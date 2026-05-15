México

U2 se reúne con Sheinbaum y la elogia por su trabajo como presidenta: “Tan fan de ti”

Bono y su banda expresaron su admiración por la mandataria

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Así fue la plática de Sheinbaum con U2. Foto: redes de Claudia Sheinbaum
Así fue la plática de Sheinbaum con U2. Foto: redes de Claudia Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, subió un video a sus redes sociales del encuentro que tuvo con Bono y The Edge de U2 en la Asamblea General de “Street Child World Cup”.

En el clip, los músicos elogian a la mandataria y se declararon fans de su trabajo como titular del ejecutivo federal. Fue The Edge quien admitió “tan fan de ti”, mientras que Bono resaltó dos política públicas clave de la 4T: el aumento salario mínimo y la atención médica universal, además añadió “no sé cómo tienes tiempo”.

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La presidenta, en su charla con U2, resaltó la vivienda, la salud y la educación como derechos fundamentales de las personas.

Este video documenta la presencia de Claudia Sheinbaum Pardo, Bono y The Edge en la Asamblea General de Street Child World Cup en México. Las imágenes muestran a los tres hablando sobre el trabajo de la presidenta como líder de México

Además, la presidenta publicó: “Jóvenes de diversos países del mundo se unen en México, previo a la Copa Mundial de Futbol para celebrar la Asamblea General de “Street Child World Cup”. Vienen de lugares apartados y les une el amor por el juego de pelota y su deseo de salir adelante. Les recibimos en México como sabemos hacerlo, con generosidad y los brazos abiertos. A ellos los acompañan grandes embajadores de esta noble causa, la banda U2″.

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Lo que dijo Sheinbaum en la Asamblea General de “Street Child World Cup”, junto a U2

Sheinbaum asistió a la Asamblea de la “Street Child World Cup”
Sheinbaum asistió a la Asamblea de la “Street Child World Cup”

El evento convoca a menores de diversas naciones para disputar partidos de futbol y debatir sobre los problemas que enfrentan millones de infantes en situación de calle, con el eje central en la inclusión social y los derechos de la infancia.

Durante su mensaje, la mandataria mexicana sostuvo en la Asamblea del certamen internacional: “Queremos un mundo donde no suenen las armas, sino la música; donde no reine el miedo, sino la alegría”.

También subrayó que el futbol debe convertirse “en un símbolo de paz y encuentro entre los pueblos, no de lujo, dinero ni poder”.

Además, Sheinbaum afirmó que la pelota debe rodar “donde alguna vez pudo haber rodado el dolor, para que nunca más la guerra le robe la esperanza a la humanidad”.

La asistencia de U2 —con la presencia de Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr.— recibió ovaciones de los asistentes, entre ellos representantes de organizaciones defensoras de la infancia y funcionarios del Gobierno de México.

Zoé Robledo, titular del IMSS, y Gabriela Cuevas, representante del gobierno para la Copa Mundial de la FIFA 2026, asistieron al acto. También participaron representantes de la organización Copa Mundial de Niños de la Calle, quienes resaltaron la necesidad de unir deporte y reflexión sobre los obstáculos que enfrenta la infancia sin hogar.

La visita de U2 a la Ciudad de México suma expectativa, ya que el grupo está grabando el video de su nuevo tema “The Streets of Dreams” en el Centro Histórico.

En un acto adicional, la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina recibió a los músicos en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento. Ahí, entregó artesanías en forma de ajolote a la banda y les propuso presentarse en un concierto gratuito en el Zócalo.

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