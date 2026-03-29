México

Morena destaca “buena coordinación con la Comisión de Búsqueda”, a pesar de protestas de colectivos buscadores en Estadio CDMX

Familiares de personas desaparecidas protestaron en la reapertura del Estadio Azteca

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El vocero de Morena en el Congreso de la CDMX resalta el trabajo de la diputada Ana Buendía en atención a víctimas y personas buscadoras.
El vocero de Morena en el Congreso de la CDMX resalta el trabajo de la diputada Ana Buendía en atención a víctimas y personas buscadoras.

La reapertura del Estadio Ciudad de México estuvo marcado por las exigencias de personas buscadoras, quienes piden justicia y visibilidad para los 130 mil personas desaparecidas en México en la entrada al coloso de Santa Úrsula.

Vanessa Gámez, quien participó en la protesta y madre de Ana Amelí, joven desaparecida en el Ajusco el pasado 12 de julio, dijo a Animal Político: “Mientras celebran adentro, afuera lloramos la ausencia de uno de nuestros hijos y queremos decirles que cerca de este estadio, han desaparecido más de 300 personas”.

El vocero del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la CDMX, Paulo Emilio García González se pronunció respecto a las exigencias de madres buscadoras destacando el trabajo de la diputada Ana Buendía García, quien es presidenta de la Comisión de Atención a Víctimas.

“Está haciendo un buen trabajo Ana Buendía, ha tenido varias reuniones con varias reuniones con colectivos de personas buscadoras en la CDMX. Ha habida una buena coordinación con la Comisión de Búsqueda”, expresó García.

De acuerdo con el legislador, “sería bueno”, que la diputada Buendía asista a conferencia de prensa La Chilanguera para detallar las acciones que realiza con en materia de búsqueda en la capital.

Reportan retiro de fichas de búsqueda en el Tren Ligero de CDMX

Infobae México reportó que personal del Gobierno de la Ciudad de México retiró las fichas de búsqueda de personas desaparecidas que habían sido colocadas en las instalaciones del Tren Ligero, ubicadas en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

Esta acción se realizó durante una jornada caracterizada por la presencia de múltiples manifestaciones sociales en distintos puntos de la capital, coincidiendo con la reinauguración del recinto deportivo.

En este contexto de movilización ciudadana, el retiro de las fichas de búsqueda en el Tren Ligero fue considerado por los colectivos como una muestra de que las autoridades priorizan la imagen del evento deportivo sobre el reclamo de las familias de personas desaparecidas.

Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México retiran fichas de búsqueda de desaparecidos colocadas en el Tren Ligero, cerca del Estadio Banorte, en medio de una jornada de manifestaciones.
Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México retiran fichas de búsqueda de desaparecidos colocadas en el Tren Ligero, cerca del Estadio Banorte, en medio de una jornada de manifestaciones.

Para los manifestantes, el acto simboliza el desplazamiento de la crisis de desapariciones de la agenda pública durante celebraciones como la reinauguración del estadio.

La jornada dejó testimonio de la coexistencia de la celebración deportiva y la movilización social: mientras miles de personas acudían al regreso del fútbol en el estadio, familiares y colectivos salieron a las calles a exigir justicia y recordar la crisis de desapariciones en México.

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