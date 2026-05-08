México

Día de las Madres: Profeco inicia operativo de florerías, restaurantes y otros negocios de temporada

El despliegue involucra revisiones para garantizar que los establecimientos respeten los derechos de los consumidores

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Tres inspectores de PROFECO revisan documentos en un negocio con flores, globos y osos de peluche, decorado para el Día de las Madres.
La Profeco activa el Programa de Verificación y Vigilancia “Día de la Madre 2026” para proteger los derechos de los consumidores en fechas clave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció este 7 de mayo la activación del Programa de Verificación y Vigilancia “Día de la Madre 2026”. El operativo incluye la supervisión de comercios durante los días 8, 9 y 10 de mayo, enfocado en proteger los derechos de las y los consumidores en establecimientos vinculados a la celebración.

El despliegue, informado por Profeco en comunicado oficial este 7 de mayo, contempla la participación de 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (ODECO) distribuidas en el país.

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Personal especializado visitará perfumerías, tiendas de autoservicio y departamentales, florerías, restaurantes, bares, pastelerías, joyerías, salones de belleza y otros giros comerciales que reportan mayor afluencia en dicha festividad.

¿Qué revisará Profeco este 10 de mayo?

Dos inspectores de PROFECO, un hombre y una mujer, con gorras rojas y chalecos blancos, interactúan con una empleada en una florería.
El operativo intensifica la revisión de la exhibición clara de precios, la entrega de comprobante de compra y la veracidad de la publicidad para evitar abusos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Profeco indicó que se supervisará el cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) y de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) aplicables, incluyendo la veracidad de la información en publicidad, la exhibición clara y visible de precios y tarifas, y la entrega obligatoria de comprobante de compra.

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Según el comunicado, se vigilará también que no haya selección o condicionamiento de clientela ni reservas de derecho de admisión por género, preferencia sexual o cualquier particularidad. Las empresas están obligadas a informar y respetar todas las promociones, precios, tarifas, intereses y condiciones anunciadas.

Las inspecciones también incluyen la calibración precisa de instrumentos de medición, como básculas y relojes registradores, para garantizar la equidad en cada transacción comercial.

Profeco advirtió que, al detectar irregularidades conforme a la LFPC, procederá con suspensiones parciales en la comercialización de productos o servicios.

Durante el operativo, se instalarán decálogos informativos sobre los derechos de consumidores en los puntos de mayor afluencia y se colocarán preciadores en productos para mejorar la transparencia.

Actividades recomendadas para el 10 de mayo

Una familia celebra el Día de la Madre en un restaurante. Una hija besa a su madre, que sostiene un ramo. Hay un banner de "Feliz 10 de Mayo" y comida en la mesa.
Evitar los electrodomésticos y optar por regalos adaptados a la personalidad de la madre es la principal recomendación para el 10 de mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una celebración del 10 de mayo que realmente reconoce a las madres mexicanas requiere más que obsequios tradicionales; los especialistas coinciden en que la clave está en elegir actividades o regalos pensados en su personalidad y bienestar, con opciones que abarcan desde experiencias de relajación y deporte hasta detalles hechos a mano. En cada caso, lo fundamental es que la familia dedique tiempo y esmero para que la homenajeada se sienta reconocida y acompañada.

La recomendación más repetida es evitar los electrodomésticos y artículos relacionados con las labores del hogar. En cambio, destacan los regalos personalizados, como un video con fotos y mensajes familiares, que pueden convertirse en recuerdos de valor permanente.

Otra tendencia es el uso de tecnología: adolescentes y jóvenes emplean generadores de imágenes con inteligencia artificial para crear retratos de sus madres en escenarios de todo el mundo. Estas imágenes se preparan para regalar en esa fecha y representan una opción novedosa y creativa.

Para aquellas madres que prefieren la convivencia antes que los objetos, organizar tardes de juegos familiares o desayunos sorpresa logra no solo festejar, sino fortalecer el lazo familiar. Las actividades en grupo, como una caminata en el parque, una vuelta en bicicleta o una clase deportiva, también están entre las favoritas para iniciar el 10 de mayo.

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