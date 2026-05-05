La Fiscalía de Sinaloa evalúa la separación del vicefiscal Dámaso Castro Saavedra tras acusaciones de EEUU

Dámaso Castro, vicefiscal de Sinaloa, podría separarse del cargo tras acusaciones de Estados Unidos. (Foto: Especial)

Claudia Zulema Sánchez Kondo, fiscal de Sinaloa, dio a conocer la tarde de este 5 de mayo de 2026, que Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal, podría estar “analizando” la posibilidad de separarse del cargo, luego de ser uno de los acusados por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York de presuntos nexos con una facción del Cártel de Sinaloa.

“Él ahorita continúa activo. Sin embargo, pues se analiza la, la posibilidad de una separación en lo que la investigación continúa su curso para atender el debido proceso”.

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