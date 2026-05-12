La DEA asegura que acusaciones contra Rubén Rocha Moya son solo el comienzo de acciones contra políticos

Rocha Moya es acusado de tener nexos con el Cártel de Sinaloa (Facebook/Rubén Rocha Moya)

El encargado de la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance Cole, aseguró que las acusaciones en contra de Rubén Rocha Moya, por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, son únicamente el inicio de otras operaciones.

“Le aseguro que esto es solo el comienzo de lo que está por venir en México”, respondió aseguró Cole ante los cuestionamientos del senador republicano John Kennedy, quien realizó preguntas sobre las acusaciones contra 10 personas dadas a conocer el pasado 29 de abril.

PUBLICIDAD

Las declaraciones son parte de la comparecencia, del 12 de mayo, de diversos encargados de agencias, entre ellas el director de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), Kash Patel.

“Veo que el Departamento de Justicia, presumiblemente con su cooperación y buen trabajo de investigación, acaba de acusar a un gobernador en México de trabajar con cárteles para envenenar a nuestra gente. Todos tienen derecho a la defensa hasta que se demuestre su culpabilidad”, señaló Kennedy a Cole.

PUBLICIDAD

Kennedy continuó señalando que hay líderes políticos con vínculos estrechos con grupos criminales y cuestionó por qué, si es por dinero, por miedo y que está haciendo EEUU al respecto.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

PUBLICIDAD