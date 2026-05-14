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Cuántas tazas de café necesitas tomar para prevenir cáncer de garganta y boca, según la ciencia

El consumo de café y su posible relación con la prevención del cáncer despierta preguntas sobre la dosis recomendada según estudios recientes

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Imagen de una mujer de mediana edad con cabello rizado oscuro, bebiendo de una taza beige en una cafetería, su garganta está resaltada en rojo.
Numerosos estudios sugieren que el consumo regular de esta bebida podría asociarse con una menor incidencia de tumores en la cavidad oral, la faringe y el tracto digestivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés por los efectos del café en la prevención de cáncer de garganta y boca ha crecido notablemente en los últimos años, respaldado por investigaciones que exploran su potencial como aliado para la salud.

Numerosos estudios sugieren que el consumo regular de esta bebida podría asociarse con una menor incidencia de tumores en la cavidad oral, la faringe y el tracto digestivo.

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Este beneficio se atribuye a la abundancia de compuestos bioactivos presentes en el grano, como antioxidantes, polifenoles y la propia cafeína, que pueden ayudar a proteger las células contra daños y mutaciones.

La comunidad científica también destaca que el tipo de preparación, la temperatura de consumo y las características individuales influyen en la magnitud del efecto protector.

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Cuánto café tomar para reducir el riesgo de cáncer de garganta y boca

De acuerdo con la Mayo Clinic, el volumen óptimo para obtener los mayores efectos protectores parece situarse en el rango de tres a cuatro tazas diarias.

Diversas investigaciones han detectado que este consumo regular se correlaciona con una caída en la incidencia de cánceres de boca y garganta.

Además, algunos estudios mencionan que el café podría contribuir también a la reducción del riesgo de accidente cerebrovascular y el deterioro cognitivo, aunque estos efectos varían según la población y los hábitos asociados.

El modo de preparación del café también influye en la presencia y concentración de sus compuestos bioactivos.

Según investigaciones respaldadas por instituciones como la American Cancer Society, el café filtrado suele ser preferido sobre el hervido, ya que este método retiene menos diterpenos, sustancias que en grandes cantidades podrían elevar los niveles de colesterol.

Además, el café filtrado conserva altos niveles de antioxidantes beneficiosos, lo que lo convierte en una opción recomendada dentro de un consumo responsable y saludable.

Ilustración a lápiz de color de una taza de café negra humeante sobre una mesa de madera rústica, con vapor ascendiendo en espirales y luz dorada lateral.
El volumen óptimo para obtener los mayores efectos protectores parece situarse en el rango de tres a cuatro tazas diarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Mayo Clinic y la American Cancer Society aclaran que si bien estas asociaciones son alentadoras, no constituyen pruebas definitivas.

La naturaleza de la relación depende de factores individuales, la preparación de la bebida y la cantidad consumida en el día a día.

Por ello, la recomendación de los especialistas es mantener la ingesta dentro del rango propuesto y consultar siempre a un médico antes de incrementar el consumo, especialmente en personas con antecedentes de enfermedades cardiovasculares, problemas gástricos o sensibilidad a la cafeína.

Beneficios y límites: lo que dicen las instituciones oficiales

La American Cancer Society y otras organizaciones especializadas reconocen los potenciales efectos positivos del café, pero advierten sobre los riesgos de excederse.

Entre las consecuencias de un consumo excesivo sobresalen la aceleración del ritmo cardíaco, el aumento de la acidez estomacal y la aparición de dolores de cabeza o insomnio, efectos atribuibles principalmente a la cafeína.

Por este motivo, las recomendaciones internacionales fijan el límite seguro en torno a cuatro tazas diarias para adultos sanos, volumen que coincide con el tope de 400 miligramos de cafeína sugerido por agencias como la European Food Safety Authority (EFSA) y la Food and Drug Administration (FDA).

Estas pautas buscan equilibrar los potenciales beneficios con la prevención de efectos adversos en la salud.

Es esencial recordar que, según los expertos, el café debe verse como un complemento dentro de un estilo de vida saludable y no como un sustituto de otras medidas preventivas, como la abstención del tabaco y el alcohol, el control del peso y la adopción de una dieta equilibrada.

Joven sonríe sosteniendo una taza de café humeante en la mesa de una cocina luminosa. Un plato con tostada y un vaso de agua están cerca.
El café debe verse como un complemento dentro de un estilo de vida saludable y no como un sustituto de otras medidas preventivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precauciones y recomendaciones antes de aumentar la ingesta

Aunque los resultados son prometedores, el café no reemplaza los tratamientos médicos ni es una cura contra el cáncer.

Los especialistas insisten en que cada persona consulte con su médico antes de modificar sus hábitos de consumo, sobre todo si existen condiciones previas que puedan verse agravadas por la cafeína u otros compuestos presentes en la bebida.

La evidencia actual sugiere que el café puede formar parte de una estrategia preventiva, pero siempre como complemento y bajo supervisión médica, considerando las características y necesidades individuales.

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