De Maximiliano a Florence Cassez: los 200 años de relaciones entre México y Francia

Una serie de intervenciones armadas, demandas diplomáticas y disputas judiciales ha determinado los principales momentos de tensión entre ambas naciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

México y Francia celebraron este 14 de mayo el bicentenario de relaciones diplomáticas, centrando la conmemoración en la adopción de un Plan de Acción Modernizado que orienta su asociación estratégica hacia nuevas áreas de cooperación política, economía e intercambios culturales, según información publicada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, subrayó que esta nueva etapa bilateral descansa sobre principios compartidos, respeto a la soberanía y una agenda con resultados demostrables en cooperación, además de la autodeterminación de los pueblos, de acuerdo con el mensaje institucional difundido en las redes sociales de la Secretaría.

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México y Francia celebran 200 años de relaciones diplomáticas con el lanzamiento de un renovado Plan de Acción Modernizado. Crédito: X/@SRE_mx

La hoja de ruta acordada define prioridades a futuro para ampliar el diálogo político, la cooperación industrial, técnica y educativa, y la proyección internacional conjunta, aclaró la SRE.

Momentos tensos de la relación entre México y Francia, la “Guerra de los pasteles”

La Guerra de los Pasteles de 1838 expuso la vulnerabilidad del México independiente ante las potencias. (Foto: Sedena)

La relación diplomática entre México y Francia estuvo marcada por episodios de confrontación y desencuentro que dejaron huellas profundas en la memoria histórica de ambos países. Tres momentos destacaron como puntos críticos: la Primera Intervención Francesa, la Segunda Intervención Francesa y el caso Florence Cassez.

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Conocida como la “Guerra de los Pasteles”, la Primera Intervención Francesa inició en 1838, cuando empresarios franceses en México presentaron reclamaciones ante su gobierno por daños sufridos durante revueltas y saqueos, incluyendo la exigencia de indemnización por un pastelero cuyo local fue saqueado en Tacubaya.

Francia reclamó una suma elevada y, ante la negativa del gobierno mexicano encabezado por Anastasio Bustamante, el contraalmirante Charles Baudin ordenó el bloqueo del puerto de Veracruz y bombardeó la fortaleza de San Juan de Ulúa.

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El conflicto duró varios meses y produjo daños materiales y pérdidas humanas, hasta se llegó un acuerdo entre las partes: México aceptó pagar una indemnización para que las fuerzas francesas se retiraran. Este episodio reveló la fragilidad del México independiente ante las potencias europeas y sentó un precedente de intervención extranjera en asuntos internos.

La Segunda Intervención Francesa y el imperio de Maximiliano, triunfo de Benito Juárez

La Segunda Intervención Francesa culminó en 1867 con la ejecución de Maximiliano de Habsburgo y el restablecimiento de la República mexicana bajo Benito Juárez. (SEP)

La Segunda Intervención Francesa ocurrió entre 1861 y 1867, bajo un contexto internacional de inestabilidad y endeudamiento. Tras la Guerra de Reforma, México suspendió el pago de la deuda externa. Francia, junto con España y Reino Unido, firmó la Convención de Londres para exigir el pago.

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España y Reino Unido retiraron sus tropas tras negociaciones, pero Francia, bajo el mando de Napoleón III, decidió invadir México con el objetivo de instaurar un imperio favorable a sus intereses.

En 1864, Maximiliano de Habsburgo fue proclamado emperador de México, con apoyo militar francés. La resistencia republicana encabezada por Benito Juárez y el desgaste de la intervención europea, sumados a la presión internacional de Estados Unidos tras el fin de la Guerra Civil, llevaron al retiro de las tropas francesas y a la caída del Segundo Imperio Mexicano. Maximiliano fue fusilado en 1867 y se restableció la República.

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Caso Florence Cassez, tensión por derechos humanos y cooperación judicial

El caso Florence Cassez reavivó la tensión diplomática y judicial entre México y Francia. Crédito: ARCHIVO/ PEDRO MARRUFO/CUARTOSCURO.COM

En la historia reciente, el caso Florence Cassez representó uno de los mayores puntos de fricción diplomática contemporánea entre ambos países. La ciudadana francesa fue detenida en 2005 y condenada tres años después en México por secuestro, en medio de un proceso judicial con irregularidades notorias, como la recreación mediática de su arresto.

El gobierno francés, encabezado por Nicolas Sarkozy, solicitó en reiteradas ocasiones la repatriación de Cassez y denunció violaciones a sus derechos procesales. En 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó su liberación por violaciones graves al debido proceso (no fue declarada inocente en ningún juicio), lo que alivió la tensión, pero dejó abierta la discusión sobre la cooperación judicial y el respeto a los derechos humanos.

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