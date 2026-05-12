Qué falta para que abran las sucursales del Nacional Monte de Piedad a siete meses de huelga

El dictamen presentado por la STPS y respaldado por la institución representa la posibilidad de encontrar una solución democrática tras siete meses de paro en el Nacional Monte de Piedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Nacional Monte de Piedad se encuentra en huelga desde hace siete meses, por lo que miles de mexicanos no han podido recuperar sus prendas en empeño —incluso si ya liquidaron el préstamo—.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ya realizó una un dictamen que será a valorado y votado directamente por las y los trabajadores, pero quienes requieren el servicio tienen inquietud por la reapertura de 302 sucursales.

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Ante ello, Infobae México tuvo una charla con Aldo Torres, del Nacional Monte de Piedad.

El conflicto laboral en Nacional Monte de Piedad persiste debido a la demanda sindical de reposición de plazas y la preservación de prestaciones como el seguro médico privado (Foto: INAH)

Para que las 302 sucursales del Nacional Monte de Piedad puedan reabrir tras meses de huelga, es necesario que se lleve a cabo la votación de la base trabajadora sobre la propuesta de solución presentada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

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El vocero de la institución, Aldo Torres, explicó a este medio:

“Lo que ellos propusieron, y nosotros suscribimos y apoyamos un día después, es la realización de un dictamen... de que esta propuesta sea sometida a consideración de la base trabajadora. De forma que al construir una salida democrática (...) podemos encontrar una salida clara a este conflicto que se ha prolongado siete meses”.

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Tras siete meses de paro, la continuidad del Nacional Monte de Piedad depende de la votación de 1,800 trabajadores sobre la propuesta de la Secretaría del Trabajo para reabrir las 302 sucursales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según explicó Aldo Torres, vocero de la institución, esta votación permitirá a los aproximadamente mil ochocientos trabajadores sindicalizados decidir si aceptan la propuesta planteada como vía de solución al conflicto.

¿Cuándo votan los trabajadores de Nacional Monte de Piedad?

La fecha para esta votación aún no ha sido definida y depende de la convocatoria por parte de la Secretaría, que en próximos días deberá citar a ambas partes para establecer los siguientes pasos.

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Solo después de este proceso democrático y de que exista un acuerdo, será posible proceder a la reapertura de las sucursales.

Qué piden los trabajadores sindicalizados del Nacional Monte de Piedad

Millones de familias no han podido recuperar sus prendas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los trabajadores sindicalizados del Nacional Monte de Piedad han centrado sus demandas en la reposición de plazas que fueron sometidas a concurso, lo que constituye el principal punto de diferencia con la institución y la raíz del conflicto laboral.

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Durante las mesas de negociación, el sindicato también expresó inquietud sobre la preservación de prestaciones, especialmente el seguro médico privado, ante rumores de que esta prestación podría estar en riesgo.

Respeto a la antigüedad para acceder a la jubilación.

Mejoras en las condiciones laborales generales.

Rechazo a la asignación de cargos a personas de confianza en detrimento de derechos sindicales.

En el curso del conflicto, el sindicato ha señalado que el tema salarial no se encuentra en negociación actualmente, aunque la empresa puso sobre la mesa una propuesta de aumento salarial.

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Este aumento sería del 5.3%, aunque el sindicato decidió postergar la propuesta para su análisis en una etapa posterior, de acuerdo con Aldo Torres, vocero del Nacional Monte de Piedad.

302 sucursales del Nacional Monte de Piedad cerraron a consecuencia de la huelga. Crédito: X @marioanunez1

La huelga podría alargarse un año si se sigue la vía judicial

En el plano judicial, Torres explicó que la huelga fue declarada inexistente por un juez federal tras determinarse que el sindicato violó sus propios estatutos en el estallamiento del paro.

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El sindicato solicitó la revisión del caso ante el Tribunal Colegiado de Circuito y posteriormente anunció su intención de recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Torres advirtió que esta vía podría prolongar la solución por un año más, con consecuencias negativas para trabajadores y la institución, pues la Suprema Corte solo se pronunciaría sobre la existencia legal de la huelga y no sobre su fondo.

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