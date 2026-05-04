Calendario oficial Pensión Adultos Mayores de mayo-junio 2026: este día caerá el pago

El Gobierno de la Ciudad de México implementó un nuevo programa para los adultos mayores este año, se trata de la Pensión Hombres Bienestar (Secretaría del Bienestar)

El Banco del Bienestar inicia este lunes 4 de mayo la dispersión del apoyo bimestral de 6 mil 400 pesos correspondiente al tercer bimestre del año para los beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Los pagos se extenderán hasta el miércoles 27 de mayo, de forma escalonada según la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario.

La presidenta Claudia Sheinbaum y la titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez, presentaron el calendario oficial esta mañana durante la conferencia de prensa matutina. El esquema escalonado busca evitar aglomeraciones en las sucursales y cajeros del Banco del Bienestar en todo el país.

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Un adulto mayor sonríe mientras cuenta billetes de cien y diez dólares, junto a monedas, en una ventanilla de banco, simulando el cobro de su pensión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pagos de mayo van del 4 al 27, letra por letra

La dispersión arranca con la letra A el lunes 4 de mayo y avanza así: B el martes 5; C el miércoles 6 y jueves 7; D, E y F el viernes 8; G el lunes 11 y martes 12; H, I, J y K el miércoles 13; L el jueves 14; M el viernes 15 y lunes 18; N, Ñ y O el martes 19; P y Q el miércoles 20; R el jueves 21 y viernes 22; S el lunes 25; T, U y V el martes 26; W, X, Y y Z el miércoles 27 de mayo.

El pago se determina por la primera letra del primer apellido, no de la CURP ni del nombre de pila. Los beneficiarios que no retiren en su fecha asignada pueden hacerlo en días posteriores sin perder el depósito.

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Beneficiarios de programas sociales como la Pensión para Adultos Mayores y Mujeres Bienestar hacen fila para recoger sus tarjetas, vitales para acceder a sus apoyos económicos, en un módulo del Banco del Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde retirar los 6 mil 400 pesos

Los 6 mil 400 pesos pueden retirarse en cajeros del Banco del Bienestar sin comisión. También es posible disponer del dinero en otras instituciones financieras —BBVA, Inbursa, Banco del Bajío y Nu, entre otras—, aunque cada banco aplica su propia comisión por retiro.

El programa cubre a hombres y mujeres de 65 años en adelante en las 32 entidades de la República Mexicana. Este bimestre mayo-junio es el tercero del año; los bimestres enero-febrero y marzo-abril ya concluyeron.

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