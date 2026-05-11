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Movimiento Ciudadano exige a la SEP no adelantar clases sin estudios técnicos sobre impacto educativo

Jorge Álvarez Máynez dio a conocer una petición dirigida a la Secretaría de Educación Pública para frenar los cambios al calendario escolar

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Movimiento Ciudadano exige a la SEP sustentar con criterios técnicos cualquier cambio al calendario escolar. Crédito: Cuartoscuro
Movimiento Ciudadano exige a la SEP sustentar con criterios técnicos cualquier cambio al calendario escolar. Crédito: Cuartoscuro

El dirigente nacional del partido, Jorge Álvarez Máynez, informó que la petición fue presentada ante la SEP y dirigida también a la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de la controversia generada por la propuesta de concluir el ciclo escolar el próximo 5 de junio debido a las altas temperaturas y al Mundial de Futbol 2026.

A través de un mensaje en redes sociales, Máynez señaló que cualquier modificación al calendario escolar debe sustentarse en criterios “técnicos, pedagógicos, climáticos, sociales y presupuestales”, y no tomarse de manera precipitada.

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“El derecho a la educación y el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes debe ser prioridad”, expresó el dirigente emecista.

Acuse presentado por Movimiento Ciudadano.
Acuse presentado por Movimiento Ciudadano.

SEP enfrenta críticas por propuesta de tres meses de vacaciones

La polémica comenzó el pasado 7 de mayo, cuando el titular de la SEP, Mario Delgado, anunció que las autoridades educativas estatales acordaron modificar el calendario escolar para que las clases concluyeran el 5 de junio, en lugar del 15 de julio como estaba previsto originalmente.

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La propuesta planteaba además que el siguiente ciclo escolar iniciara el 31 de agosto, lo que implicaría casi tres meses de vacaciones para estudiantes de educación básica y media superior.

El anuncio provocó reacciones entre padres de familia, docentes y gobiernos estatales, especialmente por la posibilidad de reducir los días efectivos de clase establecidos en la Ley General de Educación.

Mario Delgado, titular de la SEP, informó que se adelantará el cierre del Ciclo Escolar 2025 - 2026 por "diversos motivos", entre ellos la realización de la Copa Mundial en México, con ello las vacaciones se alargarán y el próximo ciclo empezará el 31 de agosto de 2026 (X/ @mario_delgado)

Cambios propuestos por la SEP al calendario escolar 2025-2026

  • El ciclo escolar terminaría el 5 de junio de 2026 y no el 15 de julio.
  • El nuevo ciclo escolar 2026-2027 iniciaría el 31 de agosto.
  • Las vacaciones de verano serían de casi tres meses.
  • La medida se justificó por las altas temperaturas y el Mundial 2026.
  • La SEP y autoridades estatales continúan revisando la propuesta.
  • Algunas entidades podrían mantener el calendario tradicional.

Ante la controversia, la presidenta Sheinbaum aclaró posteriormente que todavía no existe una decisión definitiva y que el calendario continúa bajo revisión.

La mandataria explicó que la propuesta surgió durante reuniones entre autoridades educativas federales y estatales, y subrayó que se debe garantizar que los estudiantes no pierdan clases.

Claudia Sheinbaum aclaró cómo se llegó al consenso para adelantar el cierre de las clases de la SEP rumbo al Mundial 2026

Incluso, el Gobierno federal abrió nuevamente el diálogo para analizar distintas alternativas, entre ellas conservar las seis semanas habituales de vacaciones o permitir ajustes diferenciados según cada entidad.

Movimiento Ciudadano pide infraestructura y adaptación al calor en escuelas

En el documento entregado a la SEP, Movimiento Ciudadano también pidió que se transparenten los estudios, diagnósticos y criterios utilizados para justificar cualquier ajuste al calendario escolar.

El partido insistió en que, antes de cancelar clases presenciales, deben priorizarse medidas de infraestructura y adaptación climática en las escuelas, especialmente ante las altas temperaturas registradas en distintas regiones del país.

Exigencias de Movimiento Ciudadano.
Exigencias de Movimiento Ciudadano.

Entre las propuestas planteadas se encuentran mejorar las condiciones de los planteles educativos, fortalecer sistemas de ventilación y buscar soluciones que permitan mantener las actividades académicas sin afectar el derecho a la educación.

Además, el oficio advierte que una modificación unilateral del calendario podría afectar la continuidad educativa, la estabilidad del aprendizaje y el acceso a una educación de calidad.

MC alerta impacto en mujeres cuidadoras y familias vulnerables

Otro de los puntos centrales de la petición presentada por Movimiento Ciudadano es el impacto social y económico que tendría una ampliación prolongada de las vacaciones escolares.

Según el documento, reducir el tiempo de clases trasladaría una mayor carga de cuidados a las familias, particularmente a las mujeres, madres trabajadoras y personas en situación de vulnerabilidad.

Primer plano de un calendario escolar de la SEP abierto en mayo, con fechas 11, 15 y 31 marcadas. Junto a él, una mochila azul y útiles en un pupitre de madera en un aula.
MC alerta riesgos en el cambio del calendario escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ello, el partido solicitó al Ejecutivo federal implementar mecanismos extraordinarios de apoyo económico y social para quienes pudieran verse afectados por periodos más largos sin clases presenciales.

La petición también incluye la creación de alternativas públicas y accesibles de cuidado, alimentación, recreación y acompañamiento para estudiantes durante el tiempo en que no asistan a las aulas.

Mario Delgado reconoce que faltó escuchar otras voces

Este lunes, durante una reunión extraordinaria de la Comisión Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), Mario Delgado reconoció que la propuesta generó un amplio debate público y admitió que hicieron falta más voces en la discusión.

El secretario señaló que las reacciones evidenciaron la necesidad de escuchar a padres de familia, docentes y comunidades escolares de distintas regiones del país antes de tomar una decisión definitiva.

Mario Delgaso aseguró que el calendario escolar actual puede llegar a convertirse en una "estancia forzada" para los niños

Delgado defendió que las preocupaciones relacionadas con las altas temperaturas y los problemas de movilidad por el Mundial 2026 son legítimas, aunque sostuvo que el calendario escolar debe adaptarse a las realidades de cada entidad.

También afirmó que, después de junio, muchas escuelas atraviesan periodos administrativos con poca actividad pedagógica, lo que abrió un nuevo debate sobre la duración efectiva del ciclo escolar y la organización educativa en México.

Mientras continúan las reuniones entre autoridades federales y estatales, la SEP aún no define oficialmente si las vacaciones de verano se adelantarán o si el calendario original permanecerá sin cambios.

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