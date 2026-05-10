México

Profeco recomienda consumo responsable para celebrar el Día de las Madres 2026 sin afectar la economía familiar

La dependencia recordó que las promociones, precios y garantías deben respetarse durante las compras por el 10 de mayo

Guardar
Google icon
Una mujer de mediana edad con los ojos cerrados sonríe mientras un hombre y una mujer joven la besan en las mejillas. Sostiene un ramo de rosas, con una familia celebrando detrás.
Profeco hace un llamado para hacer compras inteligentes en este Día de las Madres 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el marco de los festejos por el Día de las Madres, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) exhortó a las familias mexicanas a realizar compras responsables y conscientes para evitar afectaciones a la economía del hogar durante una de las fechas comerciales más importantes del año.

La dependencia federal señaló que celebrar a mamá no necesariamente implica realizar gastos excesivos, ya que existen alternativas accesibles y significativas que pueden ajustarse al presupuesto de cada familia. Entre las recomendaciones destacan analizar con tiempo las necesidades y gustos de las madres, así como optar por experiencias o actividades recreativas en lugar de adquirir productos costosos.

PUBLICIDAD

La Profeco destacó que una adecuada planeación permite aprovechar promociones, comparar precios y evitar compras impulsivas. Para ello, recordó a las y los consumidores que pueden apoyarse en herramientas oficiales como “Quién es Quién en los Precios”, con el objetivo de encontrar mejores opciones en el mercado y verificar que los costos sean justos.

Recomendaciones

Dos inspectores de PROFECO, un hombre y una mujer, con gorras rojas y chalecos blancos, interactúan con una empleada en una florería.
Dos inspectores de PROFECO realizan una revisión en un negocio decorado por el Día de las Madres, mientras una empleada les atiende. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, la institución subrayó la importancia de revisar cuidadosamente etiquetas, instructivos, contratos y garantías antes de realizar cualquier compra. Indicó que los proveedores están obligados a ofrecer información clara, veraz y comprobable sobre los productos y servicios que comercializan.

PUBLICIDAD

Otro de los puntos enfatizados por la Procuraduría es que:

  1. Ningún establecimiento puede negar la venta de un producto si éste se encuentra disponible
  2. No se puede condicionar la compra a la adquisición de otros artículos o servicios adicionales.

En el caso de compras por internet, la Profeco recomendó verificar que los sitios web cuenten con certificados de seguridad SSL, identificables mediante el candado en la barra de direcciones del navegador. También pidió confirmar que el proveedor tenga domicilio físico, teléfonos de contacto y medios claros de atención para evitar posibles fraudes.

La dependencia recordó que las personas consumidoras tienen derecho a conocer todos los términos y condiciones de pago, incluyendo costos adicionales, formas de financiamiento y políticas de devolución antes de concretar una compra.

Prevenirse en reservaciones en restaurantes

Brunch: una modalidad de servicio de restaurantes ideal para invitar a las madres en el Día de la Madre - crédito Granbd Hyatt Bogotá/Facebook
Brunch: una modalidad de servicio de restaurantes ideal para invitar a las madres en el Día de la Madre - crédito Granbd Hyatt Bogotá/Facebook

Respecto a las celebraciones en restaurantes y bares, la Procuraduría aconsejó realizar reservaciones anticipadas debido a la alta demanda que se registra durante el 10 de mayo. Precisó que los establecimientos están obligados a respetar tanto el menú como los precios acordados al momento de la reserva.

Además, reiteró que la propina es voluntaria y no puede ser incluida obligatoriamente en la cuenta. En caso de detectar cargos indebidos, las y los consumidores tienen derecho a solicitar su eliminación antes de efectuar el pago correspondiente.

La Profeco también recordó que ningún proveedor puede discriminar a las personas consumidoras por motivos relacionados con raza, religión, sexo, orientación sexual, nacionalidad, condición económica, discapacidad o cualquier otra circunstancia similar.

Finalmente, la institución hizo un llamado a denunciar cualquier abuso comercial o violación a los derechos del consumidor a través del Teléfono del Consumidor, redes sociales oficiales o correos electrónicos habilitados para asesorías y denuncias.

Con estas recomendaciones, la Profeco busca promover un consumo informado y responsable durante el Día de las Madres, privilegiando el bienestar económico de las familias mexicanas y garantizando el respeto a los derechos de quienes realizan compras en esta temporada de alta actividad comercial.

Temas Relacionados

ProfecoDía de las Madres10 de mayoComprasmexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados del sorteo Chispazo del 9 de mayo

Ya sea en la modalidad clásica o de las tres, consulta las cifras obtenidas este día y descubre si la suerte estuvo de tu lado

Resultados del sorteo Chispazo del 9 de mayo

Temblor hoy 10 de mayo en México:

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este domingo

Temblor hoy 10 de mayo en México:

Cruz Azul vs Atlas: La Máquina gana 1-0 en el Estadio Azteca y avanza a semifinales

Cruz Azul ganó la serie 4 goles por 2, con ello pasa a la siguiente fase

Cruz Azul vs Atlas: La Máquina gana 1-0 en el Estadio Azteca y avanza a semifinales

La convocatoria de México para el Mundial 2026: la lista preliminar de jugadores del Tri

12 futbolistas de la Liga MX ya confirmados aguardan en el CAR el arribo de figuras internacionales como Guillermo Ochoa y Raúl Jiménez

La convocatoria de México para el Mundial 2026: la lista preliminar de jugadores del Tri

¿Ganaste el Gana Gato? Descubre aquí los resultados de los sorteos del 9 de mayo

Como todos los sábado, aquí están los ganadores del sorteo Gana Gato de la Lotería Nacional

¿Ganaste el Gana Gato? Descubre aquí los resultados de los sorteos del 9 de mayo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Llega de Colombia y cae en el AICM: FGR aprehende a hombre por delincuencia organizada y explotación sexual

Llega de Colombia y cae en el AICM: FGR aprehende a hombre por delincuencia organizada y explotación sexual

Cajas de dulces, relleno de droga: perro policía descubre metanfetamina en paquetería de Michoacán

Encapuchados abren fuego en Tepito, CDMX: autoridades confirman dos muertos y cuatro heridos

SSP Sinaloa confirma ataque contra vivienda de Rocha Moya: aseguran que lleva 10 años deshabitada

Aseguran cinco toneladas de autopartes y un arsenal de droga tras cateos simultáneos en la GAM

ENTRETENIMIENTO

¿Qué dijeron Paulina Gaitán y Ana Claudia Talancón? Así fue su paso por la alfombra roja de Premios Platino

¿Qué dijeron Paulina Gaitán y Ana Claudia Talancón? Así fue su paso por la alfombra roja de Premios Platino

BTS en México: comienza el segundo concierto en el Estadio GNP Seguros

Así son las trajineras y paseos temáticos de BTS en Xochimilco

La Mansión VIP: ellas son las participantes con hijos que festejarán el Día de las Madres en la gran final

Christian Nodal conmueve en redes sociales con habitación preparada para su hija Inti

DEPORTES

Cruz Azul vs Atlas: La Máquina gana 1-0 en el Estadio Azteca y avanza a semifinales

Cruz Azul vs Atlas: La Máquina gana 1-0 en el Estadio Azteca y avanza a semifinales

La convocatoria de México para el Mundial 2026: la lista preliminar de jugadores del Tri

Que es el VAR y como funciona en el Mundial 2026: guia completa para entender cada decisión

¡Chivas a semifinales! el rebaño sagrado vence a los Tigres y espera rival

Se pinta de azul el Azteca: Cruz Azul anuncia boletos agotados para la vuelta ante Atlas