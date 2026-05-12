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Euro hoy en México: cotización de apertura del 12 de mayo

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la jornada

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En la apertura del día, el euro se cotiza en 20,22 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,15% respecto al precio de cierre anterior de 20,25 pesos, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,43%, mientras que su variación interanual se sitúa en una caída del 7,21%.

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El tipo de cambio del euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando una caída continua. La volatilidad actual se sitúa en 4,59%, por debajo de la volatilidad de referencia del 6,17%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el mercado cambiario.

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