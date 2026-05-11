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Calendario escolar 2026: en qué país de América Latina hay más días de vacaciones

Los días de descanso en cada región varían por condiciones climáticas

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Mapa conceptual de América Latina en una mesa. Países en diversos colores; México con calendario, balón y logo SEP. Perú con reloj de arena. Fondo de aula de dibujo.
El ajuste en las vacaciones SEP de México marca una gran diferencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

México cierra el ciclo escolar el 5 de junio de 2026, tres semanas antes de lo previsto en el calendario original de la SEP, que fijaba el fin de clases para el 15 de julio.

La modificación responde al inicio del Mundial de Futbol el 11 de junio en el Estadio Banorte de la Ciudad de México.

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Los estudiantes de educación básica tendrán un receso de verano de casi tres meses—86 días—, el periodo más largo de los últimos ciclos según el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En ese sentido, causa curiosidad saber cuál es el país con más vacaciones escolares en América Latina.

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Qué país tiene más vacaciones

México es el país con más días de vacaciones escolares en 2026 entre todos los países de Latinoamérica.

El receso de verano de casi 86 días —resultado del adelanto del fin de ciclo por el Mundial de Futbol— más las dos semanas de invierno y las dos de Semana Santa suman aproximadamente 110 días de vacaciones en el año escolar 2025-2026.

Mario Delgaso aseguró que el calendario escolar actual puede llegar a convertirse en una "estancia forzada" para los niños

En el extremo opuesto está Perú, con apenas 33 días de descanso en todo el año.

¿México siempre es el país con mayor cantidad de vacaciones?

La diferencia clave entre 2024-2025 y 2025-2026 en México es el adelanto de 40 días en el fin de ciclo por el Mundial, que es lo que dispara a México al primer lugar en 2026.

Sin esa modificación, México se mantiene en un rango medio-alto de la región, pero no es el líder indiscutible.

En un ciclo escolar regular, como el de la SEP 2024-2025, Colombia es el país con más vacaciones de Latinoamérica.

Infografía sobre el calendario escolar de México en 2026, mostrando un calendario, balón de fútbol, niños, un estadio y mapas comparando vacaciones en Latinoamérica.
México liderará América Latina en días de vacaciones escolares en 2026, sumando 110 días gracias al adelanto del fin de ciclo por el Mundial de Fútbol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Días de vacaciones en América Latina

  • México (2025-2026 con Mundial):  110 días de vacaciones, inicio 25 de agosto de 2025, término 5 de junio de 2026
  • México (2024-2025 calendario estándar):  76 días de vacaciones, inicio 26 de agosto de 2024, término 11 de julio de 2025, tomando como referencia el ciclo escolar pasado.
  • Colombia:  84 días de vacaciones, inicio 26 de enero, término 29 de noviembre
  • Chile:  75 días de vacaciones, inicio 4 de marzo, término 4-18 de diciembre
  • Argentina:  75 días de vacaciones, inicio 18 de febrero-2 de marzo, término 18-22 de diciembre
  • Uruguay:  75 días de vacaciones, inicio 2 de marzo, término 18 de diciembre
  • Paraguay:  71 días de vacaciones, inicio 23 de febrero, término 30 de noviembre
  • Venezuela:  60 días de vacaciones, inicio 8 de septiembre de 2025, término 31 de julio de 2026
  • Bolivia:  55 días de vacaciones, inicio 2 de febrero, término 2 de diciembre
  • Ecuador (Sierra-Amazonía):  45 días de vacaciones, inicio septiembre de 2025, término 26 de junio de 2026
  • Brasil (São Paulo):  40 días de vacaciones, inicio 4 de febrero, término 18 de diciembre
  • Perú:  33 días de vacaciones, inicio 16 de marzo, término 18 de diciembre
Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 18 marzo
Perú es el país con menos vacaciones en Latinoamérica (Andina)

Los días de vacaciones son estimaciones basadas en los calendarios oficiales disponibles. Brasil y Ecuador tienen variaciones por estado o región.

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