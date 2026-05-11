Diputado morenista defiende reducción de calendario escolar: “Los alumnos que ya aprendieron, ya aprendieron”

Iván Peña Vidal aseguró que el adelanto en el fin de clases no afectará el aprendizaje de los estudiantes. Crédito: YouTube/Cámara de Diputados

Iván Peña Vidal, diputado federal por Tabasco de Morena, afirmó este 11 de mayo que la reducción del calendario escolar es una medida adecuada.

El legislador Peña Vidal sostuvo a medios de comunicación que el adelanto en el fin del ciclo escolar no impactará negativamente en el aprendizaje de los estudiantes, ya que “los alumnos que ya aprendieron, ya aprendieron” y consideró que en sus casas los jóvenes tendrán oportunidad de convivir con sus padres y continuar su formación de manera independiente, como practicando la lectura.

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Según declaraciones del legislador, la decisión prioriza el bienestar del alumnado, pues “por el calor tan fuerte, por el cambio climático tan fuerte, se tomó esa decisión”.

Cuestionado sobre la viabilidad de clases en línea como alternativa, Iván Peña Vidal señaló que el aprendizaje impuesto suele ser complicado, pues “todo lo que es obligado es difícil” y resaltó la capacidad tecnológica de algunos estudiantes: ”hay muchachos que hasta espantan a uno. Parece que nacieron con esa cosa, con el teléfono en la mano“.

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Peña Vidal subrayó que muchos jóvenes deciden aprender por iniciativa propia, lo cual considera positivo: “eso es bueno, eso es mejor”, concluyó.

Mario Delgado defiende la reducción del calendario escolar

Mario Delgaso aseguró que el calendario escolar actual puede llegar a convertirse en una "estancia forzada" para los niños

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, sostuvo que, tras el 15 de junio, la permanencia del alumnado en las aulas representa una “estancia forzada”, pues el trabajo pedagógico pierde sentido y prevalece la carga administrativa.

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La propuesta de modificar el calendario escolar 2025-2026 responde a ese diagnóstico y tiene como antecedente la polémica generada luego de que la SEP adelantara el cierre del ciclo al 5 de junio, lo que abre la posibilidad de casi tres meses de vacaciones.

SEP sustentó la decisión de concluir el ciclo antes del 5 de junio argumentando dos factores: la ola de calor que afecta a varias regiones del país, y la logística necesaria por la celebración en México de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que contempla partidos en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

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Mario Delgado advirtió que el país es demasiado diverso como para mantener un calendario escolar idéntico en todas las regiones. Ejemplificó con Sonora, donde las temperaturas en junio y julio pueden alcanzar los 45 grados Celsius, lo que imposibilita condiciones dignas para clases presenciales. El funcionario subrayó: “La realidad es que México no cabe en un solo calendario”.

El secretario reconoció que los principales efectos de cerrar las escuelas antes de tiempo recaen sobre las mujeres, quienes suelen absorber el trabajo de cuidados en ausencia de clases. En ese sentido, Delgado aseguró: “La escuela es un territorio de aprendizaje, no un resguardo de niñas y niños...”

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La SEP reconoce que las mujeres asumirán la mayor carga de cuidados infantiles debido al cierre escolar anticipado y la extensión vacacional. (Archivo Infobae)

La medida se aprobó por unanimidad del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), con la participación de los titulares de educación de las 32 entidades federativas. No obstante, dentro de los días siguientes, varias figuras expresaron públicamente su desacuerdo.

En respuesta a los señalamientos de que la iniciativa habría sido unilateral, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que “no fue una ocurrencia de Mario (Delgado)” y convocó a una nueva sesión del Conaedu para este 11 de mayo a las 10:00 horas. La intención oficial es alcanzar un acuerdo de consenso que preserve las seis semanas de vacaciones consideradas “históricas” para la educación básica.

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