Velocidad, caza nocturna y expertas en el desierto: así es la vida secreta de las arañas camello

Los mitos sobre las arañas camello surgieron tras la presencia de tropas extranjeras en desiertos como Irak y Afganistán (Eva de Mas/CSIC)

A lo largo del tiempo, las arañas camello han sido protagonistas de numerosos mitos, amplificados tras la presencia de tropas extranjeras en zonas desérticas como Irak y Afganistán. Se las ha representado como criaturas de tamaño monstruoso, capaces de atacar a camellos y presentar un serio peligro para los seres humanos.

De acuerdo con el sitio de divulgación científica HowStuffWorks, la mayoría de estos relatos de soldados y la percepción de agresividad en estos arácnidos se basa en la propagación de leyendas urbanas o la interpretación errónea de hechos infrecuentes, más que en su realidad biológica.

Las imágenes o videos que carecen de escala también han alimentado la distorsión de su tamaño, generando temor en la opinión pública. La gran mayoría de los encuentros con estas especies resulta inofensiva para las personas y no representa un riesgo para las personas.

Las arañas camello, denominadas solífugos, no son verdaderas arañas ni escorpiones, aunque comparten el grupo de los arácnidos (YouTube: Animales Asombrosos REM)

Características físicas y clasificación

Las arañas camello, conocidas científicamente como solífugos (nombre común para el suborden Solifugae), no son verdaderas arañas ni escorpiones, aunque comparten el grupo de los arácnidos. Su apariencia robusta y la presencia de grandes quelíceras han originado confusión sobre su identidad.

Los solífugos suelen medir entre cinco y siete centímetros de largo (sin incluir las patas), aunque existen especies que alcanzan hasta 15 centímetros. Su cuerpo muestra una coloración arenosa, lo que les permite camuflarse en su entorno desértico.

La morfología de estos arácnidos incluye adaptaciones para sobrevivir en ambientes áridos. Según destaca el sitio, su exoesqueleto protege contra la desecación, mientras que sus patas largas facilitan el desplazamiento sobre la arena y la detección de vibraciones provocadas por presas o depredadores cercanos. Carecen de veneno y glándulas de seda, lo que refuerza su singularidad dentro del mundo de los arácnidos.

El camuflaje natural, exoesqueleto resistente y largas patas permiten a los solífugos adaptarse a ambientes áridos y detectar presas (YouTube: National Geographic España)

Hábitos y comportamiento

Los solífugos son cazadores activos y nocturnos cuyo periodo de búsqueda de alimento ocurre principalmente durante la noche. Su dieta es variada: consume insectos, pequeños lagartos, roedores y, en ocasiones, otras arañas camello si la oportunidad lo permite.

Se valen de sus poderosas quelíceras para capturar y triturar a sus presas de manera eficiente. No aguardan en emboscada, sino que patrullan su territorio activamente en busca de movimiento.

Su metabolismo elevado los obliga a alimentarse frecuentemente y estar en constante búsqueda de presas. Además, destacan por la velocidad que pueden alcanzar: hasta 16 kilómetros por hora, lo que les permite dar caza a animales ágiles y escapar de amenazas en su entorno. Lejos de los mitos, estos arácnidos suelen evitar el contacto con los humanos y se concentran en sus rutinas de caza solitaria.

Los solífugos son cazadores nocturnos, alcanzan velocidades de hasta 16 kilómetros por hora y poseen un metabolismo elevado (YouTube: Animales Asombrosos REM)

Relación y defensa frente a humanos

Cuando un ser humano se cruza en el camino de una araña camello, lo usual es que el animal opte por huir. Si se siente acorralada, puede adoptar una postura defensiva, elevando el cuerpo y mostrando las quelíceras como advertencia. En circunstancias excepcionales, una mordedura puede causar dolor y heridas leves, pero la ausencia de veneno hace que el riesgo sea muy bajo para las personas.

Testimonios de quienes han tenido encuentros con estos arácnidos, recopilados por el sitio HowStuffWorks, muestran que su reacción predominante es evitar el conflicto y buscar refugio con rapidez.

Solo bajo estrés extremo o manipulación directa pueden llegar a morder. Especialistas subrayan que los solífugos no representan una amenaza significativa para la salud humana, desmintiendo relatos sobre ataques graves o fatales.

Su tendencia a seguir la sombra de personas responde a la búsqueda de refugio contra el calor, y no a una actitud agresiva (YouTube: National Geographic España)

Curiosidades anatómicas

Las arañas camello sobresalen por sus quelíceras de gran tamaño, que pueden alcanzar hasta un tercio de la longitud total del cuerpo. Estas piezas anatómicas les permiten cazar, excavar madrigueras en la arena y manipular objetos. Los solífugos también son capaces de atacar hormigueros y alimentarse de larvas y huevos de hormiga.

Entre las curiosidades difundidas, destaca su tendencia a seguir la sombra de objetos o personas en movimiento, conducta interpretada erróneamente como una persecución. En realidad, buscan protegerse del calor extremo, sin intencionalidad agresiva. Además, pueden utilizar sus quelíceras para producir sonidos de advertencia al frotarlas entre sí, como parte de su repertorio defensivo.