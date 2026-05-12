Qué es el holograma obligatorio para bicicletas eléctricas exentas de placa en CDMX y cómo obtenerlo

Las bicicletas eléctricas de pedaleo asistido, con motores menores a 250 watts y velocidad máxima de 25 km/h, no requerirán placas ni licencia, pero sí deberán portar el holograma que las identifica como exentas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir del 1 de julio de 2026, la Ciudad de México hará obligatorio que las bicicletas eléctricas exentas de placa porten un holograma oficial emitido por la Secretaría de Movilidad (Semovi). Esta medida forma parte de la reforma al Reglamento de Tránsito y la Ley de Movilidad, publicada en la Gaceta Oficial, que busca regular la circulación y registro de vehículos eléctricos personales en la capital.

Las bicicletas eléctricas de pedaleo asistido, con motores menores a 250 watts y velocidad máxima de 25 km/h, no requerirán placas ni licencia, pero sí deberán portar el holograma que las identifica como exentas.

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Las empresas comercializadoras estarán obligadas a entregar los vehículos nuevos ya emplacados o con el holograma correspondiente desde el punto de venta, a partir de la fecha de entrada en vigor.

Proceso y requisitos para obtener el holograma

Infografía detallada que compara las características técnicas, requisitos legales y restricciones de uso entre los Vehículos Eléctricos Motorizados Personales (VEMEPE) y los Vehículos Eléctricos Personales (VEP). (Imagen Ilustrativa Infobae)

La plataforma digital para el registro y la obtención del holograma estará disponible en el portal institucional de la Semovi.

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Los requisitos para el trámite pueden incluir: identificación oficial, factura o documento de propiedad, comprobante de domicilio reciente y, en caso de ser necesario, línea de captura pagada (para vehículos que sí requieren placa).

El trámite posiblemente será gratuito para las bicicletas eléctricas exentas y será obligatorio ya que la falta de este distintivo impedirá la circulación legal por ciclovías.

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El gobierno de la Ciudad de México llevará a cabo una campaña informativa antes de julio de 2026, dirigida tanto a usuarios como a empresas y ciudadanía en general, detallando los pasos y procedimientos exactos para obtener el holograma y cumplir con la nueva normativa.

Cambios normativos y fechas clave

La reforma establece dos categorías: los vehículos de alta potencia y velocidad (más de 250 watts o 25 km/h), que requieren emplacamiento, tarjeta de circulación y licencia tipo A1 o A2, mientras que las bicicletas eléctricas y scooters de baja potencia, estarán exentos de placas, pero deberán portar el nuevo holograma.

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El periodo de regularización para unidades ya existentes será del 1 de julio al 20 de noviembre de 2026. Las sanciones por incumplimiento comenzarán a aplicarse el 1 de septiembre de 2026 para vehículos nuevos y a partir del 20 de noviembre para todos los usuarios.

El trámite de emplacamiento para vehículos VEMEPE tiene un costo de $709 pesos; la licencia tipo A1 cuesta $572 pesos y la A2, $1,142 pesos. Para las bicicletas exentas, el holograma no tiene costo adicional, pero es indispensable para circular de manera legal.

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Multas y consecuencias por incumplimiento

Las multas escalan según reincidencia: la primera y segunda infracción equivalen a 10 UMAS (aproximadamente $1,175 pesos), la tercera y cuarta a 15 UMAS (unos $1,762 pesos) y, a partir de la quinta, 20 UMAS (cerca de $2,350 pesos). (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes no porten el holograma obligatorio a partir de las fechas establecidas, enfrentarán sanciones económicas calculadas en Unidades de Medida y Actualización (UMAS).

Las multas escalan según reincidencia: la primera y segunda infracción equivalen a 10 UMAS (aproximadamente $1,175 pesos), la tercera y cuarta a 15 UMAS (unos $1,762 pesos) y, a partir de la quinta, 20 UMAS (cerca de $2,350 pesos).

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El objetivo es incentivar el registro y la regularización de todas las bicicletas eléctricas que circulan en la capital.

Responsabilidad de comercializadoras y regularización de unidades

El registro será obligatorio aun para unidades que provengan de otras entidades federativas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las empresas comercializadoras deberán entregar los vehículos nuevos con las placas o el holograma correspondiente, según el tipo de bicicleta eléctrica.

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El registro será obligatorio aun para unidades que provengan de otras entidades federativas, garantizando así la integración de un padrón confiable y el cumplimiento de las disposiciones de movilidad en la Ciudad de México.

Aclaraciones sobre el registro y costos

Hasta el momento, las autoridades de la Ciudad de México no han dado a conocer los lineamientos específicos, costos ni requisitos oficiales para el trámite del holograma obligatorio dirigido a vehículos eléctricos personales (VEP) exentos de placa, como las bicicletas eléctricas de baja potencia, es importante consultar canales oficiales para conocer los requisitos específicos que serán dados a conocer en semanas posteriores.

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Holograma Exento para vehículos eléctricos en CDMX

El trámite del holograma obligatorio para bicicletas eléctricas exentas de placapodría ser similar al del holograma exento para autos eléctricos e híbridos que no requieren verificación vehicular en la Ciudad de México.

Este distintivo, conocido como “Holograma Exento”, se otorga sin costo en los verificentros de la capital a quienes presentan identificación oficial, comprobante de domicilio, tarjeta de circulación y aparecen en el listado de vehículos candidatos publicado por la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).

Para autos con placas de otros estados, el trámite tiene un costo de 630 pesos. El holograma exento para automóviles tiene una vigencia de seis años y permite circular sin restricciones de verificación ambiental.