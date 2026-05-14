Alito Moreno exige explicación de Morena por detención de periodistas en Tecámac: “¿Quién dio la orden?”

El periodista Leonardo Nuñez transmitió en vivo.

Luego de que el periodista Leonardo Núñez, de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), denunciara que fue retenido junto con su compañero Eduardo Buendía en Tecámac, Estado de México, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, se lanzó contra el gobierno de Morena, exigiendo respuesta por lo acontecido.

Alito Moreno pide aclarar detención de periodistas

Cabe destacar que la presidenta municipal es Rosa Yolanda Wong, quien hasta el momento no se ha pronunciado por lo sucedido contra los periodistas, por lo que, el también conocido como Alito Moreno, escribió en su cuenta de X:

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“El gobierno de MORENA tiene que responder quién dio la orden y por qué usan a la policía para frenar el trabajo periodístico. Les incomoda la libre expresión cuando exhibe la corrupción y los abusos. Por eso persiguen, censuran y presionan a quienes investigan”.

Ante lo denunciado por Leonardo Núñez, el dirigente nacional del tricolor exigió “su liberación inmediata y garantías para ejercer la labor periodística sin amenazas ni acoso policial. Si el poder usa la fuerza para callar, deja de servirle a la gente. ¡A México no lo van a someter al silencio!”.

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El dirigente del PRI exigió explicación al gobierno de Tecámac por la detención de periodistas. (Redes sociales)

En el Estado de México impiden labor periodística

El periodista Héctor de Mauleón, quien dio seguimiento al caso, aseguró que los integrantes de MCCI fueron retenidos la tarde de este 14 de mayo mientras realizaban una “investigación periodista sobre corrupción”, compartió que también habrían participado pobladores del municipio de Tecámac.

El momento quedó registrado en una transmisión en vivo desde la cuenta de X de Leonardo Núñez, director de Investigación Aplicada en MCCI. En las imágenes se observa a varios elementos de seguridad con chalecos antibalas y ropa táctica interactuando con el equipo periodístico.

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Ante el seguimiento y la viralización en redes sociales, la organización subió un mensaje a sus redes sociales:

“Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad informa que tres reporteros de la organización fueron retenidos por residentes de Tecámac, cuando realizaban una investigación periodística. Los periodistas están a salvo. Agradecemos las muestras de apoyo y solidaridad”.

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México el país más peligroso para ser periodista

México es el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, por encima de Ucrania, Siria, Venezuela y Haití, según la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026 de Reporteros Sin Fronteras (RSF).

Desde el año 2000, el organismo documentó más de 150 periodistas asesinados y 28 desaparecidos en territorio nacional, con la mayoría de los crímenes concentrados en Guerrero, Veracruz, Michoacán y Tamaulipas.

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El sexenio de Claudia Sheinbaum no ha revertido la tendencia: doce comunicadores fueron asesinados desde octubre de 2024, y al menos diez de ellos contaban con algún tipo de resguardo institucional al momento de su muerte. RSF advierte que el avance de dos posiciones en la clasificación general -México figura en el lugar 122 de 180 países- es “ilusorio”, ya que refleja el deterioro de otros países, no una mejoría real en las condiciones para la prensa mexicana.

La impunidad y la violencia del crimen organizado son los factores que RSF identifica como los principales motores del fenómeno. La puntuación global del país pasó de 47 a 45 puntos entre 2022 y 2026, y el organismo señala que el clima de intimidación ha derivado en autocensura y en el abandono de investigaciones sobre corrupción y narcotráfico.

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México lleva 15 años consecutivos como el territorio más letal para la prensa en todo el continente americano.