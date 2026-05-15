Por qué la CNTE protesta contra la Ley del ISSSTE y qué es lo que reclaman

La CNTE argumenta que la Ley del ISSSTE de 2007 modificó de manera profunda el modelo de jubilación y pensiones de los trabajadores del sector educativo y del Estado. REUTERS/Henry Romero

Miles de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han protagonizado protestas en diversos estados del país, así como en la Ciudad de México, para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la restitución de un sistema de pensiones considerado justo por el magisterio.

Las movilizaciones han generado paros de actividades, marchas, plantones y bloqueos, afectando la operación de escuelas y el tránsito en la capital y otras entidades.

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La CNTE argumenta que la Ley del ISSSTE de 2007 modificó de manera profunda el modelo de jubilación y pensiones de los trabajadores del sector educativo y del Estado.

Entre los cambios más señalados, el sindicato destaca el paso de un sistema solidario a un modelo de cuentas individuales, lo que, según sus voceros, ha reducido de forma significativa los ingresos de los docentes al momento de su retiro.

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La organización sostiene que este esquema vulnera derechos adquiridos y condena a generaciones de trabajadores a una vejez con menos recursos.

A lo largo de mayo, los contingentes realizaron paros nacionales, marchas masivas y bloqueos de vías principales en la Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guerrero y otros estados.

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Contexto de la Ley del ISSSTE y motivos del rechazo

Para la CNTE, esta reforma representó una ruptura con el derecho a la jubilación digna que, afirman, caracterizó a generaciones previas de trabajadores estatales. REUTERS/Henry Romero

La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), aprobada en 2007, introdujo un nuevo sistema de pensiones basado en cuentas individuales administradas por Afores, eliminando el modelo solidario anterior.

Para la CNTE, esta reforma representó una ruptura con el derecho a la jubilación digna que, afirman, caracterizó a generaciones previas de trabajadores estatales.

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El sindicato denuncia que la ley aumentó los requisitos de edad y años de servicio para acceder a la jubilación, además de disminuir el monto de las pensiones al depender del ahorro individual y los rendimientos del mercado financiero.

La CNTE considera que esto afecta especialmente a trabajadores con trayectorias largas y salarios bajos, quienes, según sus cálculos, enfrentan pensiones insuficientes para cubrir sus necesidades básicas.

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En declaraciones recientes, portavoces de la CNTE señalaron que la reforma “robó” derechos a los trabajadores y resultó en un retroceso social.

De acuerdo con los comunicados emitidos durante las protestas, el regreso al sistema solidario de reparto y la abrogación total de la ley constituyen demandas “irrenunciables” para el movimiento magisterial.

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Principales exigencias de la CNTE durante 2026

Las movilizaciones han generado paros de actividades, marchas, plantones y bloqueos, afectando la operación de escuelas y el tránsito en la capital y otras entidades. (Foto: Facebook/Chichén Itzá)

El pliego petitorio presentado por la CNTE ante el gobierno federal incluye:

La abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007

El regreso al sistema de pensiones anterior,

Incremento salarial del 100% al sueldo base para los docentes.

Además, exigen la eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), a la que acusan de promover un esquema de evaluación y permanencia considerado punitivo.

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Otra demanda relevante es la basificación de todos los trabajadores eventuales y la asignación automática de plazas para normalistas egresados.

La CNTE también solicita la cancelación de descuentos salariales por días de paro y la reinstalación de docentes despedidos en años anteriores.

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Durante la primera quincena de mayo de 2026, la CNTE organizó asambleas estatales para coordinar acciones, así como una Asamblea Nacional Representativa que definió la agenda de movilizaciones y los mecanismos de diálogo con el gobierno federal.

Según informes del sindicato, más de 80 mil docentes participaron en paros y bloqueos en los días de mayor movilización.

Respuestas oficiales y estado actual de las negociaciones

La Secretaría de Gobernación instaló mesas de trabajo con representantes de la CNTE, donde se abordaron los puntos del pliego petitorio, sin alcanzar acuerdos definitivos en las primeras rondas.

El gobierno federal anunció el retiro de una iniciativa para aumentar la edad de jubilación, en un intento por contener el descontento del magisterio.

Sin embargo, la CNTE consideró insuficiente la medida y reiteró su exigencia de abrogación total de la ley, así como el establecimiento de un nuevo modelo de seguridad social para el sector educativo.

Por su parte, legisladores de la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados señalaron que el debate sobre la Ley del ISSSTE requiere una discusión amplia y la participación de todas las fuerzas políticas y sectores involucrados.

Hasta el momento, no existe un acuerdo parlamentario para modificar el texto vigente.

En las últimas semanas, la CNTE advirtió que mantendrá los paros y plantones en tanto no se atiendan sus demandas de fondo. El sindicato convocó a nuevas movilizaciones nacionales y advirtió que la protesta podría agudizarse en los próximos meses, a menos que el gobierno federal y el Congreso presenten una propuesta de reforma integral al sistema de pensiones del ISSSTE.