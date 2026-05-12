Mujeres indígenas desplazadas de Guerrero piden apoyo a Estados Unidos ante violencia: “la presidenta no nos hace caso”

Un grupo de desplazadas lanzó un mensaje en video dirigido al presidente estadounidense, solicitando ayuda frente a la violencia armada de Los Ardillos, la falta de respuesta oficial y la crisis humanitaria que viven sus comunidades. (Mejorada con IA)

Mujeres indígenas desplazadas de la Montaña Baja de Guerrero grabaron un desesperado video en el que piden ayuda directamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al gobierno estadounidense, ante los ataques del grupo criminal Los Ardillos. En el material, denuncian que la presidenta Claudia Sheinbaum “no les hace caso” y que han sido abandonadas a su suerte junto con niños, ancianos y familias enteras.

“Donald Trump, ayúdanos, manda los helicópteros pa’ que nos salven. Ya estamos rodeados”, se escucha en el video, donde las mujeres aparecen con el rostro cubierto por temor a represalias. La grabación fue difundida con la petición expresa de que llegara hasta territorio estadounidense.

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“Nos están matando, nos están quemando las casas”

Las voces en el video describen una situación de extrema vulnerabilidad: familias escondidas, casas incendiadas y una comunidad sin saber hacia dónde huir. Las mujeres señalan que cubren sus rostros porque temen ser identificadas por los criminales.

“Si nos miran por ahí, nos van a agarrar y nos van a torturar, nos van a hacer en pedazos. Por eso tapamos el rostro”, explica una de las mujeres.

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Entre los señalamientos más graves destacan:

Inacción del Ejército y la Guardia Nacional frente a los ataques del grupo criminal

Quema de viviendas por parte de los agresores

Niños, ancianos y familias enteras atrapados sin alimento ni refugio seguro

Ausencia total de respuesta por parte del gobierno federal

Personas indígenas piden ayuda a Estados Unidos porque, según dicen, Claudia Sheinbaum no responde. Denuncian ataques de criminales, casas quemadas y temen por su vida. Solicitan rescate urgente y apoyo internacional.

El contexto: más de 800 familias desplazadas desde el 6 de mayo

Este video se suma a una crisis que comenzó el 6 de mayo de 2026, cuando integrantes de Los Ardillos iniciaron una ofensiva armada contra las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, en el municipio de Chilapa. Según el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), los ataques han incluido el uso de drones con explosivos, fuego de armas de alto calibre y bombardeos continuos por más de ocho horas.

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El saldo acumulado es devastador: 76 integrantes del CIPOG-EZ asesinados, 25 desaparecidos y más de 800 familias desplazadas por la fuerza.

En el video se escuchan las constantes detonaciones de arma de fuego registradas por los pobladores de la región de la Montaña Baja de Guerrero. Video: Congreso Nacional Indígena (CNI)

Sheinbaum: “Estamos trabajando ahí”

Ante las denuncias, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este lunes que su gobierno trabaja con la Secretaría de Gobernación para atender a las comunidades y que se establecerá contacto con los afectados previo al despliegue de la Guardia Nacional.

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Sin embargo, el CNI ha denunciado que Los Ardillos operan a escasos metros de instalaciones militares sin que haya intervención alguna, y que la presencia de las fuerzas de seguridad ha servido únicamente para “simular mediáticamente un supuesto control de la región”.

“Queremos sembrar nuestra tierra y vivir una vida digna. Claudia Sheinbaum, no queremos tu mundial, queremos que detengan esta guerra”, exigieron previamente otras madres indígenas en un pronunciamiento colectivo.

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La desesperación expresada en el video refleja el agotamiento de comunidades que llevan años resistiendo en medio de la violencia, y que hoy voltean la mirada hacia el exterior ante lo que describen como un abandono sistemático por parte del Estado mexicano.