México

Mujer con autismo recibe críticas por crisis en Aeropuerto de CDMX

La creadora de contenido se grabó en pleno desborde emocional y fue juzgada

Guardar
Google icon
Una mujer joven con cabello castaño oscuro llora sentada en el suelo de un aeropuerto moderno, abrazando sus rodillas. Al fondo, personal aeroportuario y equipos de seguridad.
Una mujer joven visiblemente angustiada se sienta en el suelo del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, cerca del área de seguridad, mientras el personal observa a distancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las dificultades de atención médica y la carencia de protocolos especializados para personas autistas en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México han quedado en evidencia tras el reciente episodio vivido por Ivana Torres, una creadora de contenido que documentó su crisis nerviosa en redes sociales.

El caso adquirió notoriedad luego de que Ivana publicara un video en TikTok donde relató cómo la falta de respuesta y de capacitación del personal agravó la situación que atravesó dentro de las instalaciones. La joven, diagnosticada con Trastorno del Espectro Autista (TEA), TDAH y depresión, describió el episodio como una consecuencia directa de la sobrecarga sensorial provocada por el entorno del aeropuerto en proceso de renovación.

PUBLICIDAD

Crisis en el aeropuerto y ausencia de apoyo especializado

Durante el incidente, Ivana solicitó reiteradamente ayuda al personal: pidió acceso al reglamento interno para calmarse tras serle negado el paso a los filtros de seguridad, pero no obtuvo respuesta. Expresó entre lágrimas: “Solo estoy pidiendo que me enseñen el reglamento porque si no, no me voy a quedar tranquila”, en un intento de encontrar certidumbre ante la negativa.

Además, la joven solicitó una silla de ruedas, recurso que también le fue negado. En su testimonio, mencionó que tanto la Guardia Nacional como empleados aeroportuarios se limitaron a seguirla y grabarla, lo que dificultó aún más su proceso de autorregulación.

PUBLICIDAD

Así fue el relato de la creadora de contenido (TikTok/@ivanactorres_)

Una vez pasada la crisis, Ivana terminó con rasguños y moretones, consecuencia de sus propios intentos por recuperar la calma.

¿Qué es un “meltdown” en el autismo y cómo se origina?

Un “meltdown”, según portales especializados en salud mental, es un episodio de pérdida de control temporal generado por la acumulación de estímulos sensoriales, emocionales o cognitivos.

Las manifestaciones pueden ser diversas: llanto, gritos, golpes o incluso autolesiones. Frente a este tipo de crisis, los expertos señalan la importancia de contar con herramientas de regulación y acompañamiento adecuado.

Temas Relacionados

Autismomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Guerrero

El Servicio Sismológico Nacional documentó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Guerrero

Autoridades aclaran qué pasará con el skatepark demolido en San Antonio Abad

Decenas de jóvenes se indignaron por la destrucción del espacio deportivo

Autoridades aclaran qué pasará con el skatepark demolido en San Antonio Abad

Más de mil inmuebles han sido regresados a sus dueños durante el despliegue de la Operación Restitución

Más de mil 600 inmuebles corresponden a casa habitación

Más de mil inmuebles han sido regresados a sus dueños durante el despliegue de la Operación Restitución

BTS en México en vivo hoy 10 de mayo: Suga promete buscar un estadio más grande para 2027

La tercera noche del grupo surcoreano es la última en el año, aunque prometieron volver en 2027

BTS en México en vivo hoy 10 de mayo: Suga promete buscar un estadio más grande para 2027

Pumas vence al América por global de 6-6 y se enfrentará a Pachuca en semifinales: así fueron los goles

Con anotaciones de Duarte, Nathan y Carrillo, los auriazules sufrieron el encuentro en el Olímpico Universitario ante las Águilas

Pumas vence al América por global de 6-6 y se enfrentará a Pachuca en semifinales: así fueron los goles
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a tres presuntos miembros de la Familia Michoacana ligados a un secuestro y ataque contra menores

Detienen a tres presuntos miembros de la Familia Michoacana ligados a un secuestro y ataque contra menores

Atacan a elementos de la AEI Chihuahua que cuidaban a 100 familias desplazadas de Durango

Nacha Jasso, la primera gran narcotraficante y pionera de los cárteles

Balacera en reunión familiar deja 3 muertos y 9 heridos en vivienda de la alcaldía Iztapalapa

Detienen y procesan a encargada de una casa de citas donde se explotaba sexualmente a mujeres en CDMX

ENTRETENIMIENTO

BTS en México en vivo hoy 10 de mayo: Suga promete buscar un estadio más grande para 2027

BTS en México en vivo hoy 10 de mayo: Suga promete buscar un estadio más grande para 2027

BTS en México: ARMY creó su sección no oficial para los conciertos en plena calle

Alexis Ayala cambia de imagen tras anunciar su divorcio de Cinthia Aparicio

Maribel Guardia comparte conmovedor video de Julián Figueroa en el Día de las Madres: “Tratar de ser mejor hijo”

Así fue la relación de Denisse de Kalafe, la voz de 'Señora Señora', con su mamá

DEPORTES

Pumas vence al América por global de 6-6 y se enfrentará a Pachuca en semifinales: así fueron los goles

Pumas vence al América por global de 6-6 y se enfrentará a Pachuca en semifinales: así fueron los goles

Definidas las semifinales de la Liga MX, así quedaron los encuentros

Pachuca derrota 3-0 a Toluca y se convierte en el tercer semifinalista de la Liga MX

Fans del FC Barcelona celebran victoria sobre el Real Madrid en el Fan Fest de LaLiga en CDMX

Javier Mascherano abre la puerta para dirigir en México rumbo al Mundial 2026