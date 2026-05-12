Licencia de conducir Edomex 2026: unidades móviles esta semana para tramitar el permiso de manera rápida

La licencia de conducir en el Edomex es un requisito necesario para conducir de manera legal (X@SEMOV_Edomex)

La Secretaría de Movilidad (Semov) del Estado de México dio a conocer las ubicaciones de las unidades móviles donde los mexiquenses podrán tramitar la licencia de conducir esta semana.

La iniciativa tiene como propósito agilizar el procedimiento para quienes requieren obtener el permiso, documento exigido por ley para que los habitantes del Edomex puedan manejar sus automóviles.

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Ubicaciones de las unidades móviles para tramitar la licencia de conducir

Las unidades móviles que darán atención esta semana brindarán atención de 9:00 a 17:30 horas (tiempo del centro de México).

Amecameca

Ubicación: Plaza de la Constitución s/n, Col. Centro, C.P. 56904, Amecameca, Estado de México. (frente al Palacio Municipal) Fechas: 11, 12, 13, 14 y 15 de mayo

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Chimalhuacán

Ubicación 1: Av. Nezahualcóyotl, Mz. 004, Col. Santa María Nativitas, C.P. 56335, Chimalhuacán, Estado de México. (estacionamiento de plaza Chimalhuacán) Fechas: 12 de mayo

Ubicación 2: Ignacio Zaragoza Mz. 001, Col. Centro, C.P. 56330, Chimalhuacán, Estado de México. (frente al Palacio Municipal) Fechas: 12, 13, 14, 15 y 16 de mayo

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Cuautitlán Izcalli

Ubicación: Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque, C.P. 54769, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. (estacionamiento de outlets punta norte) Fechas: 11, 14 y 15 de mayo

Las unidades móviles que darán atención esta semana brindarán atención de 9:00 a 17:30 horas (X@SEMOV_Edomex)

Ixtlahuaca

Ubicación: Calle Francisco López Rayón 42-34, Col. Centro, C.P. 50740, Ixtlahuaca de Rayón, Estado de México. (frente al Palacio Municipal) Fechas: 12, 13, 14, 15 y 16 de mayo

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Jaltocan

Ubicación: Circuito Ciudad Aeroportuaria s/n, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, C.P. 55640, Jaltocan, Estado de México. (Puerta 5 de salidas, frente a plaza Mexicana del AIFA) Fechas: 13 de mayo

San Simón de Guerrero

Ubicación: Calle Riva Palacio Mz. 005, Col. Centro, C.P. 51470, San Simón de Guerrero, Estado de México. (frente al Palacio Municipal) Fechas: 12 y 13 de mayo

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Teoloyucan

Ubicación: Av. Dolores s/n, Col. Tlatilco, C.P. 54770, Teoloyucan, Estado de México. (frente al Palacio Municipal) Fechas: 11, 12, 13, 14 y 15 de mayo

Las unidades móviles que darán atención esta semana brindarán atención de 9:00 a 17:30 horas (X@SEMOV_Edomex)

Temascaltepec

Ubicación: Plaza Juárez No. 1, Col. Centro, C.P. 51300, Temascaltepec, Estado de México. (frente al Palacio Municipal) Fechas: 14, 15 y 16 de mayo

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Tultitlán

Ubicación: Calle Plaza Hidalgo s/n, Col. Centro, C.P. 54900, Tultitlán, Estado de México. (frente al Palacio Municipal) Fechas: 11, 12, 13, 14 y 15 de mayo

Documentos para solicitar la licencia de conducir en el Edomex

El trámite exige presentar el Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (SNDIF). Para la licencia tipo C, es necesario entregar el Certificado Estándar de Competencias EEC1631 y demostrar la aprobación del examen de conocimientos.

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Además, la Secretaría de Movilidad (Semov) solicita el acta de nacimiento, la CURP, una identificación oficial con fotografía, un comprobante de domicilio y el comprobante de pago de derechos, el cual puede generarse en el portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México o en https://sfpya.edomexico.gob.mx/recuadacion/.

Para consultar información detallada sobre el permiso vehicular, se puede ingresar al sitio smovilidad.edomex.gob.mx/licencias_permisos.

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