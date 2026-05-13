Desde México hasta Sudáfrica: detienen a cuatro connacionales tras hallazgo de narcolaboratorio con valor millonario

Foto: Policía de Sudáfrica

Cuatro mexicanos fueron detenidos tras el hallazgo de un narcolaboratorio en Sudáfrica con valor millonario.

La Policía de Sudáfrica informó este miércoles el hallazgo y desmantelamiento del laboratorio clandestino, el cual fue ubicado a 170 kilómetros al noroeste de Johannesburgo, en una granja de Swarttruggens.

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El Comisionado Nacional Interino del Servicio de Policía de Sudáfrica, el teniente general Puleng Dimpane, informó la detención de 11 personas tras el hallazgo del laboratorio clandestino, de los cuatro eran mexicanos.

La operación se llevó a cabo derivado de trabajos de inteligencia, en la que participaron elementos de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, la Dirección Nacional de Investigaciones contra el Crimen Organizado y un equipo nacional de la DPCI.

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En las imágenes compartidas por la policía se puede observar que el sitio contaba con grandes cantidades de territorio en los que tenían decenas de bidones, cubetas, contenedores y otros objetos donde colocaban las sustancias químicas para procesarlas.

Además, se muestra una estructura de grandes dimensiones donde se llevaba a cabo la producción de las drogas sintéticas.

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El video documenta un sitio en una zona arbolada con múltiples barriles, contenedores, tuberías y estructuras metálicas de gran tamaño. Una persona con uniforme transita por el lugar entre la maquinaria. Se observa una operación con equipo de procesamiento a gran escala en un entorno natural. Video: Policía de Sudáfrica

Ryno Naidoo, comisionado provincial interino, informó que el laboratorio clandestino estaba dedicado a la producción de metanfetamina, donde también se localizó una planta de procesamiento de oro.

“Cuando desmantelaron este lugar descubrieron un laboratorio de cristal de metanfetamina y una enorme cantidad de productos químicos. También encontraron una planta de procesamiento de oro con gran cantidad de material aurífero”, dijo Naidoo en declaraciones retomadas por AFP.

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La misma agencia señaló que las autoridades estimaron que el valor de las drogas producidas era de alrededor de 250 millones de rands, es decir, cerca de 15 millones de dólares.

Las autoridades no informaron las identidades de las personas detenidas ni la nacionalidad de los siete restantes, solo de los cuatro mexicanos.

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En 2025 fueron detenidos cinco mexicanos en un laboratorio clandestino en Sudáfrica

Cabe recordar que un hecho similar se registró en septiembre de 2025, cuando las autoridades de la provincia de Mpumalanga en Sudáfrica informaron la detención de cinco ciudadanos de origen mexicano en un operativo en el que fue descubierto un laboratorio clandestino de metanfetamina.

Parte de lo hallado por las autoriades (Facebook/South African Police Service)

Fue el Consejero Ejecutivo del Departamento de Seguridad, Protección Comunitaria y Enlace de Mpumalanga, Jackie Macie, quien informó el aseguramiento del laboratorio clandestino ubicado en una granja denominada Dambas, en Volksrust.

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De acuerdo con las estimaciones de las autoridades, el valor del laboratorio sería de 350 millones de randas, es decir, cerca de 320 millones 424 mil 400 pesos.

The South African detalló que los cinco mexicanos fueron identificados como:

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Isabel Antonio Q. C.

Héctor Manuel V. O.

Luis Alberto O. V.

José Omar M. J.

Nicanor M. J.

El informe de la Policía de Sudáfrica destacó que el descubrimiento del laboratorio fue realizado el 19 de septiembre de 2025, donde fueron hallados precursores químicos, equipo para la fabricación de drogas sintéticas, metanfetamina, una escopeta y municiones.