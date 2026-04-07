Asesinan a 4 activistas indígenas de Guerrero cuando realizaban trabajos de albañilería: acusan a Los Ardillos del asedio a comunidades

Los cuatro activistas arribaron a la comunidad de Xicotlán, en el municipio de Chilpa, para llevar a cabo los trabajos. (Cuartoscuro)

Cuatro activistas del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) fueron asesinados la mañana de este lunes 6 de abril en la comunidad de Xicotlán, perteneciente al municipio Chilapa, en Guerrero.

El Consejo Nacional Indígena (CNI) denunció que los cuatro compañeros, originarios de la comunidad de Tula, se trasladaron a Chilapa para realizar trabajos de albañilería, pero de manera repentina un grupo de sujetos armados que se trasladaron en una camioneta de color blanco abrieron fuego en su contra.

Los hombres fueron identificados como Isaías Morales Lucas, excoordinador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblo Fundadores (CRAC-PF); Bernardino Hilario Ocotlán; Ernesto Hilario Ocotlán e Isacar Villalba Rosario.

El Consejo señaló que los cuatro hombres también formaban parte del sistema de justicia de la Montaña Baja de Guerrero, donde se desempeñaban como Policías Comunitarios de los Pueblos Fundadores y del CIPOG-EZ.

Además, señaló como responsables al grupo criminal de Los Ardillos, a quienes atribuyen el asedio de sus comunidades y que acusan estarían protegidos por los gobiernos estatales, municipales y federales.

Ya habían asesinado tío de uno de ellos

Policía comunitaria Guerrero seguridad narco (ES AHORA ACA/FB)

El Consejo Nacional Indígena recordó que en el año 2022 ya habían asesinado a Guillermo Hilario Morales, quien fue promotor del CIPOG-EZ, quien también era tío de los hermanos Bernardino y Ernesto Hilario.

De acuerdo con sus datos, los sujetos armados pasaron a un lado del cuartel del Ejército Mexicano en el crucero del Jagüey, la cual arribó a Xicotlán y salió por el mismo sitio tras asesinar a los cuatro hombres.

El Consejo también señaló que a pesar de denunciar los asesinatos cometidos en la comunidad, las autoridades no investigan y dan con los responsables para que sus compañeros tengan justicia.

“Ese crucero está a menos de 15 minutos de distancia de Xicotlán, aproximadamente a 1 kilómetro entre el cuartel y la comunidad de Xicotlán. El ejército no vio nada, como tampoco vio ni hizo nada en los más de 67 asesinatos de hermanos y hermanas de nuestras comunidades, que se suman de 2018 a la fecha. Pero no solo eso, en cada asesinato y agresión que hemos vivido, llegan los ministeriales, la fiscalía, se enteran los presidentes municipales, llega a oídos de la gobernadora del estado, se entera el gobierno federal y no existe hasta ahora ningún responsable, ninguna investigación en proceso”, detalló en un comunicado.

Habían solicitado protección para Isaías Morales, pero no se la dieron

Foto: CNI

El Consejo Nacional Indígena detalló que llevaban 2 años solicitando para su compañero Isaías Morales Lucas, promotor del CIPOG-EZ, la activación del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, pero le fue negado.

“Los gobiernos nos han dejado claro que están con los delincuentes: el diputado del PRD Bernardo Ortega, es hermano de Ivan Ortega y Celso Ortega, líderes del grupo narco-paramilitar Los Ardillos, desde donde se construye una red criminal entre la clase política de Guerrero y Los Ardillos; derivado de esta red, presidentes municipales, policías municipales, estatales, ministeriales, están al servicio de Los Ardillos”, acusaron.

El grupo criminal de Los Ardillos es señalado por dedicarse a la extorsión, cobro de piso, secuestros, asesinatos, quema de negocios, desapariciones y venta de drogas.

Ante los hechos, el Consejo Nacional Indígena responsabilizó al gobierno municipal, al estatal (dirigido por Evelyn Salgado) y al subsecretario del Gobierno de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, así como a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, del asesinato de los cuatro hombres.