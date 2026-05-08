Día de las Madres: Profeco inicia operativo de florerías, restaurantes y otros negocios de temporada

La Profeco activa el Programa de Verificación y Vigilancia “Día de la Madre 2026” para proteger los derechos de los consumidores en fechas clave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció este 7 de mayo la activación del Programa de Verificación y Vigilancia “Día de la Madre 2026”. El operativo incluye la supervisión de comercios durante los días 8, 9 y 10 de mayo, enfocado en proteger los derechos de las y los consumidores en establecimientos vinculados a la celebración.

El despliegue, informado por Profeco en comunicado oficial este 7 de mayo, contempla la participación de 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (ODECO) distribuidas en el país.

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Personal especializado visitará perfumerías, tiendas de autoservicio y departamentales, florerías, restaurantes, bares, pastelerías, joyerías, salones de belleza y otros giros comerciales que reportan mayor afluencia en dicha festividad.

¿Qué revisará Profeco este 10 de mayo?

El operativo intensifica la revisión de la exhibición clara de precios, la entrega de comprobante de compra y la veracidad de la publicidad para evitar abusos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Profeco indicó que se supervisará el cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) y de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) aplicables, incluyendo la veracidad de la información en publicidad, la exhibición clara y visible de precios y tarifas, y la entrega obligatoria de comprobante de compra.

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Según el comunicado, se vigilará también que no haya selección o condicionamiento de clientela ni reservas de derecho de admisión por género, preferencia sexual o cualquier particularidad. Las empresas están obligadas a informar y respetar todas las promociones, precios, tarifas, intereses y condiciones anunciadas.

Las inspecciones también incluyen la calibración precisa de instrumentos de medición, como básculas y relojes registradores, para garantizar la equidad en cada transacción comercial.

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Profeco advirtió que, al detectar irregularidades conforme a la LFPC, procederá con suspensiones parciales en la comercialización de productos o servicios.

Durante el operativo, se instalarán decálogos informativos sobre los derechos de consumidores en los puntos de mayor afluencia y se colocarán preciadores en productos para mejorar la transparencia.

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Actividades recomendadas para el 10 de mayo

Evitar los electrodomésticos y optar por regalos adaptados a la personalidad de la madre es la principal recomendación para el 10 de mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una celebración del 10 de mayo que realmente reconoce a las madres mexicanas requiere más que obsequios tradicionales; los especialistas coinciden en que la clave está en elegir actividades o regalos pensados en su personalidad y bienestar, con opciones que abarcan desde experiencias de relajación y deporte hasta detalles hechos a mano. En cada caso, lo fundamental es que la familia dedique tiempo y esmero para que la homenajeada se sienta reconocida y acompañada.

La recomendación más repetida es evitar los electrodomésticos y artículos relacionados con las labores del hogar. En cambio, destacan los regalos personalizados, como un video con fotos y mensajes familiares, que pueden convertirse en recuerdos de valor permanente.

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Otra tendencia es el uso de tecnología: adolescentes y jóvenes emplean generadores de imágenes con inteligencia artificial para crear retratos de sus madres en escenarios de todo el mundo. Estas imágenes se preparan para regalar en esa fecha y representan una opción novedosa y creativa.

Para aquellas madres que prefieren la convivencia antes que los objetos, organizar tardes de juegos familiares o desayunos sorpresa logra no solo festejar, sino fortalecer el lazo familiar. Las actividades en grupo, como una caminata en el parque, una vuelta en bicicleta o una clase deportiva, también están entre las favoritas para iniciar el 10 de mayo.

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