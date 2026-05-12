México

Pensión del Bienestar 2026: cuál es la fecha límite para que los beneficiarios cobren el pago de mayo

Los depósitos del bimestre mayo-junio comenzaron desde el lunes 4 de mayo

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Los registros a las Pensiones del Bienestar comenzaron el pasado lunes 27 de abril (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los registros a las Pensiones del Bienestar comenzaron el pasado lunes 27 de abril (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el lunes 4 de mayo comenzó el periodo de pagos correspondiente al bimestre mayo-junio de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

El programa entrega un apoyo económico bimestral de 6,400 pesos mediante la tarjeta del Bienestar a hombres y mujeres mayores de 65 años, con la finalidad de asegurar una vejez más digna y plena. La cobertura abarca las 32 entidades de la República Mexicana y la transferencia del recurso se realiza de forma directa, sin intermediarios.

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¿Cuál es la fecha límite para cobrar la Pensión del Bienestar?

No hay una fecha límite para recoger el pago de la Pensión del Bienestar,. sin embargo, de acuerdo con el calendario oficial, los depósitos concluirán el próximo miércoles 27 de mayo.

Las autoridades han señalado que no es necesario retirar el dinero el mismo día que llega, pero para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Secretaría de Bienestar y Leticia Ramírez Amaya, nueva titular de la dependencia.

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Pensión del Bienestar
(Gobierno de México)

Calendario completo de pagos

  • Letra A | lunes 4 de mayo de 2026
  • Letra B | martes 5 de mayo de 2026
  • Letra C | miércoles 6 de mayo de 2026
  • Letra C | jueves 7 de mayo de 2026
  • Letras D, E, F | viernes 8 de mayo de 2026
  • Letra G | lunes 11 de mayo de 2026
  • Letra G | martes 12 de mayo de 2026
  • Letras H, I, J, K | miércoles 13 de mayo de 2026
  • Letra L | jueves 14 de mayo de 2026
  • Letra M | viernes 15 de mayo de 2026
  • Letra M | lunes 18 de mayo de 2026
  • Letra N, Ñ, O | martes 19 de mayo de 2026
  • Letra P, Q | miércoles 20 de mayo de 2026
  • Letra R | jueves 21 de mayo de 2026
  • Letra R | viernes 22 de mayo de 2026
  • Letra S | lunes 25 de mayo de 2026
  • Letra T, U, V | martes 26 de mayo de 2026
  • Letra W, X, Y, Z | miércoles 27 de mayo de 2026
Los pagos de las pensiones se distribuirán de este lunes 4 al miércoles 27 de mayo. Cabe recordar que los depósitos se entregan de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Bienestar (gobierno de México)
Los pagos de las pensiones se distribuirán de este lunes 4 al miércoles 27 de mayo. Cabe recordar que los depósitos se entregan de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Bienestar (gobierno de México)

Formas de saber si ya llegó el depósito

La aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar, disponible en Google Play Store y App Store, ofrece a los beneficiarios la posibilidad de consultar saldos y movimientos desde dispositivos And oid o iOS, garantizando la seguridad de los datos durante el proceso y facilitando el acceso inmediato a la información.

También existe la opción de realizar la consulta de manera presencial en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar, donde los usuarios pueden revisar su saldo al insertar la tarjeta y seguir las instrucciones del sistema. El calendario oficial permite a los beneficiarios conocer el día exacto en que se realizará el pago de las pensiones, lo que contribuye a una mejor organización y despeja dudas sobre la disponibilidad de los recursos.

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