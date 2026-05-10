Profeco recomienda consumo responsable para celebrar el Día de las Madres 2026 sin afectar la economía familiar

Profeco hace un llamado para hacer compras inteligentes en este Día de las Madres 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el marco de los festejos por el Día de las Madres, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) exhortó a las familias mexicanas a realizar compras responsables y conscientes para evitar afectaciones a la economía del hogar durante una de las fechas comerciales más importantes del año.

La dependencia federal señaló que celebrar a mamá no necesariamente implica realizar gastos excesivos, ya que existen alternativas accesibles y significativas que pueden ajustarse al presupuesto de cada familia. Entre las recomendaciones destacan analizar con tiempo las necesidades y gustos de las madres, así como optar por experiencias o actividades recreativas en lugar de adquirir productos costosos.

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La Profeco destacó que una adecuada planeación permite aprovechar promociones, comparar precios y evitar compras impulsivas. Para ello, recordó a las y los consumidores que pueden apoyarse en herramientas oficiales como “Quién es Quién en los Precios”, con el objetivo de encontrar mejores opciones en el mercado y verificar que los costos sean justos.

Recomendaciones

Dos inspectores de PROFECO realizan una revisión en un negocio decorado por el Día de las Madres, mientras una empleada les atiende. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, la institución subrayó la importancia de revisar cuidadosamente etiquetas, instructivos, contratos y garantías antes de realizar cualquier compra. Indicó que los proveedores están obligados a ofrecer información clara, veraz y comprobable sobre los productos y servicios que comercializan.

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Otro de los puntos enfatizados por la Procuraduría es que:

Ningún establecimiento puede negar la venta de un producto si éste se encuentra disponible No se puede condicionar la compra a la adquisición de otros artículos o servicios adicionales.

En el caso de compras por internet, la Profeco recomendó verificar que los sitios web cuenten con certificados de seguridad SSL, identificables mediante el candado en la barra de direcciones del navegador. También pidió confirmar que el proveedor tenga domicilio físico, teléfonos de contacto y medios claros de atención para evitar posibles fraudes.

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La dependencia recordó que las personas consumidoras tienen derecho a conocer todos los términos y condiciones de pago, incluyendo costos adicionales, formas de financiamiento y políticas de devolución antes de concretar una compra.

Prevenirse en reservaciones en restaurantes

Brunch: una modalidad de servicio de restaurantes ideal para invitar a las madres en el Día de la Madre - crédito Granbd Hyatt Bogotá/Facebook

Respecto a las celebraciones en restaurantes y bares, la Procuraduría aconsejó realizar reservaciones anticipadas debido a la alta demanda que se registra durante el 10 de mayo. Precisó que los establecimientos están obligados a respetar tanto el menú como los precios acordados al momento de la reserva.

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Además, reiteró que la propina es voluntaria y no puede ser incluida obligatoriamente en la cuenta. En caso de detectar cargos indebidos, las y los consumidores tienen derecho a solicitar su eliminación antes de efectuar el pago correspondiente.

La Profeco también recordó que ningún proveedor puede discriminar a las personas consumidoras por motivos relacionados con raza, religión, sexo, orientación sexual, nacionalidad, condición económica, discapacidad o cualquier otra circunstancia similar.

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Finalmente, la institución hizo un llamado a denunciar cualquier abuso comercial o violación a los derechos del consumidor a través del Teléfono del Consumidor, redes sociales oficiales o correos electrónicos habilitados para asesorías y denuncias.

Con estas recomendaciones, la Profeco busca promover un consumo informado y responsable durante el Día de las Madres, privilegiando el bienestar económico de las familias mexicanas y garantizando el respeto a los derechos de quienes realizan compras en esta temporada de alta actividad comercial.

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