México lidera entre las economías latinas por su integración con las cadenas de suministro de América del Norte, asegura banco suizo UBS

El banco suizo UBS aseguró que México lidera entre las economías latinas por su integración con las cadenas de suministro de América del Norte. (REUTERS/Denis Balibouse)

El banco suizo UBS, detalló en su informe más reciente “México: La doble amenaza del T-MEC y la guerra de Irán”, divulgado este jueves, que México mantiene una posición diferenciada frente a otras economías latinoamericanas gracias a su integración con las cadenas de suministro de América del Norte, un vínculo que le ha permitido preservar acceso preferencial al mercado estadounidense incluso en un entorno de mayor proteccionismo global.

Las previsiones del banco para el tipo de cambio ubican al peso mexicano en 17.7 por dólar para el segundo trimestre de 2026, con una recuperación gradual hacia 17.2 para el primer trimestre de 2027. UBS atribuye la presión reciente sobre la divisa al deterioro del sentimiento global de riesgo, no a debilidades estructurales del país.

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El T-MEC tiene más probabilidades de evolucionar que de desaparecer, según UBS

El informe identifica dos amenazas externas inmediatas para México: la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista para julio de 2026, y el conflicto militar en Oriente Medio.

Sobre el T-MEC, UBS plantea tres escenarios posibles para la revisión:

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Una renovación rápida con prórroga de 16 años , hasta 2042 .

Un periodo de revisiones anuales de hasta diez años, hasta 2036, si no se alcanza consenso.

La ruptura del acuerdo, que el banco considera el resultado menos probable.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el presidente de México, Enrique Peña Nieto, firman documentos durante la ceremonia de firma del TMEC antes de la cumbre de líderes del G20 en Buenos Aires, Argentina, 30 de noviembre de 2018. REUTERS/Kevin Lamarque

El banco se inclina por los dos primeros escenarios y descarta la ruptura. Uno de los factores que respalda esa lectura es que el proceso de consulta de la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos registró que aproximadamente el 97% de las 1,500 respuestas recibidas se mostraron a favor de mantener el marco del T-MEC.

Otro elemento que apuntala esa postura es el trato diferenciado que México ha recibido frente a otros socios comerciales. Cuando Washington aplicó aranceles bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), las importaciones que cumplían las disposiciones del T-MEC quedaron en gran medida protegidas.

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Tras la reciente decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos que limita el uso de la IEEPA con fines arancelarios, el banco anticipa que la administración estadounidense buscará mecanismos alternativos, como aranceles sectoriales bajo el artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974.

La guerra en Irán llegaría a México por tres canales

El conflicto en Oriente Medio afectaría a la economía mexicana a través de los mercados energéticos, las condiciones financieras globales y la actividad económica de Estados Unidos, de acuerdo con el informe.

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En el frente energético, el alza del precio del petróleo ampliaría el déficit comercial de México, que es importador neto de productos refinados. El banco señala que la administración de Claudia Sheinbaum ha reiterado su compromiso de mantener relativamente estables los precios de la gasolina, lo que se lograría mediante ajustes al impuesto federal sobre el consumo de combustible.

En materia financiera, UBS considera que México está mejor posicionado que en episodios anteriores de estrés global. El banco cita una deuda externa moderada, amplias reservas de divisas y una cuenta corriente equilibrada como amortiguadores frente a cambios en el sentimiento de riesgo.

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Trump afirmó que Estados Unidos está negociando con Irán

El tercer canal es el más directo: si los precios del petróleo se mantienen por encima de 120 dólares por barril durante más de seis meses, la inflación en Estados Unidos podría subir alrededor de 150 puntos base y el crecimiento del PIB estadounidense podría ralentizarse unos 50 puntos base. Dado el alto grado de integración entre ambas economías, ese escenario pesaría directamente sobre las perspectivas de crecimiento de México.

Pemex es un pasivo estructural para México

La deuda pública, de acuerdo con el informe, llegaría al 54.7% del producto interno bruto en 2026 y aumentaría al 55% en 2027. Aunque estos porcentajes permanecen dentro de parámetros considerados manejables respecto a otras naciones, el crecimiento constante inquieta a los mercados.

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La firma señaló además que Pemex dejó de ser un contribuyente neto para las finanzas públicas y se transformó en un pasivo estructural, situación por la cual seguirá necesitando respaldo financiero y continuará trasladando parte de su deuda al balance soberano.