Procesan al “Güero Conta”, operador financiero del CJNG y hombre de confianza de ‘El Jardinero’

La medida cautelar se ordena para asegurar su presencia en el proceso penal, mientras la autoridad judicial define su situación jurídica.

La Fiscalía General de la República (FGR) vinculó a proceso a César Alejandro Villaseñor Olivares, alias “Güero Conta”, tras su detención en la colonia Jardines Universidad, en Zapopan, Jalisco. Los cargos incluyen posesión de clorhidrato de metanfetamina, portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con fuentes consultadas por Infobae, el imputado es identificado como hombre de confianza de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, señalado como jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Nayarit y Zacatecas. Esa relación lo sitúa en una red de mandos intermedios de la organización criminal.

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La detención ocurrió el pasado 27 de abril, cuando elementos de la Guardia Nacional realizaban un recorrido de prevención del delito en la colonia Jardines Universidad, como parte de los operativos del Gabinete de Seguridad en la zona.

En el aseguramiento, los agentes incautaron un fusil abastecido con 60 cartuchos, clorhidrato de metanfetamina y dinero en efectivo. Esos tres elementos sustentaron los cargos que el Ministerio Público de la Federación presentó ante el juez.

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Identificado como operador financiero clave, César Alejandro “N” fue arrestado tras meses de vigilancia, en un operativo sin violencia que coincide con otros eventos recientes que han impactado al CJNG. (SSPC)

Posteriormente, el Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), expuso los datos de prueba ante la autoridad judicial. La evidencia resultó suficiente para obtener la vinculación a proceso.

El juez fijó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa en el Reclusorio Metropolitano de Puente Grande, Jalisco. Además, estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

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Sin embargo, la FGR precisó que Villaseñor Olivares goza de la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente. Esa garantía rige durante todo el proceso penal.

El caso avanza ahora hacia la etapa de investigación complementaria, en la que el FEMDO deberá consolidar los elementos para sostener la acusación formal. La causa se sigue en el Reclusorio Metropolitano de Puente Grande.

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El sujeto capturado en Zapopan (Archivo/X/@OHarfuch)

¿Quién es el “Güero Conta”?

César Alejandro Villaseñor Olivares, alias “Güero Conta”, era el principal operador financiero del CJNG y hombre de confianza de Audias Flores Silva, “El Jardinero”. Su nombre era desconocido fuera de los círculos de seguridad, pese a que ya aparecía en corridos del regional mexicano.

Según las investigaciones, su función dentro del cártel consistía en administrar y lavar recursos ilícitos mediante empresas fachada, socios y familiares. El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que el “Güero Conta” sostenía la operatividad del CJNG a través de la compra de bienes y la inversión en sectores legales y logísticos.

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Video que muestra un operativo de las Fuerzas Especiales de la Marina un terreno árido, con vistas aéreas de una carretera y dos helicópteros. Las imágenes incluyen tomas cercanas de la aprehensión de una persona en la vegetación. Este metraje corresponde a la detención de Audias Flores Silva, alias "El Jardinero", en Nayarit. (X/@OHarfuch)

Las fuentes de financiamiento que manejaba incluían el trasiego de cocaína desde Centroamérica por vía marítima y aérea, el tráfico de armas y la extorsión a transportistas. Con esos recursos, canalizaba recursos hacia la adquisición de vehículos, aeronaves, propiedades y empresas, entre ellas una tequilera propia.

Las autoridades lo vigilaron durante meses en sus domicilios en Ahualulco de Mercado y Teuchitlán, hasta su detención en Zapopan.

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