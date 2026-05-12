Exatlón México: quién sale eliminado hoy 12 de mayo

(ExatlonMx/FB)

La semana final de Exatlón México 2026 avanza con emociones al límite y una recta decisiva para los atletas.

Ya se definieron los primeros semifinalistas y la noche de este martes 12 de mayo será clave: dos eliminaciones marcarán el rumbo hacia la gran final, programada para el viernes 15 de mayo.

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Las cuentas especializadas en filtraciones y spoilers de Exatlón México han adelantado que la jornada de este martes podría dejar fuera a Katia Gallegos y Humberto Noriega, ambos considerados figuras destacadas de la temporada.

Según estas versiones, Paulette Gallardo vencería a Katia en el duelo femenil, mientras que Mono Osuna superaría a Humberto en el enfrentamiento masculino, aprovechando su experiencia en circuitos de alta presión y su regularidad en etapas decisivas.

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No obstante, la producción no ha confirmado oficialmente estos resultados y en ocasiones anteriores los spoilers han fallado.

Por ello, la transmisión genera gran expectativa entre los seguidores del reality, conscientes de que cualquier giro podría modificar la lista de los finalistas de la novena temporada.

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Quiénes ya aseguraron su lugar en la final

(ExatlonMx/FB)



Alexis Vargas

Adrían Leo

Mati Álvarez

Evelyn Guijarro

Quiénes están en riesgo de eliminación y por qué

(ExatlonMx/FB)

El formato de esta etapa es implacable: tanto en la rama varonil como en la femenil, los duelos de eliminación se disputan entre los competidores que no lograron asegurar su clasificación directa.

En el caso de los hombres, Humberto Noriega y Mario ‘Mono’ Osuna se juegan su permanencia tras no conseguir su pase a semifinales, a diferencia de Alexis Vargas y Adrián Leo, quienes avanzaron en las pruebas previas.

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La razón por la que Humberto y Mono están en riesgo se relaciona directamente con sus resultados en los circuitos recientes.

Ambos quedaron rezagados frente a sus rivales y eso los obligó a enfrentar el reto más exigente de la temporada: el Duelo de Eliminación, sin medallas de protección y bajo el formato de cinco vidas por atleta.

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La tensión es máxima, ya que cualquier error podría representar el final del sueño para uno de los favoritos de la audiencia.

En la rama femenil, la presión recae sobre Katia Gallegos y Paulette Gallardo.

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Mati Álvarez y Evelyn Guijarro aseguraron primero su pase a semifinales, dejando a Katia y Paulette la responsabilidad de disputar el último boleto disponible.

Los duelos de eliminación se desarrollarán bajo reglas estrictas: cinco vidas por participante y sin medallas de protección.

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Quiénes siguen en Exatlón México

Equipo rojo:

Mati Álvarez

Mario Osuna

Paulette Gallardo

Humberto Noriega

Equipo azul:

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Evelyn Guijarro

Alexis Vargas

Katia Gallegos

Adrián Leo

Dónde y cuándo ver Exatlón México

En línea: Sitio oficial de Azteca Uno

App TV Azteca en Vivo: Disponible para Android y iOS

YouTube: Capítulos completos y fragmentos subidos horas después

Horario:

Lunes a viernes en la última semana: 20:30 a 22:30 horas (Ciudad de México)