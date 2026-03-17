Educación financiera desde chicos: por qué es clave aprender a manejar el dinero en la infancia

La educación financiera en la infancia ayuda a formar niños responsables en el uso del dinero y preparados para el entorno digital

La presencia de educación financiera en la infancia es considerada hoy un recurso esencial para el crecimiento de niños en un entorno digitalizado. Las familias observan que la introducción de herramientas como la billetera virtual implica nuevas oportunidades y desafíos para formar ciudadanos responsables. En diálogo con Infobae en Vivo, Valeria Díaz, contadora especialista en Finanzas explicó la importancia de enseñazar conocimiento financieros desde pequeños.

“Hoy es una necesidad, es fundamental que empecemos con la educación financiera en los chicos desde tempranas edades”, explicó Díaz. La contadora señaló que los niños de entre cinco y seis años ya pueden aprender a diferenciar entre necesidades y deseos, un aspecto esencial para el manejo responsable del dinero.

La especialista sostuvo: “Si ese niño no tiene una educación financiera adecuada, puede rápidamente perder su dinero o hasta endeudarse por medio de las billeteras virtuales.” La especialista sugirió que los adultos pueden enseñar a los chicos con ejemplos concretos, como darles una mensualidad para que ellos administren la compra de su merienda o de pequeños objetos.

Valeria Díaz recomienda enseñar a los niños a diferenciar entre necesidades y deseos para fomentar una gestión consciente de las finanzas personales

Cómo iniciar la educación financiera en casa

La experta recomendó que las familias empiecen a trabajar el valor del dinero desde el hogar. “Se puede empezar desde el hogar y desde la escuela, con pequeños actos, como ser, por ejemplo, darle a los chicos una mensualidad o un monto X en vez de comprarles nosotros la merienda de la escuela, para que ellos la gasten responsable y conscientemente”, explicó Díaz.

Y enfatizó la importancia de enseñar a los niños a distinguir entre lo que necesitan y lo que desean. “Esto que querés comprar, ¿es necesario o es porque lo querés tener? Con los que tenés, ¿ya no tenés tu necesidad resuelta?”, planteó la contadora. La educación financiera, según su visión, no sólo consiste en ahorrar dinero, sino en formar ciudadanos responsables y conscientes de sus decisiones.

Introducir la educación financiera desde el hogar permite a los niños aprender mediante ejemplos prácticos como la administración de una mensualidad (Banco Central de Reserva)

La especialista alertó sobre la falta de formación en el manejo del dinero. “Muchas veces lo que no se enseña es a administrar el dinero. Hoy uno lo ve en el estudio, que pasa emprendedores que fracasan porque nunca tuvieron educación financiera”, afirmó Díaz.

El rol de la familia y las tareas del hogar

Díaz propuso involucrar a los niños en decisiones cotidianas del hogar, como las compras en el supermercado. “Enseñarle cómo elegimos lo que tenemos que comprar, que no vamos a comprar porque sí, sino en base a una lista que armamos en nuestro presupuesto familiar”, recomendó la especialista. El objetivo apunta a que los chicos comprendan el proceso de toma de decisiones y el impacto del consumo.

La contadora sugirió asignar tareas adicionales fuera de las responsabilidades habituales para que los niños puedan recibir un reconocimiento económico. “Otra forma también de educar financieramente a los niños y que a su vez ayuda a educar en la vida para el trabajo es, por ejemplo: ‘Este fin de semana, ¿quieren que en vez de que llamemos al jardinero lo cortan ustedes al pasto? Bueno, por cambio de cortar el pasto le vamos a dar X monto de dinero’”, explicó Díaz.

La falta de educación financiera puede llevar a los chicos a perder dinero o endeudarse, especialmente a través de billeteras virtuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Díaz remarcó la importancia de que los chicos experimenten el esfuerzo que implica generar dinero. “Cuando yo le enseño al niño el valor del dinero, empieza a valorar lo que como papás hacemos en nuestro día a día. Empiezan a entender a veces, muchas veces pasa en las familias hoy, que muchos papás tienen que trabajar muchas horas para poder mantener la familia. Y cuando entienden realmente lo que cuesta ganar el dinero, empiezan a entender ese sacrificio de ese papá”, detalló la contadora.

Edad recomendada para iniciar la administración del dinero

La especialista indicó que los chicos pueden empezar a recibir una mensualidad desde el inicio de la escolaridad. “La mensualidad la podemos dar ya desde que los chicos van a la escuela. Los chicos cuando ya van a sala de cinco, la mayoría de las escuelas tienen la cantina, o podemos pasar o dársela y antes de ir a la escuela vamos a comprarla juntos”, precisó Díaz.

Al mismo tiempo destacó la importancia de acompañar a los niños en el proceso de aprendizaje. “Cuando el niño ya está terminando la primaria, ahí sí lo podemos dejar solo y que ahorre para comprar sus cosas. Es más, yo lo que aconsejo, ya cuando tienen doce, trece añitos, le podemos dar una vez a la semana. Entonces, con esto te comprás tu merienda y muchas veces ahorran y si te querés comprar algo, guardalo”, explicó la contadora.

Asignar tareas extra a los niños y remunerarlas ayuda a enseñar el valor del esfuerzo y el significado de generar ingresos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La experta señaló que durante la adolescencia los chicos pueden aprender sobre inversión y riesgos. “A partir de los 16 años ya los chicos están maduros, y a los 17 años es clave para que empiecen a trabajar lo que es una inversión, una rentabilidad, empezar a aprender”, puntualizó Díaz.

Educación financiera en la escuela y democratización

Díaz propuso incorporar la educación financiera en el sistema educativo. “Creo que es necesaria. Ya no tiene que ser una opción. Tiene que haber políticas públicas que introduzcan realmente en la escuela también como una parte de democratizar la educación financiera en todos los niños”, afirmó la contadora.

Así, la educación financiera desde la infancia no sólo facilita la toma de decisiones responsables, sino que contribuye al desarrollo de ciudadanos éticos y preparados para el futuro.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.