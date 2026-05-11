Mujer con autismo recibe críticas por crisis en Aeropuerto de CDMX

Una mujer joven visiblemente angustiada se sienta en el suelo del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, cerca del área de seguridad, mientras el personal observa a distancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las dificultades de atención médica y la carencia de protocolos especializados para personas autistas en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México han quedado en evidencia tras el reciente episodio vivido por Ivana Torres, una creadora de contenido que documentó su crisis nerviosa en redes sociales.

El caso adquirió notoriedad luego de que Ivana publicara un video en TikTok donde relató cómo la falta de respuesta y de capacitación del personal agravó la situación que atravesó dentro de las instalaciones. La joven, diagnosticada con Trastorno del Espectro Autista (TEA), TDAH y depresión, describió el episodio como una consecuencia directa de la sobrecarga sensorial provocada por el entorno del aeropuerto en proceso de renovación.

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Crisis en el aeropuerto y ausencia de apoyo especializado

Durante el incidente, Ivana solicitó reiteradamente ayuda al personal: pidió acceso al reglamento interno para calmarse tras serle negado el paso a los filtros de seguridad, pero no obtuvo respuesta. Expresó entre lágrimas: “Solo estoy pidiendo que me enseñen el reglamento porque si no, no me voy a quedar tranquila”, en un intento de encontrar certidumbre ante la negativa.

Además, la joven solicitó una silla de ruedas, recurso que también le fue negado. En su testimonio, mencionó que tanto la Guardia Nacional como empleados aeroportuarios se limitaron a seguirla y grabarla, lo que dificultó aún más su proceso de autorregulación.

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Así fue el relato de la creadora de contenido (TikTok/@ivanactorres_)

Una vez pasada la crisis, Ivana terminó con rasguños y moretones, consecuencia de sus propios intentos por recuperar la calma.

¿Qué es un “meltdown” en el autismo y cómo se origina?

Un “meltdown”, según portales especializados en salud mental, es un episodio de pérdida de control temporal generado por la acumulación de estímulos sensoriales, emocionales o cognitivos.

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Las manifestaciones pueden ser diversas: llanto, gritos, golpes o incluso autolesiones. Frente a este tipo de crisis, los expertos señalan la importancia de contar con herramientas de regulación y acompañamiento adecuado.