Por qué la onda de calor trae más alacranes a tu casa y cómo evitarlo

En temporada de calor, aumentan los escorpiones en casas, sobre todo en zonas de altas temperaturas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la temporada de calor, la presencia de escorpiones en los hogares suele incrementarse, generando inquietud principalmente en regiones donde las temperaturas elevadas son habituales.

El calor no solo transforma el comportamiento de los alacranes, sino que también condiciona el entorno, favoreciendo invasiones domiciliarias que pueden poner en riesgo la salud de la población.

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Este fenómeno, lejos de ser casual, responde a mecanismos biológicos y ambientales que han sido estudiados a fondo por expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)y autoridades sanitarias mexicanas.

Ondas de calor y escorpiones: un vínculo biológico

Durante las olas de calor, los escorpiones —organismos ectotermos, es decir, que regulan su temperatura en función del ambiente— se ven obligados a modificar su rutina.

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La falta de mecanismos internos para estabilizar su temperatura corporal los lleva a buscar refugios frescos y húmedos cuando el entorno exterior se vuelve hostil.

El asfalto, el concreto y la falta de vegetación en áreas urbanizadas elevan la temperatura del suelo más allá de los límites tolerables para estos arácnidos.

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En consecuencia, los escorpiones detectan las viviendas como espacios más estables y seguros frente al calor abrasador.

El motivo principal por el que las olas de calor provocan una mayor entrada de alacranes en las casas es la necesidad de supervivencia.

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Estos animales huyen de la desecación y del estrés hídrico, aprovechando cualquier fisura o rendija en las construcciones para ingresar y encontrar condiciones más favorables.

De acuerdo con investigaciones de la UNAM y la Secretaría de Salud, el aire acondicionado, las fugas de agua y la humedad en baños o lavaderos actúan como imanes biológicos, convirtiendo estos espacios en refugios ideales para los alacranes.

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Cuando la temperatura ambiental se incrementa repentinamente, el metabolismo del alacrán se acelera. Esto implica mayor actividad, más desplazamiento y una búsqueda constante de alimento y agua.

La actividad nocturna se intensifica, pero en casos extremos, pueden desplazarse incluso durante el día. Este patrón eleva la probabilidad de encuentros accidentales con humanos, que en muchas ocasiones resultan en picaduras.

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Al analizar el fenómeno, se observa que no es sólo el calor lo que empuja a los escorpiones al interior de los hogares.

Una infografía detalla cómo las olas de calor obligan a los escorpiones a buscar refugio en las viviendas, aumentando los encuentros accidentales y el riesgo de picaduras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La migración de insectos presa —principalmente cucarachas y grillos— que buscan también ambientes frescos y húmedos dentro de las viviendas, atrae a los alacranes, que los siguen como parte de la cadena alimentaria.

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Así, la presencia de plagas domésticas incrementa indirectamente el riesgo de invasión escorpiónica.

Este fenómeno se magnifica en zonas donde las temperaturas superan los 35 ℃ y la humedad relativa es baja, situaciones frecuentes durante las olas de calor en regiones áridas y semiáridas del país.

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Acciones clave para mantener a los alacranes fuera de casa

La prevención de la presencia de alacranes en el hogar no se limita al uso de productos químicos. La Secretaría de Salud, a través de campañas y normativas, enfatiza la importancia de de reforzar las barreras físicas en las viviendas.

Esto implica la revisión constante de las instalaciones hidráulicas y eléctricas, el uso de rejillas en desagües y la reparación inmediata de cualquier fisura estructural.

Se recomienda almacenar la leña y otros materiales a más de 30 cm del suelo y lejos de las paredes para evitar que sirvan de refugio.

En cuanto a los hábitos personales, conviene evitar caminar descalzo durante la noche y utilizar lámparas para iluminar el trayecto hacia baños o cocinas.

El uso de pabellones o mosquiteros sobre camas, especialmente en cunas de bebés, puede reducir el riesgo de picaduras durante la noche.

Si ocurre una picadura, los expertos de la UNAM y la Secretaría de Salud subrayan la importancia de mantener la calma, aplicar hielo en la zona afectada y acudir de inmediato a un centro de salud para recibir antiveneno específico.

Intentar remedios caseros como cortes, succión o el uso de torniquetes está totalmente desaconsejado, ya que puede agravar la situación.

Infografía detallada que ilustra medidas preventivas para mantener los alacranes fuera del hogar y los pasos a seguir de inmediato en caso de una picadura, según recomendaciones de expertos en salud pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto del cambio climático y urbanización

El calentamiento global y la expansión urbana han modificado el hábitat de los alacranes, acercando cada vez más a estos arácnidos a las viviendas humanas.

La UNAM advierte que el desplazamiento geográfico de especies venenosas hacia regiones de mayor altitud y densidad poblacional podría incrementar los casos de escorpionismo en zonas antes consideradas seguras.

Así, la prevención y la educación comunitaria adquieren un valor estratégico frente a los escenarios climáticos futuros.

El aumento de escorpiones en los hogares durante las olas de calor confirma que el escorpionismo sigue siendo un riesgo latente para la salud pública.

Implementar medidas integrales de prevención, exclusión arquitectónica y atención médica oportuna es clave para disminuir las consecuencias de este fenómeno y proteger a las familias en las temporadas más cálidas del año.