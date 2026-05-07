México

Vinculan a proceso a Ignacio Peralta, exgobernador de Colima, por peculado

Las autoridades judiciales determinaron un plazo de cinco meses para las investigaciones

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Ignacio Peralta
Ignacio Peralta (Especial)

Ignacio Peralta, quien se desempeñaba como gobernador de Colima fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en delitos de peculado y uso indebido de atribuciones.

Junto con dicho sujeto también fue procesado Carlos Noriega, quien fuera su secretario de Finanzas.

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Los hechos fueron informados el 7 de mayo, en la audiencia que fue realizada en la Sala 2 del Juzgado de lo Penal. Durante la audiencia, las autoridades judiciales establecieron que los dos sujetos pueden enfrentar su proceso en libertad.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

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