México

Santiago Nieto deja al IMPI para buscar gubernatura en Querétaro

A partir del 1 de junio, Nieto recorrerá Querétaro para difundir las acciones de gobierno federal y estatal emanadas de Morena

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Un hombre de mediana edad con traje y corbata habla en un podio transparente. A su izquierda, se ve una bandera de México. Detrás, un muro rojo con la palabra "morena".
Un representante del partido político Morena pronuncia un discurso en un podio transparente con la bandera de México a su izquierda y el logo de "morena" en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha manifestado que quienes aspiren a participar en las elecciones de 2027 deberán dejar sus cargos actuales en los casos que así corresponda. En el contexto de estos lineamientos, se han registrado movimientos recientes en el ámbito político nacional. Santiago Nieto Castillo anunció que dejará la titularidad del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) a partir del 31 de mayo, con la finalidad de buscar una candidatura a la gubernatura de Querétaro en el próximo ciclo electoral.

La declaración de Nieto fue realizada el 13 de mayo, durante un evento en el municipio de La Misión, Hidalgo, relacionado con la denominación del chile rayado.

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“Solicité permiso a la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, para separarme del cargo como director general del IMPI desde el 31 de mayo y así poder participar, registrarme el 22 de junio para coordinar los comités de la Cuarta Transformación en Querétaro”, expresó Nieto, señalando que se trata de un requisito previo de cara a las elecciones intermedias.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este jueves en el Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este jueves en el Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

El exfuncionario indicó que su objetivo es fortalecer la presencia de Morena en Querétaro, donde, según afirmó, persiste “mucha desinformación”. Por ello, se propone difundir las acciones del gobierno federal y de las administraciones estatales surgidas del partido. A partir del 1 de junio, Nieto tiene previsto realizar recorridos por la entidad.

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Entre julio y agosto, Morena llevará a cabo el proceso de selección de las 17 personas responsables de encabezar la integración de comités de defensa en los estados donde habrá renovación de gubernaturas.

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