México

Autoridades retoman control de Chilapa, Guerrero, tras estallido de violencia entre Los Ardillos y Los Tlacos

La Secretaría de Gobernación aseguró que 120 personas desplazadas se negaron a ser llevadas a un albergue

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Chilapa, Guerrero
En la zona fueron desplegados diversos agentes de seguridad (Especial)

Autoridades federales y estatales ya tienen el control de la zona de Chilapa, Guerrero, según destacó la Secretaría de Gobernación (Segob). Lo anterior tras días de acciones violentas en la región, tales como bloqueos y enfrentamientos armados.

En el sitio han sido reportadas acciones por parte del grupo criminal Los Ardillos, quienes mantienen enfrentamientos con sus rivales Los Tlacos. Incluso, durante la conferencia matutina del 12 de mayo, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, responsabilizó a dichos grupos criminales por la violencia.

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Un total de 690 elementos del Ejército, con 80 vehículos; 400 elementos de la Guardia Nacional en 50 vehículos; y 200 elementos de la Policía Estatal, con 34 unidades, además de cinco helicópteros, ambulancias y médicos acudieron al lugar como parte de las movilizaciones.

“En las comunidades de Alcozacán y Coatzingo, en Chilapa, fueron atendidos los integrantes de las familias que dejaron sus hogares por las agresiones de grupos contrarios”, es parte del informe compartido el 12 de mayo.

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Mientras que un total de 120 personas desplazadas decidieron quedarse en las comunidades y no ser llevadas a un albergue, razón por la cual les fueron proporcionadas colchonetas, cobertores y generadores de luz.

Hay seis personas heridas y carreteras liberadas: Segob

Aunado a lo anterior, la Segob confirmó que hay seis personas lesionadas, las cuales ya fueron atendidas en hospitales del IMSS-Bienestar.

Respecto a los tramos carreteros liberados, estos son la vía estatal Chilapa de Álvarez-José Joaquín de Herrera, que fue bloqueada por varios días, así como caminos secundarios.

Asimismo, durante la tarde del martes 12 de mayo fue reestablecido el servicio eléctrico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que también permitió retomare los servicio de telefonía e internet.

De igual manera, fue instalado un Centro de Mando que está encabezado por la titular de Segob, Rosa Icela Rodríguez, y la gobernadora Evelyn Salgado.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

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