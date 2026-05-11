México

La mayor debilidad de los alacranes que puedes usar para sacarlos de tu casa sin gastar dinero

En temporada de calor, la presencia de alacranes en los hogares aumenta y conocer sus debilidades puede ayudar a mantenerlos fuera

Guardar
Google icon
Un alacrán oscuro se encuentra en un suelo claro de cemento pulido, cerca del pie de una persona que usa sandalias marrones dentro de una casa moderna.
En temporada de calor, los alacranes suelen buscar refugio en los hogares mexicanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la temporada de calor en México, los hogares pueden convertirse en refugio para visitantes indeseados, como los alacranes.

Estos arácnidos buscan sombra y humedad, aprovechando grietas, rincones oscuros y acumulaciones de objetos en casas y patios.

PUBLICIDAD

El riesgo aumenta en regiones donde habitan especies venenosas, especialmente para niños y personas vulnerables.

La prevención, basada en el conocimiento de la biología y las limitaciones físicas de los alacranes, es la clave para protegerse sin recurrir a productos costosos ni tóxicos.

PUBLICIDAD

Por qué los alacranes invaden las viviendas y cómo detectarlos

Los alacranes, conocidos por su capacidad de adaptación y resistencia, suelen entrar a los hogares en busca de refugio fresco y alimento.

Las autoridades mexicanas, como la Secretaría de Salud y el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE), advierten que su presencia está ligada a la acumulación de objetos, la falta de limpieza y la existencia de insectos como cucarachas, que son su principal fuente de alimento.

Para reducir el riesgo de encontrar alacranes, los expertos recomiendan sacudir la ropa y los zapatos antes de usarlos, eliminar escombros y sellar grietas en paredes y pisos. La limpieza constante de patios y habitaciones es fundamental, ya que la acumulación de basura o materiales en desuso crea escondites ideales para estos animales.

Instalar barreras físicas, como mosquiteros que no toquen el suelo, y mantener los muebles separados de las paredes, son estrategias simples y efectivas para evitar picaduras nocturnas.

Un método adicional para detectar la presencia de alacranes es el uso de luz ultravioleta.

Según la información difundida por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los cuerpos de estos arácnidos reaccionan a la fluorescencia bajo luz UV, facilitando su localización durante inspecciones nocturnas. Así, se pueden identificar y retirar de forma segura sin necesidad de productos químicos.

Un alacrán de color marrón claro se arrastra por el riel inferior de una puerta corrediza de cristal, con el interior de una casa moderna visible al fondo.
La presencia de alacranes en casa se asocia a acumulación de objetos, falta de limpieza y abundancia de insectos, según autoridades de salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La debilidad biomecánica: la clave para bloquear su acceso

Los alacranes poseen una limitación física importante: no pueden escalar superficies lisas como vidrio, cerámica esmaltada, azulejo o metal pulido.

A diferencia de otros insectos, carecen de estructuras adhesivas en sus patas que les permitan trepar por materiales sin rugosidad o textura.

Esta característica ha sido confirmada y recomendada por organismos como la Secretaría de Salud de México y el Ministerio de Salud de Argentina.

Aprovechando esta debilidad, las instituciones de salud proponen colocar las patas de las camas y cunas dentro de frascos de vidrio limpios.

De esta manera, se crea una barrera física que los alacranes no pueden superar. Esta técnica es especialmente relevante para proteger a bebés y niños pequeños, quienes son los más vulnerables a las picaduras graves.

Para que el método sea infalible, es indispensable mantener las camas separadas de las paredes. Los alacranes pueden trepar por superficies rugosas, como ladrillos o madera, y si encuentran un puente, accederán a la zona protegida.

El aislamiento mediante vidrio es eficaz solo si se elimina cualquier contacto con muros o muebles cercanos.

La instalación de zoclos o rodapiés de materiales lisos, como azulejo o cemento pulido, en la base de las paredes contribuye a cerrar rutas de acceso desde el exterior.

Pintar los muebles con esmalte también dificulta el desplazamiento de los arácnidos. Estas barreras pueden implementarse sin gastos adicionales, utilizando materiales reciclados o disponibles en el hogar.

Estrategias complementarias: orden y ambiente desfavorable

Más allá de las barreras físicas, el orden y la limpieza son fundamentales para mantener alejados a los alacranes.

La eliminación de “cacharros” o materiales en desuso también es una estrategia preventiva efectiva. Los alacranes buscan refugio en lugares oscuros y húmedos, por lo que reducir estos espacios disminuye su presencia.

El protocolo oficial incluye sellar grietas, reparar paredes y evitar la acumulación de leña, ladrillos o basura cerca de la vivienda.

El desmalezamiento y el control de la vegetación alrededor de la casa eliminan zonas de sombra y humedad donde los alacranes suelen ocultarse durante el día.

Mantener la basura cerrada y limpiar frecuentemente la cocina limita la presencia de cucarachas y otros insectos que sirven de alimento a los alacranes, desalentando su permanencia.

