Vicente Guerrero, insurgente mexicano: “Mi patria es primero”

Vicente Guerrero fue un militar insurgente que mantuvo viva la lucha independentista por más de 5 años. (Foto: Gobierno de México)

Luego de la muerte de José María Morelos, la principal cabeza de la Independencia, en diciembre de 1815 el movimiento pasó a lo que se conoce como la etapa de “Resistencia”.

Esta etapa se caracteriza porque los insurgentes dejaron de organizarse como ejércitos numerosos y empezaron a comportarse como guerrillas. Es decir, ataques rápidos y de grupos mucho más pequeños.

De este período el militar que más ha destacado, aunque no el único, fue el general Vicente Guerrero, cuyo mando se extendía en las montañas del estado que hoy lleva su nombre.

Ante la oferta de estabilidad, Guerrero optó por mantenerse fiel a sus ideales de independencia

Vicente Guerrero se rehusó a aceptar el indulto del virrey, a pesar de que su propio padre se lo pidió. (Foto: Gobierno de México)

La razón por la que se desintegró tan rápido la insurgencia luego de la muerte de Morelos fue la falta de un líder que tuviera la capacidad de organizar un movimiento tan grande.

A esto se le agrega la política conciliatoria del virrey Juan Ruiz de Apodaca, en la cual se priorizó el indulto a los insurgentes, dicha estrategia era muy diferente a la puesta en vigor por su antecesor, Félix María Calleja, la cual se caracterizó por la guerra contra los independentistas. Muchos soldados aceptaron el trato y las filas rebeldes empezaron a reducir su número.

De acuerdo con el INEHRM, esa política del virrey se extendió al propio Vicente Guerrero, quien obtuvo entre 1818 y 1819 varias victorias, aunque ninguna para hacer tambalear al poder virreinal.

Apodaca utilizó al padre de Vicente Guerrero para conseguir la paz. Él le suplicó a su hijo que dejara las armas ante la oportunidad de mantener el puesto de general y, además, obtener una gran cantidad de dinero.

Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide organizaron la consumación de la Independencia. (Foto: Gobierno de México)

Entonces, Vicente Guerrero le respondió en frente de sus soldados: “Yo siempre he respetado a mi padre; pero mi patria es primero”. El caudillo rechazó el indulto del virrey.

Al darse cuenta de que Guerrero no aceptaría nunca el indulto, el virrey ordenó al militar Agustín de Iturbide organizar una campaña para combatir al insurgente. Sin embargo, Iturbide decidió pasarse al lado insurgente.

Así inició la etapa conocida como “Consumación”, en donde tanto Iturbide como Guerrero organizaron el fin de la Guerra de Independencia, lo que se consiguió el 27 de septiembre de 1821 con la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México y la firma del Acta de Independencia del Imperio Mexicano el día siguiente.

Vicente Guerrero, presidente de México que murió fusilado

Vicente Guerrero, símbolo de la independencia mexicana, fue traicionado y ejecutado tras desafiar el poder conservador y abolir la esclavitud. Crédito: X/ @INEHRM

Vicente Guerrero, uno de los nombres fundamentales en la consumación de la Independencia de México, fue fusilado el 14 de febrero de 1831 tras ser traicionado y entregado a sus adversarios políticos. Su trayectoria, marcada por la lucha incesante contra las fuerzas realistas y por la abolición de la esclavitud, condensa la complejidad de un país que tras la independencia enfrentaba profundas divisiones políticas y sociales.

El ajusticiamiento de Guerrero estuvo precedido por un contexto político especialmente convulso. Tras la caída del imperio de Agustín de Iturbide y la instauración de la república, Guerrero fue elegido presidente de México en 1829, después de un motín que desconoció la elección de Manuel Gómez Pedraza, con el apoyo explícito de Antonio López de Santa Anna desde Veracruz.

Esta serie de reacomodos políticos desembocó en el breve mandato de Guerrero y en su enfrentamiento con opositores conservadores, liderados por Anastasio Bustamante.

La reacción de los opositores a Guerrero se formalizó en el Plan de Jalapa en 1830, documento mediante el cual se desconoció su legitimidad como presidente y se impulsó el regreso de Bustamante al poder.

El desenlace de la vida de Vicente Guerrero fue resultado de una conspiración. Bustamante, empeñado en suprimir cualquier intento de restitución del líder insurgente, negoció con Francisco Picaluga, un marino genovés propietario del bergantín Colombo, que suministraba provisiones al ejército suriano. La suma para lograr la captura de Guerrero ascendió hasta 50 mil pesos, cifra finalmente aceptada por Picaluga para traicionar al expresidente.

Declarado culpable de “delito de lesa Nación”, Guerrero fue ejecutado por fusilamiento.