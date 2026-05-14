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Sheinbaum se reunió con empresarios tras cambio de perspectiva de S&P Global Ratings

La calificadora cambió la perspectiva sobre la calificación crediticia de México a negativa

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Claudia Sheinbaum se reúne con empresarios. (Foto: Presidencia)
Claudia Sheinbaum se reúne con empresarios. (Foto: Presidencia)

Luego de que el pasado 12 de mayo la agencia Standard and Poor’s (S&P) Global Ratings cambió la perspectiva sobre la calificación crediticia de México a negativa, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que la mañana de este miércoles se reunió con el sector empresarial.

“Esta mañana nos reunimos con el Consejo Coordinador Empresarial y diversos representantes de Cámaras Empresariales. Coincidimos en buenas perspectivas para la economía mexicana”, escribió en sus redes sociales la mandataria.

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Esto dijo S&amp;P sobre el ajuste en la perspectiva crediticia de México

La agencia cambió la perspectiva sobre la calificación soberana de México a negativa el pasado 12 de mayo. En su reporte, S&P advirtió que el país enfrenta una consolidación fiscal más lenta de lo necesario, lo que eleva el riesgo de que la deuda pública crezca por encima de lo previsto y que la carga de intereses se mantenga elevada por varios años.

“Podríamos revisar la perspectiva a estable en los próximos 24 meses si la implementación efectiva de políticas se traduce en una consolidación fiscal significativa, lo que contribuiría a estabilizar los niveles de deuda y la carga de intereses del gobierno", señala la agencia en el documento.

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S&P confirmó las calificaciones soberanas a largo plazo de México en ‘BBB’ en moneda extranjera y en ‘BBB+’ en moneda local, con la evaluación de transferencia y convertibilidad en ‘A’. El déficit del gobierno general se ubicó en 4.9% del PIB en 2025, y la deuda pública neta se proyecta en 54% del PIB para 2029.

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La carga de intereses como porcentaje de los ingresos públicos se mantendría por encima de 15% durante los próximos años. Entre los factores que la agencia identifica como limitantes de la flexibilidad fiscal están el débil crecimiento económico per cápita, el aumento en la rigidez del gasto, la situación financiera frágil de Pemex y CFE, y la posible materialización de pasivos contingentes de empresas públicas.

En contraste, la agencia reconoce que la calificación se sostiene en el marco institucional estable del país, en la credibilidad del banco central independiente y en el acceso a líneas de crédito del FMI y del Tesoro de Estados Unidos.

Hacienda confía en su política fiscal

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sostuvo que la política fiscal se mantiene enfocada en preservar la sostenibilidad de la deuda pública, fortalecer los ingresos, ejercer el gasto de manera responsable y avanzar en una consolidación fiscal ordenada.

Además, la dependencia aseguró que continuará con una estrategia activa de manejo de pasivos para mejorar el perfil de vencimientos, reducir riesgos financieros y mantener condiciones de acceso favorables en los mercados.

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