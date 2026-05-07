México

Pepinadas caseras: cómo preparar paletas congeladas de pepino con chamoy y chile en polvo

Una opción refrescante, fácil de hacer y con el equilibrio perfecto entre sabor ácido, dulce y picante para disfrutar durante los días de calor

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Paletas verdes de pepino con chile en polvo y chamoy sobre tabla de madera. Rodajas de pepino, gajos de lima y un recipiente con Tajín se ven alrededor.
Las pepinadas combinan pepino, chamoy y chile en polvo para ofrecer una botana fría con un sabor refrescante e intenso. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pepinadas se han convertido en una de las botanas frías más populares gracias a su combinación de frescura y sabor intenso. Estas paletas congeladas mezclan el toque natural del pepino con chamoy y chile en polvo, creando una alternativa práctica para quienes buscan algo diferente y refrescante.

Además de ser sencillas de preparar, resultan ideales para reuniones, tardes calurosas o como un antojo rápido. Su textura helada y el contraste entre lo dulce, ácido y picante hacen que cada bocado tenga un sabor equilibrado y llamativo.

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Otro de sus atractivos es que pueden prepararse con pocos ingredientes y mantenerse congeladas para disfrutarse en cualquier momento. Su presentación colorida y su sabor intenso las convierten en una opción popular durante temporadas de calor.

Una combinación refrescante con un toque picoso

Varias paletas de pepino con chamoy y chile en polvo, dispuestas sobre una tabla de madera junto a pepinos, limas y tazones con chamoy y chile.
Estas paletas congeladas destacan como una alternativa popular durante temporadas de calor por su colorida presentación y equilibrio de sabores. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pepino aporta frescura y una textura ligera que funciona muy bien en preparaciones congeladas. Al mezclarse con chamoy y chile en polvo, el resultado es una paleta con un sabor intenso que mantiene un equilibrio agradable.

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La combinación entre ingredientes dulces, ácidos y picantes crea una experiencia distinta a la de los postres tradicionales. Además, el toque helado ayuda a resaltar todavía más los sabores y hace que cada mordida resulte refrescante.

Estas paletas también destacan por su versatilidad. Algunas personas prefieren añadir más chamoy para intensificar el sabor, mientras otras optan por aumentar el chile en polvo para conseguir un toque más picante.

Ingredientes y preparación para hacer pepinadas en casa

Paletas de pepino verdes con rodajas, chamoy y chile en polvo sobre tabla de madera. Se ven pepinos, limas y un cuenco de chile en polvo.
La receta de pepinadas solo requiere pepino, agua, chamoy, jugo de limón, chile en polvo y sal, ingredientes sencillos y económicos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La receta no requiere procesos complicados y puede prepararse en pocos minutos antes de llevarla al congelador. Con ingredientes sencillos es posible obtener una botana fría ideal para compartir.

Ingredientes

  • 2 pepinos grandes
  • 1 taza de agua
  • 1/2 taza de chamoy
  • Jugo de 2 limones
  • Chile en polvo al gusto
  • Sal al gusto

Preparación

  • Pelar y cortar los pepinos en trozos.
  • Licuar con agua, jugo de limón y sal.
  • Verter la mezcla en moldes para paleta.
  • Agregar chamoy y chile en polvo.
  • Congelar durante varias horas.

El resultado es una paleta refrescante, con textura suave y un sabor equilibrado entre lo ácido, dulce y picante, perfecta para disfrutar en días calurosos.

Una botana helada ideal para cualquier tarde

Paletas de pepino con chamoy y chile en polvo en cubo con hielo y tabla de madera, con pepinos frescos y especias en tazones al fondo.
Las pepinadas son ideales para compartir en reuniones, combatir el calor o satisfacer un antojo rápido con su sabor único y refrescante. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pepinadas destacan por ser una preparación práctica que puede conservarse en el congelador para disfrutarse en cualquier momento. Además, no requieren utensilios especiales ni técnicas complejas.

Servirlas recién sacadas del congelador ayuda a mantener su textura firme y potenciar el contraste de sabores. También pueden acompañarse con más chamoy o chile en polvo para quienes prefieren sabores intensos.

Gracias a su frescura y sencillez, estas paletas congeladas se han convertido en una alternativa diferente para quienes buscan botanas frías con un toque picante y refrescante al mismo tiempo.

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