México

Maru Campos responde a Morena: desconoce presencia de la CIA y rechaza juicio político

Las autoridades estatales insisten en que la operación antidrogas fue diseñada y desarrollada únicamente por instancias mexicanas

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Maru Campos destaca que todas las acciones fueron ejecutadas exclusivamente por cuerpos con atribuciones de policía e investigación criminal. (Infobae-Itallana)
Maru Campos destaca que todas las acciones fueron ejecutadas exclusivamente por cuerpos con atribuciones de policía e investigación criminal. (Infobae-Itallana)

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, defendió que el operativo realizado en la sierra Tarahumara para desmantelar un narcolaboratorio fue ejecutado en apego a la legalidad y con total transparencia frente a los recientes cuestionamientos sobre la participación de agentes de la CIA.

En su mensaje difundido este 12 de mayo, Maru Campos resaltó que el operativo permitió evitar que “millones de dosis de drogas envenenaran a jóvenes y familias mexicanas”. El decomiso incluyó más de 55 mil litros de sustancias líquidas y casi 50 toneladas de precursores químicos.

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La gobernadora aclaró que no gestionó, autorizó ni tuvo conocimiento de la presencia de personas extranjeras durante la acción policial, y puntualizó que la operación fue diseñada y ejecutada exclusivamente por instancias nacionales con experiencia y formación en investigación criminal.

Ante versiones que han circulado en días recientes sobre la presunta intervención de extranjeros y la legalidad del procedimiento, la gobernadora sostuvo que el proceso se mantiene apegado a la ley. Campos señaló: “Siempre he sido respetuosa de la Constitución mexicana y de las leyes que ella emana, de todos sus artículos. Pero sobre todo, he sido respetuosa de proteger a las familias mexicanas, como lo indica el artículo primero de la Constitución”.

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Gobernadora de Chihuahua niega las acusaciones de Morena y llama a la transparencia

Campos atribuyó los cuestionamientos y ataques recientes a motivaciones políticas de Morena. La gobernadora afirmó que, a diferencia de otras administraciones, su gobierno enfrenta al crimen organizado de manera frontal y sin esquivar la confrontación legal.

“No es lo mismo desmantelar un narcolaboratorio y combatir al crimen de manera frontal, como lo ha hecho mi gobierno, que ser un gobierno como los de ellos, con acusaciones graves de tener vínculos con el narcotráfico, declaró Campos.

La gobernadora aseguró que ordenó la creación de una unidad especializada para investigar el caso y señaló que ha dado indicaciones a la Fiscalía General del Estado para actuar conforme a derecho, “caiga quien caiga”. “Aquí en Chihuahua y en mi gobierno no hay espacio para la impunidad ni para acuerdos en lo oscurito. No tenemos nada que esconder, enfatizó la funcionaria.

Maru Campos no quiere hacer declaraciones sobre el caso para no mostrar injerencia

La mandataria instruyó la creación de una unidad especializada para esclarecer el accidente ocurrido el 19 de abril en la sierra Tarahumara. (Crédito; X@MaruCampos_G)
La mandataria instruyó la creación de una unidad especializada para esclarecer el accidente ocurrido el 19 de abril en la sierra Tarahumara. (Crédito; X@MaruCampos_G)

Campos también reiteró que no emitirá declaraciones adicionales sobre las investigaciones hasta que las autoridades competentes puedan realizar su trabajo sin interferencia. Indicó que su única prioridad es la defensa de la paz y la protección de la ciudadanía, en colaboración plena con todas las instituciones del Estado mexicano.

La gobernadora concluyó asegurando: “Vamos a seguir de frente, con firmeza, con resultados y sin distraernos, defendiendo a todo Chihuahua en coordinación con todas las instituciones del Estado mexicano para cumplir nuestra gran misión: asegurar la paz, preservar el estado de derecho y garantizar la libertad de las familias chihuahuenses”.

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