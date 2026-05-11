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Cuál es la manera de proteger el colon del café sin medicamentos, pero sí estimulando el movimiento intestinal

El consumo moderado es esencial para evitar efectos secundarios como la diarrea o la sobreestimulación intestinal

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Ilustración de un colon que conecta alimentos saludables y una persona caminando con una sección irritada junto a una taza de café y granos.
Cuál es la manera de proteger el colon del café sin medicamentos, pero sí estimulando el movimiento intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo regular de café puede estimular el movimiento intestinal, pero también provocar molestias en el colon si no se toman precauciones.

Para quienes buscan proteger el colon sin recurrir a medicamentos y aprovechar el efecto laxante del café, la Universidad de Navarra recomienda estrategias centradas en el tipo de café, la cantidad y la dieta acompañante.

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El café puede irritar el colon si no se consume con moderación

El principal riesgo asociado al café es la acidez que puede provocar irritación en el colon de personas sensibles. Según la Universidad de Navarra, elegir mezclas de tueste oscuro o cafés con bajo contenido ácido reduce la probabilidad de molestias digestivas. El consumo moderado es esencial para evitar efectos secundarios como la diarrea o la sobreestimulación intestinal.

La institución advierte que exceder la cantidad adecuada puede llevar a irritación o dolor abdominal. Recomienda ajustar la dosis diaria según la tolerancia personal y observar las respuestas del cuerpo ante cada tipo de café.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El café puede irritar el colon si no se consume con moderación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los enemas de café no son seguros y pueden causar daños graves

La práctica de enemas de café no tiene respaldo científico y representa un riesgo para la salud. La Universidad de Navarra señala que, lejos de desintoxicar el organismo, los enemas pueden causar quemaduras rectales, infecciones, desequilibrios electrolíticos y proctocolitis, una inflamación del colon y el recto. El mensaje es claro: “Evite estrictamente los enemas de café”.

Una dieta rica en fibra protege al colon durante el consumo de café

Acompañar el café con una dieta alta en fibra ayuda a preservar un microbioma saludable y reduce el efecto irritante del café sobre el colon. La fibra, presente en frutas, verduras, legumbres y cereales integrales, actúa como escudo natural contra la acidez y favorece el tránsito intestinal regular.

La Universidad de Navarra destaca que una alimentación balanceada es fundamental para quienes buscan estimular el movimiento intestinal sin generar problemas adicionales. La fibra alimenta bacterias beneficiosas y fortalece la barrera intestinal.

Escuchar al cuerpo y ajustar el consumo según la sensibilidad individual

Si después de tomar café se experimenta hinchazón, dolor o malestar, la recomendación universitaria es reducir la cantidad o probar café descafeinado, ya que la cafeína puede ser responsable de la irritación. La respuesta al café depende de la sensibilidad de cada persona y de la composición de su microbiota intestinal.

El café contiene compuestos como la fibra soluble y los polifenoles, que pueden actuar como prebióticos y favorecer el crecimiento de bacterias saludables. Sin embargo, este efecto es individual y requiere observación personal para identificar la mejor variedad de café y la dosis tolerable.

Ilustración a lápiz de color de una taza de café negra humeante sobre una mesa de madera rústica, con vapor ascendiendo en espirales y luz dorada lateral.
Una taza de café negra humeante se asienta sobre una mesa de madera texturizada, capturada en una ilustración de lápices de color con iluminación dorada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Moderación y asesoría médica, claves para proteger el colon

La Universidad de Navarra concluye que la mejor protección para el colon es el consumo moderado y la elección de un café que no irrite el sistema digestivo. Recomienda consultar a un gastroenterólogo para una evaluación precisa y personalizada, sobre todo si existen antecedentes de problemas intestinales o si persisten las molestias tras ajustar el tipo y la cantidad de café.

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