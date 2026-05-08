Con sello postal, Semarnat conmemora 25 años de la Comisión Nacional Forestal

Semarnat conmemoró 25 años de la Conafor con develación de sello postal. (Foto: Semarnat)

El sello postal conmemorativo del 25 aniversario de la Conafor fue develado este viernes en el Palacio Postal de la Ciudad de México, en una ceremonia encabezada por la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) Alicia Bárcena Ibarra, el director general de la Comisión Nacional Forestal, Sergio Graf Montero, y la directora general del Servicio Postal Mexicano Violeta Abreu González.

La emisión reconoce a las mujeres y hombres que dedican su trabajo a la protección de los ecosistemas forestales del país. De los ejemplares impresos, 300 mil sellos fueron puestos en circulación. En el diseño quedaron plasmados los hombres y mujeres que intervienen en el campo para el cuidado de los recursos naturales, según explicó Abreu González durante el acto.

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Bárcena Ibarra: “el bosque nos da seguridad nacional”

La titular de la Semarnat afirmó que la protección de la naturaleza no solo es un derecho, sino un deber. Señaló que el territorio forestal ocupa un lugar estratégico para el futuro del país y que la economía, el bienestar y la naturaleza no compiten, sino que se integran.

Semarnat conmemoró 25 años de la Conafor con develación de sello postal. (Foto: Semarnat)

“Lo que podamos hacer hoy en los bosques, en las selvas, en los manglares va a definir la vida de las próximas generaciones”, dijo Bárcena Ibarra, quien reconoció la labor de combatientes forestales y del personal de la institución.

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La secretaria subrayó que México es hoy un referente internacional en materia forestal, gracias al trabajo de quienes, en sus palabras, “incluso dan la vida por proteger la vida”. Calificó la política forestal como un pilar de la acción climática nacional.

25 años de trabajo colectivo en cada rincón del país

El comisionado Graf Montero describió el timbre postal como el símbolo de una huella colectiva que ha recorrido cada rincón del territorio nacional. Agradeció a la titular de la Semarnat por su liderazgo y compromiso con una política ambiental de visión social, territorial y humana.

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“Cada estampilla representa el esfuerzo de miles de mujeres y hombres que diariamente cuidan nuestros bosques”, afirmó. Destacó que a lo largo de estos 25 años la Conafor ha consolidado políticas públicas para la conservación y el manejo sustentable de los ecosistemas forestales.

Semarnat conmemoró 25 años de la Conafor con develación de sello postal. (Foto: Semarnat)

Señaló que México cuenta con experiencias reconocidas mundialmente en:

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Manejo forestal comunitario

Restauración de ecosistemas

Servicios ambientales

Graf Montero cerró su intervención con un mensaje sobre la responsabilidad que renueva la cancelación del sello: seguir construyendo un país que reconozca en sus bosques, selvas, manglares y zonas áridas la fuente de vida y desarrollo futuro.