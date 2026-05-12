Ricardo Monreal respalda juicio político de Morena contra Maru Campos por caso CIA en Chihuahua: “Vamos a acompañar”

Monreal respalda a Morena en juicio político contra Maru Campos, pero pide apego a la ley. (Foto: Cámara de Diputados)

El coordinador de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, confirmó que la bancada morenista respaldará las acciones emprendidas por la dirigencia nacional del partido para impulsar un juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, tras la polémica generada por la participación de agentes estadounidenses en operativos realizados en territorio estatal.

El legislador señaló que acompañarán las decisiones tomadas por la dirigencia encabezada por Ariadna Montiel, aunque aclaró que el procedimiento deberá realizarse conforme a derecho y sin adelantar conclusiones.

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“Voy a cuidar mucho la ley”, afirmó Monreal al ser cuestionado sobre si Morena utilizará su mayoría legislativa para avanzar en el proceso contra la mandataria panista.

Monreal asegura que no habrá privilegios ni decisiones anticipadas

El líder parlamentario insistió en que la solicitud deberá seguir el mismo trámite que cualquier otro juicio político presentado en San Lázaro. Además, recalcó que para que el caso proceda deberán existir pruebas suficientes y elementos jurídicos comprobables.

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Monreal sostuvo que no puede garantizar un resultado anticipado, ya que el procedimiento deberá resolverse conforme al marco legal. También explicó que el respeto al debido proceso será fundamental en el análisis de la denuncia.

Sobre las movilizaciones convocadas por Morena para el próximo sábado en Chihuahua, el legislador dijo que aún no ha sido invitado formalmente, aunque reconoció que acudiría si el partido se lo solicita y sus actividades legislativas se lo permiten.

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¿De qué acusan a Maru Campos?

La confrontación política comenzó luego de que Morena acusara al gobierno de Chihuahua de permitir la participación de agentes estadounidenses en operativos de seguridad realizados en la Sierra del Pinal, municipio de Morelos.

El caso tomó fuerza después de que el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, revelara que dos agentes de su país murieron en un accidente relacionado con dichas acciones.

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Morena sostiene que la presencia de agentes extranjeros en operativos terrestres podría representar una violación a la soberanía nacional y a la Ley de Seguridad Nacional. Por ello, legisladores del partido exigieron desde abril que la gobernadora ofreciera explicaciones públicas sobre lo ocurrido.

Entre los señalamientos realizados por Morena destacan:

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Presunta participación de agentes estadounidenses en operativos en Chihuahua.

Posible violación a la soberanía nacional.

Falta de transparencia sobre el operativo en la Sierra Tarahumara.

Negativa de la gobernadora a comparecer ante legisladores.

Insuficiencia de las medidas tomadas por el gobierno estatal tras la polémica.

Morena y PAN escalan confrontación política

La ofensiva de Morena ocurre apenas horas después de que dirigentes y legisladores del PAN impulsaran acciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien enfrenta señalamientos en Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Aunque Morena rechazó que el caso de Maru Campos sea una respuesta política, la dirigencia nacional anunció movilizaciones para exigir que la mandataria sea investigada.

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La protesta fue convocada para el próximo 16 de mayo en la Glorieta de Pancho Villa, en la ciudad de Chihuahua, bajo la consigna de defender la soberanía nacional y reforzar la seguridad en la entidad.

Seguridad y elecciones 2027 tensan el ambiente en Chihuahua

El conflicto ocurre en medio de una creciente disputa política rumbo a las elecciones de 2027, cuando se renovará la gubernatura de Chihuahua.

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En el anuncio realizado por Morena participaron figuras como la senadora Andrea Chávez y el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, ambos considerados aspirantes a la candidatura estatal.

Además, Chihuahua fue señalado recientemente como uno de los estados con mayor número de homicidios dolosos registrados durante abril, de acuerdo con datos del gabinete federal de seguridad, situación que ha intensificado el debate político entre Morena y el PAN.

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