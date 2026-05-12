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De Torreón a Chivas y al Mundial: la historia de la Hormiga González, el delantero que nadie vio venir

Armando “La Hormiga” González debutó con Chivas en 2024 y, en menos de dos años, se convirtió en goleador del club y una de las sorpresas en la convocatoria de México para el Mundial 2026

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La "Hormiga" González está a punto de vivir su primer Mundial con México. @Chivas.
La "Hormiga" González está a punto de vivir su primer Mundial con México. @Chivas.

El delantero mexicano Armando González pasó de debutar en Torreón con Chivas en 2024 a ser convocado por la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026, en una trayectoria que pocos anticiparon y que hoy lo coloca como uno de los goleadores jóvenes más buscados no solo a nivel nacional.

Su irrupción en la Liga MX ha sido tan sorpresiva como contundente, pues en el último año se consolidó como pieza clave del club tapatío y ahora apunta a formar parte de la lista final de Javier Aguirre.

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Con 12 goles en el torneo Apertura 2025, González se consagró campeón de goleo, cifra que lo llevó a superar el valor de mercado de 8.2 millones de dólares, según el portal Transfermarkt, y a despertar el interés de equipos europeos.

Además, fue ganando popularidad en el futbol mexicano gracias a sus particulares festejos de gol en los que imitaba momentos del anime japonés.

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"Hormiga" González logró llenarle el ojo al Vasco Aguirre. REUTERS/Eloisa Sánchez
"Hormiga" González logró llenarle el ojo al Vasco Aguirre. REUTERS/Eloisa Sánchez

La razón de su apodo

El atacante de Celaya, Guanajuato, se formó en el Real Aguascalientes y después en las fuerzas básicas de Chivas, donde desde 2020 comenzó su ascenso hasta el primer equipo.

Su apodo, “La Hormiga”, viene de un temor infantil a los insectos pequeños que pronto transformó en una identidad propia por su estilo incansable de juego.

González no solo acumuló goles, sino que también se ganó el respaldo de la afición y el reconocimiento de la prensa.

El primer partido de Armando González con el primer equipo de Chivas ocurrió en 2024, cuando Fernando Gago lo hizo ingresar al minuto 85 en un duelo contra Santos Laguna, celebrado en Torreón. A partir de ese momento, su carrera tomó velocidad.

El 12 de julio de 2024 marcó su primer gol en Primera División ante Tijuana, lo que abrió una racha que terminó por consolidarlo como titular en el esquema rojiblanco.

En el Apertura 2025, González rompió la marca de más goles para un Sub-23 de Chivas en un torneo corto, superando los registros de Javier “Chicharito” Hernández.

Su proyección lo llevó a ser considerado por Javier Aguirre para la Selección Mexicana.

El Chicharito fue un mentor para González, según el propio jugador. REUTERS/Henry Romero
El Chicharito fue un mentor para González, según el propio jugador. REUTERS/Henry Romero

De Celaya al Mundial: una carrera acelerada

González nació el 20 de abril de 2003 en Celaya y es hijo del exfutbolista Luis Armando González Bejarano. Desde niño se trasladó a Aguascalientes, donde inició su formación futbolística.

Pronto llamó la atención de los visores de Chivas, club con el que firmó y al que ha representado desde entonces en diferentes categorías.

El delantero tiene ahora la mira puesta en el Mundial 2026, luego de recibir sus primeras convocatorias con la Selección Mexicana.

Su avance ha sido tan meteórico que se encuentra entre las nuevas caras del futbol mexicano para la próxima justa internacional.

La historia de Armando González muestra cómo una oportunidad inesperada puede desencadenar un ascenso que lo coloca hoy como uno de los delanteros más observados en la Liga MX y como posible representante nacional en el máximo torneo de futbol.

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