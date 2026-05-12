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SRE pide respetar derechos de mexicanos en flotilla Global Sumud: ellos son los connacionales que buscan llegar a Gaza

El canciller Roberto Velasco reveló en la mañanera que México presentará en los próximos días una ruta proactiva para defender los derechos de los activistas mexicanos

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Las autoridades federales detallaron la elaboración de una estrategia formal, la cual incluye contactos con gobiernos extranjeros y demandas por respeto al derecho internacional, en favor de quienes siguen en la misión humanitaria cerca de Gaza. REUTERS/Amanda Perobelli
Las autoridades federales detallaron la elaboración de una estrategia formal, la cual incluye contactos con gobiernos extranjeros y demandas por respeto al derecho internacional, en favor de quienes siguen en la misión humanitaria cerca de Gaza. REUTERS/Amanda Perobelli

Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum este martes 12 de mayo, el canciller Roberto Velasco respondió a la pregunta de si México estaba dispuesto a pasar de la solidaridad discursiva a acciones diplomáticas más visibles en defensa del acceso humanitario a Gaza. La respuesta fue concreta: en los próximos días se presentará a las familias un plan de acción proactivo.

Velasco confirmó que el día anterior sostuvo una reunión con representantes de las familias de los tripulantes mexicanos, en la que también estuvo presente uno de sus compañeros de la flotilla. De ese encuentro emergieron varios compromisos puntuales.

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Los acuerdos alcanzados con las familias

El canciller detalló tres ejes de acción sobre los que México trabajará de forma activa:

  • Plan de acción proactivo: A petición de las familias, la Cancillería elaborará y presentará en los próximos días una ruta clara para proteger los derechos de quienes permanecen a bordo de las embarcaciones, incluyendo comunicación con los países en la ruta de la flotilla.
  • Exigencia permanente a Israel: México continuará demandando, tanto por vía privada como pública, el respeto a los derechos humanos de los connacionales, a través de notas diplomáticas y contacto directo con el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí y su embajada en México.
  • Visibilización de los tripulantes: Velasco dio a conocer los nombres de los siete mexicanos que aún permanecen en la misión humanitaria: Diego Vázquez Galindo, Sol González, Violeta Remedios Núñez Rodríguez, Ana Jimena Hernández Medrano, Paulina del Castillo Poblano, Wiriicaid Flores y Daniel Alfaro Valdés.

“No hay ninguna justificación para violar los derechos humanos de nuestros connacionales”, afirmó el canciller, quien subrayó que todos ellos forman parte de una misión de corte estrictamente humanitario.

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Global Sumud Flotilla SRE reunión familiares
Global Sumud Flotilla (Foto: X)

El contexto: una flotilla interceptada en alta mar

La Flotilla Global Sumud zarpó a finales de abril desde el puerto italiano de Augusta con el objetivo de entregar ayuda humanitaria a la población palestina en Gaza. El 30 de abril, 22 de sus 58 embarcaciones fueron interceptadas por fuerzas israelíes en aguas internacionales, a más de mil kilómetros del territorio israelí.

Entre las personas interceptadas estuvo la activista y fotógrafa mexicana Abril Rojas Ángel, quien reportó haber sufrido tratos crueles e inhumanos durante las 36 horas que estuvo bajo custodia israelí. Rojas fue repatriada a México el 2 de mayo.

Desde entonces, la Cancillería presentó una protesta formal ante Israel por lo que calificó como una detención ilegal, y reiteró su demanda de garantizar la integridad física y mental de los connacionales, así como el respeto al derecho internacional y la libre navegación en aguas internacionales.

El gobierno federal realizó gestiones diplomáticas para facilitar el regreso de Abril Rojas Ángel, quien fue interceptada por fuerzas israelíes en el mar cuando formaba parte de una misión internacional humanitaria con destino a Gaza. (Infobae-Itzallana)
El gobierno federal realizó gestiones diplomáticas para facilitar el regreso de Abril Rojas Ángel, quien fue interceptada por fuerzas israelíes en el mar cuando formaba parte de una misión internacional humanitaria con destino a Gaza. (Infobae-Itzallana)

Siete mexicanos siguen en la misión

Seis connacionales adicionales continúan participando en la Flotilla Global Sumud y permanecen en contacto constante con las representaciones diplomáticas mexicanas en la región, reportándose en buenas condiciones.

Tras la primera intercepción, la flotilla zarpó nuevamente desde Grecia con 38 embarcaciones, con destino a Turquía, desde donde se tomará una decisión final sobre cómo establecer un corredor humanitario hacia Gaza.

El gobierno mexicano aseguró que continuará utilizando todos los canales diplomáticos disponibles y que seguirá informando sobre los avances en los próximos días.

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