la construcción de obras públicas y la reorganización de la Guardia Nacional fueron parte de su legado administrativo.

Juárez consideró fundamental que los principios liberales de la República Mexicana lograrían el avance del país solo si los estados se fortalecían y podían resistir levantamientos conservadores, según la CNDH. No dudó en recurrir a la guerra para defender estos ideales y consolidar la independencia nacional.

Por qué Juárez es símbolo de soberanía nacional

La presidencia de Benito Juárez, entre 1858 y 1872, se caracterizó por la defensa de la Constitución de 1857 y la resistencia frente a la Intervención Francesa y el Segundo Imperio Mexicano. Crédito: INEHRM

El liderazgo de Juárez ante amenazas internas y externas consolidó su imagen como baluarte de la soberanía. De acuerdo con el INEHRM, “Juárez actuó como un líder que protegió las conquistas alcanzadas por el grupo liberal y defendió la soberanía de México frente a las intervenciones de las potencias extranjeras”. Su política exterior se basó en la defensa de la independencia y el respeto a los derechos de México como nación.

Entre sus ideales, destaca la máxima: “Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”, frase que fue mencionada en su discurso del 15 de julio de 1867, cuando entró triunfalmente a la capital luego de derrotar a la Intervención Francesa y al imperio de Maximiliano de Habsburgo.

Juárez en el discurso político actual: el caso Venezuela

La figura de Juárez resurge en el debate político actual, siendo citada por Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador en el contexto de la crisis de Venezuela. | Presidencia

La figura de Juárez volvió al centro del debate tras la reciente crisis en Venezuela. La presidenta Claudia Sheinbaum citó su célebre frase en un mensaje a Estados Unidos, luego de la detención del expresidente Nicolás Maduro. Recalcó que “la gran enseñanza de Benito Juárez en estos momentos debe guiar también a Estados Unidos: entre los individuos como entre las Naciones el respeto al derecho ajeno es la paz”.

También Andrés Manuel López Obrador dejó su retiro político para criticar la intervención. En sus palabras: “mis convicciones libertarias me impiden callar ante el prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela y el secuestro de su presidente… Recuerde que ‘el respeto al derecho ajeno es la paz’, como nos enseñó Benito Juárez en el siglo XIX”.