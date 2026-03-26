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Uzi, Atena, Beretta y Nix: los cuatro caninos que se integrarán a la policía de la CDMX de cara al Mundial

Los 4 nuevos elementos fueron adiestrados para la detección de explosivos

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Los nuevos binomios realizarán trabajos durante el mundial en la CDMX. Crédito: SSC
Los nuevos binomios realizarán trabajos durante el mundial en la CDMX. Crédito: SSC

De cara a la Copa del Mundo 2026, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México anunció la incorporación de cuatro nuevos binomios caninos a la Policía Bancaria e Industrial (PBI), con el objetivo de reforzar la seguridad en eventos masivos y espacios de alta concurrencia en la capital.

Los ejemplares, nombrados Uzi, Atena, Beretta y Nix, fueron entrenados en la detección de explosivos y se sumarán en los próximos días al Grupo Cerbero (K9) de la PBI, según el comunicado oficial.

Preparativos para el Mundial: nuevos binomios caninos en la SSC CDMX

La designación de la Ciudad de México como sede de la Copa del Mundo 2026 motivó a la SSC a fortalecer sus esquemas de prevención y reacción ante posibles riesgos.

Como parte de esta estrategia, la PBI incorporará a los binomios caninos Uzi, Atena, Beretta y Nix, todos de raza Pastor Belga Malinois, quienes cuentan con adiestramiento especializado en la detección de explosivos.

Los cuatro canes se integrarán al Grupo Cerbero (K9). Crédito: SSC
Los cuatro canes se integrarán al Grupo Cerbero (K9). Crédito: SSC

La institución informó que la integración de estos ejemplares forma parte de las acciones de preparación y respuesta para garantizar la seguridad de quienes asistan a eventos de gran afluencia, tanto nacionales como internacionales.

“Estos nuevos integrantes fueron entrenados en la detección de explosivos, lo que permitirá reforzar los esquemas de prevención y reacción en espacios de alta concentración de personas, así como en eventos masivos”, detalla el comunicado.

Además, la SSC precisó que los binomios cuentan con disciplina y certificación, atributos que respaldan su eficacia en operativos de seguridad, exhibiciones y actividades de proximidad social.

Especialización y capacidades ampliadas en la Unidad Canina

El Grupo Cerbero (K9) de la PBI está conformado por ejemplares con diferentes especialidades, lo que amplía la capacidad de respuesta ante diversos escenarios de riesgo.

Además de los nuevos binomios que se integrarán, la Unidad Canina cuenta con otros elementos como Randy, Zeus, Kira, Mali, Layla, Duncan, Balto y Toshka, entrenados en la detección de narcóticos y enervantes.

También forman parte Yaky, Kali y Kratos, enfocados en la detección de explosivos, y Simba y Killer, dedicados a labores de guardia y protección.

Entre los integrantes se encuentra Zory, de raza cobrador labrador, cuya especialidad es la búsqueda de personas en estructuras colapsadas, una labor fundamental en situaciones de emergencia.

La suma de estas capacidades permite a la SSC y a la PBI responder a distintos tipos de amenazas y salvaguardar a la ciudadanía en contextos de alta demanda operativa.

La SSC aclaró que la estrategia de integración de nuevos binomios caninos responde a la necesidad de mantener actualizados y robustos los esquemas de seguridad en la Ciudad de México, especialmente rumbo a la celebración del Mundial de Futbol 2026.

El compromiso institucional busca asegurar la protección de residentes y visitantes, optimizando recursos humanos y tecnológicos para afrontar los desafíos que representan los eventos internacionales de gran escala.

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