Las autoridades advierten que estos métodos son preferibles a la aplicación indiscriminada de insecticidas comerciales. Los productos químicos, además de representar un gasto continuo e innecesario, pueden afectar la salud de las personas y no resuelven el problema de raíz si no se eliminan los factores que atraen y permiten la proliferación de los arácnidos.

Infografía detallada sobre cómo prevenir el acceso de alacranes, con secciones de barreras físicas y control en el hogar, incluyendo un escorpión.
Usar frascos de vidrio, mantener orden y emplear plantas aromáticas permite bloquear la entrada y reducir el riesgo de picaduras de alacrán en casa, según recomendaciones de organismos de salud regionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Repelentes naturales y recomendaciones oficiales

El uso de plantas aromáticas como menta, lavanda o ruda cerca de puertas, ventanas y lugares húmedos es una opción avalada por especialistas para reforzar la protección.

Estas plantas desprenden compuestos volátiles que resultan desagradables para los alacranes y otros insectos.

La lavanda, por ejemplo, soporta bien la exposición solar y puede ubicarse en exteriores, mientras que la menta prefiere lugares con sombra. La ruda requiere precaución, ya que puede causar irritación en pieles sensibles.

Si no es posible cultivar plantas, los aceites naturales aplicados en los marcos de puertas y ventanas cumplen una función similar.

Dibujo de una persona arrodillada colocando una pata de cama de madera en un frasco de vidrio transparente, con una cama hecha y una ventana al fondo.
Los alacranes no pueden trepar superficies lisas como vidrio, azulejo o metal, lo que permite crear barreras efectivas en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de productos químicos solo debe considerarse en casos de infestaciones graves, siempre siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

Ante una picadura de alacrán, la recomendación es buscar atención médica inmediata, sin recurrir a remedios caseros ni automedicarse.

La Secretaría de Salud clasifica los casos en leves, moderados y graves, y advierte que el único tratamiento efectivo es el antídoto administrado por profesionales. Identificar la especie de alacrán, en la medida de lo posible, facilita la atención adecuada.

Temas Relacionados

AlacranesHogarmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de mayo: el expediente contra Los Chapitos y Rocha Moya, los 38 nombres en la red criminal señalada por EEUU

Sigue las noticias más importantes sobre los hechos de violencia en el país con Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de mayo: el expediente contra Los Chapitos y Rocha Moya, los 38 nombres en la red criminal señalada por EEUU

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 11 de mayo

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 11 de mayo

La canasta básica subió al doble que la inflación en abril de 2026: ¿Qué productos la encarecieron?

El INEGI reporta que la canasta alimentaria subió 8.3% anual en abril de 2026, el doble que la inflación general

La canasta básica subió al doble que la inflación en abril de 2026: ¿Qué productos la encarecieron?

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy lunes 11 de mayo

Mantente informado en tiempo real sobre actualizaciones viales en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy lunes 11 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Veracruz de este 11 de mayo

La ciudad de Veracruz se caracteriza por su gran valor histórico y cultural

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Veracruz de este 11 de mayo
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de mayo: el expediente contra Los Chapitos y Rocha Moya, los 38 nombres en la red criminal señalada por EEUU

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de mayo: el expediente contra Los Chapitos y Rocha Moya, los 38 nombres en la red criminal señalada por EEUU

Sergio Daniel tenía 16 años y era boxeador: lo mataron tras negarse a trabajar para el crimen organizado

El expediente contra Los Chapitos y Rocha Moya: los 38 nombres en la red criminal señalada por EEUU

Detienen a tres presuntos miembros de la Familia Michoacana ligados a un secuestro y ataque contra menores

Atacan a elementos de la AEI Chihuahua que cuidaban a 100 familias desplazadas de Durango

ENTRETENIMIENTO

Christian Nodal enfrenta críticas tras mostrar cuento de “El Forajido” dedicado a su hija Inti

Christian Nodal enfrenta críticas tras mostrar cuento de “El Forajido” dedicado a su hija Inti

AFI en México 2026: fecha, boletos y todo sobre su concierto en el Pabellón del Palacio de los Deportes

Christian Nodal compara su batalla legal con la historia de Elvis Presley y su mánager

Suga dejó caer la “bomba”: BTS volvería a México en 2027 y apunta al Estadio Azteca

A.B. Quintanilla dedicó emotiva carta y coronó a Cazzu durante su concierto en EEUU: “Esto recién comienza para ti”

DEPORTES

A un mes del Mundial 2026: esta es la fecha oficial para entregar los estadios de CDMX, Monterrey y Guadalajara a FIFA

A un mes del Mundial 2026: esta es la fecha oficial para entregar los estadios de CDMX, Monterrey y Guadalajara a FIFA

Pumas vs América: los mejores memes que dejó la eliminación de las Águilas de la Liguilla

Pumas vence al América por global de 6-6 y se enfrentará a Pachuca en semifinales: así fueron los goles

Definidas las semifinales de la Liga MX, así quedaron los encuentros

Pachuca derrota 3-0 a Toluca y se convierte en el tercer semifinalista de la Liga MX