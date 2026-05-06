CFE Internet y telefonía móvil: como contratar desde 35 pesos al mes

Los planes están diseñados para cubrir necesidades básicas y avanzadas, eliminando contratos forzosos y facilitando la inclusión digital. (Imagen ilustrativa Infobae)

En 2026, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE TEIT), consolida su presencia en el sector de comunicaciones con una oferta de internet y telefonía móvil dirigida a usuarios de todo México con planes accesibles y una amplia cobertura.

Los planes están diseñados para cubrir necesidades básicas y avanzadas, eliminando contratos forzosos y facilitando la inclusión digital.

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El paquete mensual más económico cuesta $35 e incluye 1 GB de datos, 100 minutos, 50 mensajes y 600 MB para redes sociales, sin opción de compartir internet.

Para quienes buscan mayores beneficios, existen alternativas con redes sociales ilimitadas y posibilidad de usar hotspot, con opciones de 2 GB por $135, 3 GB por $155, 4 GB por $180, 12 GB por $220, 24 GB por $275, 35 GB por $325 y 50 GB por $510, todos con vigencia de 30 días y minutos y mensajes ilimitados (Captura de pantalla CFE)

Para quienes buscan mayores beneficios, existen alternativas con redes sociales ilimitadas y posibilidad de usar hotspot, con opciones de 2 GB por $135, 3 GB por $155, 4 GB por $180, 12 GB por $220, 24 GB por $275, 35 GB por $325 y 50 GB por $510, todos con vigencia de 30 días y minutos y mensajes ilimitados entre líneas CFE Internet.

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Paquetes SIM de CFE Telecom

También se ofrecen paquetes trimestrales, semestrales y anuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

$35: 1 GB, 100 minutos, 50 mensajes, 600 MB redes sociales, sin hotspot.

$135: 2 GB, redes sociales ilimitadas, hotspot, minutos y mensajes ilimitados entre líneas CFE Internet.

$155: 3 GB, redes sociales ilimitadas, hotspot, minutos y mensajes ilimitados entre líneas CFE Internet.

$180: 4 GB, redes sociales ilimitadas, hotspot, minutos y mensajes ilimitados entre líneas CFE Internet.

$220: 12 GB, redes sociales ilimitadas, hotspot, minutos y mensajes ilimitados entre líneas CFE Internet.

$275: 24 GB, redes sociales ilimitadas, hotspot, minutos y mensajes ilimitados entre líneas CFE Internet.

$325: 35 GB, redes sociales ilimitadas, hotspot, minutos y mensajes ilimitados entre líneas CFE Internet.

$510: 50 GB, redes sociales ilimitadas, hotspot, minutos y mensajes ilimitados entre líneas CFE Internet.

También se ofrecen paquetes trimestrales, semestrales y anuales, como 4 GB mensuales por $425 (trimestral), 12 GB mensuales por $520 (trimestral), 4 GB mensuales por $755 (semestral), 24 GB mensuales por $1,205 (semestral), 12 GB mensuales por $1,840 (anual) y 24 GB mensuales por $2,380 (anual).

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Compatibilidad y portabilidad

Tecnología, cobertura y activación CFE Internet opera sobre una red de banda ancha móvil 4.5G con cobertura nacional. El servicio está disponible a través de SIM física y, para equipos compatibles, mediante eSIM. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

Para usar la red CFE Internet , es imprescindible verificar la compatibilidad del dispositivo. El usuario debe marcar #06

El proceso de portabilidad facilita conservar el número telefónico de otro operador.

El usuario debe verificar compatibilidad, adquirir una SIM de CFE Internet, registrarse o iniciar sesión en la plataforma y llenar el formulario correspondiente.

Tecnología, cobertura y activación CFE Internet opera sobre una red de banda ancha móvil 4.5G con cobertura nacional.

El servicio está disponible a través de SIM física y, para equipos compatibles, mediante eSIM.

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La eSIM permite activar el servicio sin tarjeta física, agilizando el proceso y eliminando costos adicionales.

La activación es gratuita y se realiza desde la plataforma oficial de CFE Internet, donde también se encuentran recursos y videos de soporte.

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El sistema de contratación es flexible y puede realizarse en línea o en módulos autorizados, sin historial crediticio ni contratos forzosos.

El usuario controla sus recargas y la vigencia del servicio, lo que permite ajustar el gasto a sus necesidades y evitar pagos automáticos.

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Cómo contratar paso a paso Para acceder a los servicios de CFE Internet y telefonía móvil, el usuario debe seguir estos pasos:

1. Verificar la compatibilidad del equipo marcando #06

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2. Registrarse en línea en el sitio oficial de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, proporcionando datos personales y dirección de entrega.

3. Seleccionar el paquete y tipo de dispositivo (SIM o MiFi), agregando el producto y el plan al carrito.

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4. Realizar el pago en línea a través de la plataforma oficial.

5. Recibir el chip SIM o equipo MiFi en el domicilio indicado.

6. Activar el servicio ingresando los datos de la SIM en la sección de recargas del portal de CFE.

Cómo realizar recargas

Las recargas pueden efectuarse de las siguientes formas:

En línea, desde el portal de CFE Internet o la app “Internet para el Bienestar”, seleccionando el paquete y realizando el pago.

En sucursales físicas como Correos de México, Farmacias GI, Farmacias del Ahorro, Farmapronto y Financiera para el Bienestar.

Cada recarga tiene vigencia y beneficios según el paquete contratado. Al finalizar el periodo, se puede renovar realizando una nueva recarga por cualquier canal autorizado.

Ventajas frente a otros operadores

La cobertura nacional, la disponibilidad de hotspot y la posibilidad de recarga flexible posicionan estos servicios como una alternativa relevante para quienes buscan conectividad sencilla en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El enfoque social de CFE Telecom busca reducir la brecha digital con precios accesibles, ausencia de contratos forzosos y servicios adaptados a zonas rurales y urbanas.

La cobertura nacional, la disponibilidad de hotspot y la posibilidad de recarga flexible posicionan estos servicios como una alternativa relevante para quienes buscan conectividad sencilla en México.